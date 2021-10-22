Картина дня: реорганизация медпомощи, регуляция отчуждения продуктов питания и последствия шторма
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 октября.
Министр здоровья и труда Танель Кийк подписал распоряжение, согласно которому начиная с понедельника, 25 октября, будет реорганизована работа центров семейных врачей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со следующей недели все центры семейных врачей будут предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача. По распоряжению Департамента здоровья на тот же период в центрах семейных врачей будет ограничен объем планового лечения. Читать далее...
Департамент здоровья с понедельника вводит дополнительные меры, предусматривающие, что в первую очередь госпитализированы будут пациенты, нуждающиеся в экстренной или неотложной медпомощи, а плановое лечение по регионам будет приостановлено. Читать далее...
Правление Социал-демократической партии и правление Таллиннского округа партии на прошедшем сегодня вечером общем собрании решили принять предложение Центристской партии начать переговоры о формировании правящей в городе коалиции. Читать далее...
Правительство ввело ограничения, которые больнее ударили по непривитым людям, и некоторые из них теперь поставлены перед выбором: вакцинироваться или расстаться с работой. Эти ограничения помогают или, наоборот, раскалывают общество? Профессор молекулярной медицины Тартуского университета Ана Ребане задается вопросом: почему в Эстонии все еще так много невакцинированных людей? Читать далее...
Начавшийся в четверг вечером осенний шторм за сутки принес спасателям 350 вызовов, в 269 случаях спасатели ликвидировали последствия шторма. По состоянию на 7:30 из-за шторма были обесточены почти 20 000 домохозяйств. Читать далее…
С понедельника вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Например, чтобы попасть во многие места, больше будет недостаточно отрицательного теста, необходимо будет показать паспорт вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Новый порядок требует от работодателей защищать своих работников в условиях, при которых некоторые из них не привиты. Читать далее…
В начале недели на детской площадке в Лаагри произошел пугающий инцидент, когда неизвестный мужчина предложил маленькому мальчику конфеты и пригласил ребенка пойти с ним. По мнению полиции, вероятно, это была глупая шутка. Читать далее...
Наша встреча состоялась за несколько часов до того, как Театр Наций сыграл на «Золотой Маске в Эстонии» спектакль «Иранская конференция». Я читал пьесу Ивана Вырыпаева, она и в чтении виделась мне очень сильной и… необычной: в жестком конфликте сталкивались не характеры, не персонажи, но мировоззрения. Читать далее…
Кризисное меню: чем запастись на случай экстренной ситуации и сколько это стоит?
Шторм, бушевавший минувшей ночью, оставил многие домохозяйства без электричества. Поэтому стоит напомнить, чем можно запастись на случай сложных ситуаций. Читать далее...
С разрешения Ляэнеской окружной прокуратуры прекращено расследование, начатое для выяснения обстоятельств стрельбы, произошедшей первого августа в деревне Хаэска и закончившейся гибелью 28-летнего Куйдо Сумеркина, поскольку в ходе уголовного производства было установлено, что применение служебного оружия полицейским было правомерным. «Я в шоке!» - прокомментировала мать погибшего. Читать далее...
Министр образования и науки Лийна Керсна надеется, что дети и учителя смогут вернуться к контактному обучению после школьных каникул. Она рекомендует использовать каникулы для вакцинации: это лучшая гарантия продолжения нормальной школьной жизни. Читать далее...
Читатель Postimees написал, что после посещения магазина Maxima на Эхитаяте-теэ он, вернувшись домой, во время мытья бананов обнаружил между ними паучье гнездо, что его ужасно напугало. Читать далее...
Результаты мониторинга сточных вод, проведенные на этой неделе Тартуским университетом, подтверждают, что в ближайшие недели число людей, заразившихся коронавирусом, продолжит расти. Ситуация стала особенно серьезной в Ида-Вирумаа, где количество вируса достигло самого высокого уровня за все время. Читать далее…
По словам помощника руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, за последние два месяца полиция побеседовала более чем с 17 000 человек, обратила их внимание на необходимость ограничений и проверила соблюдение ограничений более чем в 15 000 мест. Читать далее...
С разрешения Ляэнеской окружной прокуратуры прекращено расследование, начатое для выяснения обстоятельств стрельбы, произошедшей первого августа в деревне Хаэска и закончившейся гибелью 28-летнего мужчины. В ходе уголовного производства было установлено, что применение служебного оружия полицейским было правомерным. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8463 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1324. Пятеро скончались. Читать далее…
Правительство на заседании разрешило Министерству экономики и коммуникаций (MKM) приступить к подготовке создания нового авиационного концерна, который объединит Nordica, Regional Jet и Transpordi Varahaldus; в долгосрочной перспективе это позволит приватизировать новую группу. Читать далее...
В целях обеспечения государственной медицинской помощи Департамент здоровья приступил к внесению в списки детей, не имеющих семейного врача. Читать далее…
Харьюский уездный суд на прошедшем в понедельник предварительном заседании решил, что процесс над обвиняемым в поддержании направленных против эстонского государства отношений Сергеем Середенко будет проходить в закрытом режиме. Читать далее…
В Рийгикогу на втором чтении находится законопроект о внесении изменений в Закон о государственной обороне, и в связи с этим - в другие законы (417 SE). Среди прочего, в проекте оговаривается, сколько продуктов питания и топливных материалов должно оставаться у жителей страны при отчуждении их собственности в интересах государственной обороны: достаточное количество еды на семь дней и топливный материал на один отопительный период. Читать далее…
Реформа второй пенсионной ступени заставила многие учреждения переосмыслить систему распределения пособий и дотаций. Но на примере художника, лишившегося пособия, видно, что некоторые инстанции задним числом создают факты, которые им подходят. Читать далее…
В Харьюском уездном суде в пятницу начался процесс над обвиняемыми в связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL инвестиционном мошенничестве и присвоении. Читать далее...
Нарвский музей начинает неожиданный проект - посетители смогут поговорить о культурных связях с дипломатами тех стран, которые так или иначе исторически были связаны с Нарвой. Это не обязательно соседние страны, ведь в старину много дипломатических миссий проезжали через Нарву транзитом - по пути в Санкт-Петербург. В четверг первым гостем проекта стал как раз генеральный консул Эстонии в Петербурге Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм. Читать далее…
Когда крафтовая пивоваря Tanker, работающая в Юри под Таллинном, оказалась в трудном положении и искала выход, на помощь пришла датская биржевая компания Royal Unibrew и выкупила эстонского пивовара, правда, эта сделка разочаровала инвесторов, которые потеряли почти 40% своих инвестиций. Читать далее…