Картина дня: реорганизация медпомощи, регуляция отчуждения продуктов питания и последствия шторма

С понедельника будет реорганизована работа центров семейных врачей

Министр здоровья и труда Танель Кийк подписал распоряжение, согласно которому начиная с понедельника, 25 октября, будет реорганизована работа центров семейных врачей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со следующей недели все центры семейных врачей будут предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача. По распоряжению Департамента здоровья на тот же период в центрах семейных врачей будет ограничен объем планового лечения. Читать далее...

С понедельника в первую очередь будет предоставляться экстренная и неотложная помощь

Департамент здоровья с понедельника вводит дополнительные меры, предусматривающие, что в первую очередь госпитализированы будут пациенты, нуждающиеся в экстренной или неотложной медпомощи, а плановое лечение по регионам будет приостановлено. Читать далее...

Социал-демократы приняли предложение центристов начать переговоры

Правление Социал-демократической партии и правление Таллиннского округа партии на прошедшем сегодня вечером общем собрании решили принять предложение Центристской партии начать переговоры о формировании правящей в городе коалиции. Читать далее...

Профессор молекулярной медицины: сторонники вакцинации тоже живут в своем пузыре

Правительство ввело ограничения, которые больнее ударили по непривитым людям, и некоторые из них теперь поставлены перед выбором: вакцинироваться или расстаться с работой. Эти ограничения помогают или, наоборот, раскалывают общество? Профессор молекулярной медицины Тартуского университета Ана Ребане задается вопросом: почему в Эстонии все еще так много невакцинированных людей? Читать далее...

В Эстонии бушует шторм: тысячи домохозяйств по-прежнему без электричества

Начавшийся в четверг вечером осенний шторм за сутки принес спасателям 350 вызовов, в 269 случаях спасатели ликвидировали последствия шторма. По состоянию на 7:30 из-за шторма были обесточены почти 20 000 домохозяйств. Читать далее…

Невакцинированные создают проблемы на рабочих местах

С понедельника вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Например, чтобы попасть во многие места, больше будет недостаточно отрицательного теста, необходимо будет показать паспорт вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Новый порядок требует от работодателей защищать своих работников в условиях, при которых некоторые из них не привиты. Читать далее…

Инцидент на детской площадке: мужчина приставал к восьмилетнему ребенку

В начале недели на детской площадке в Лаагри произошел пугающий инцидент, когда неизвестный мужчина предложил маленькому мальчику конфеты и пригласил ребенка пойти с ним. По мнению полиции, вероятно, это была глупая шутка. Читать далее...

Вениамин Смехов: это был золотой век Таганки

Наша встреча состоялась за несколько часов до того, как Театр Наций сыграл на «Золотой Маске в Эстонии» спектакль «Иранская конференция». Я читал пьесу Ивана Вырыпаева, она и в чтении виделась мне очень сильной и… необычной: в жестком конфликте сталкивались не характеры, не персонажи, но мировоззрения. Читать далее…