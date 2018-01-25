Картина дня: на стройке погиб человек, черная среда на дорогах и вотум недоверия Рейнсалу провалился

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Черная среда на дорогах Эстонии
На шоссе Таллинн-Тарту в Сымеру произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погиб находившийся в легковой машине пассажир. Читайте далее... На шоссе Таллинн-Тарту в Арду столкнулись автобус и грузовик. Водитель автобуса скончался в больнице, еще несколько человек остаются там в тяжелом состоянии. Читайте далее... Харьюмаа перевернулся грузовик с молочной продукцией, водитель оказался в больнице. Читать далее...
Вотум недоверия Урмасу Рейнсалу провалился
Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) продолжит работать в правительстве, так как вотум недоверия, инициированный против него Партией реформ, провалился. Читать далее...
При обрушении на стройке погиб человек
Сегодня вечером в 16.15 спасателям поступило сообщение о несчастном случае в Тарту в одном из жилых домов по улице Рийа: при обрушении стены в подвале здания погиб строитель. Читать далее...
Новые возможности судебных исполнителей называют бесчеловечными
Какие доходы могут арестовывать, а какие не имеют права. Читайте далее...
В Эстонии свирепствует грипп
В течение третьей недели начавшегося года значительно выросло число обратившихся к врачам в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей. Читать далее...
Смуглые мошенники продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь
Пенсионер с острова Сааремаа стал жертвой мошенников, которые продают на улице кастрюли и сковородки. Случай выделяет среди остальных суммой ущерба и предлогом, под которым была продана кухонная утварь. Читать далее...
Студия Postimees: Криштафович и Цингиссер обменялись колкостями о «вате» и «интеграстах», вспомнили Троицкого и Путина
Недавно в СМИ были обнародованы результаты британского исследования, которое нарисовало печальную картину жизни русских в Эстонии: отчуждение, недовольство, тяга к России и многое другое. Смотрите видео!
Видеокадры, которые не показывались раньше: убийца Николая Таранкова дает показания на месте преступления
Во вторник в передаче Kanal2 «Krimi» был показан сюжет, посвященный делу об убийстве лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. В числе прочего журналистам предоставили видеозапись следственных действий на месте преступления, на которой осужденный за убийство Таранкова Юрий Воробей лично рассказывает и показывает, что происходило в день убийства, и объясняет его причины. Читайте далее...
Эстонский актер рассказал подробности тяжелой аварии в Таиланде
Эстонский актер Юссь Хаасма рассказал в группе Paradiisisaar.ee новые подробности тяжелой аварии, в которую он попал год назад в Таиланде. Читать далее...
Эстонию заставили платить за российские дороги
Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Читать далее...
ВЭБ-фондом хотят выбить землю из-под ног Калласов и Партии реформ
Законопроект пяти депутатов парламента, благодаря которому фирмам, потерявшим деньги в саге о ВЭБ-фонде, можно было бы выплатить компенсацию из государственного бюджета, помог написать адвокат потерпевших. Читайте далее...
На шоссе Таллинн - Нарва столкнулись четыре автомобиля
Сегодня днем на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: столкнулись четыре автомобиля. Движение на месте ДТП нарушено. Читайте далее...
В Бельгии полицейские открыли огонь по напавшему на них человеку с ножом
В Бельгии полицейские во вторник, 23 января, открыли стрельбу по вооруженному ножом человеку на вокзале Сен-Пьер в городе Гент. Читайте далее...
Тартуский окружной суд признал виновным в мошенничестве главу горсобрания Нарвы
Председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов в понедельник, 22 января, был признан виновным в мошенничестве и Тартуским окружным судом. Читайте далее...
Получающее госдотации автобусное предприятие семейства Сарапуу в целях экономии заправляется в Латвии
Принадлежащее семье политиков-центристов Сарапуу автобусное предприятие Atko Bussiliinid экономит внушительные деньги, так как заправляет свои автобусы в Латвии. Речь идет о валгаском отделении предприятия, автопарк которого насчитывает 30 автобусов. Читайте далее...
Суд разрешил лесбийской паре усыновить ребенка
В понедельник Тартуский окружной суд отменил решение суда низшей инстанции, таким образом удовлетворив заявление лесбийской пары об усыновлении ребенка. Читайте далее...
Telia закрывает несколько своих представительств: клиенты возмущены
Телекоммуникационное предприятие Telia в конце января из-за малочисленности посетителей планирует закрыть несколько своих представительств. Читайте далее...
Хозяин этого славного пса вчера погиб при пожаре: поможем бедняге найти новый дом!
Вчера в деревне Вираксааре в городе Пайде произошел пожар, в результате которого погиб 63-летний мужчина. Спасатели вынесли из горящего дома собаку, которой Союз защиты животных Эстонии теперь ищет новый дом. Читайте далее...
Новые подробности смертельного ДТП: погибший мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения
20 января в волости Эльва в Тартумаа произошло ДТП: идущий посреди проезжей части 63-летний мужчина был сбит микроавтобусом и погиб. Читайте далее...
Полиция поймала детей, разбивавших окна домов: родителей ждет солидный штраф
Больше месяца два подростка разбивали окна домов в Каркси-Нуйа, но на прошлых выходных полицейским удалось их задержать. Читайте далее...