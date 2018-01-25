четверг, 25 января 2018 г.
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Картина дня: на стройке погиб человек, черная среда на дорогах и вотум недоверия Рейнсалу провалился

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ФОТО: Pilt videost

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями среды.

Черная среда на дорогах Эстонии 

На шоссе Таллинн-Тарту в Сымеру произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погиб находившийся в легковой машине пассажир. Читайте далее...  На шоссе Таллинн-Тарту в Арду столкнулись автобус и грузовик. Водитель автобуса скончался в больнице, еще несколько человек остаются там в тяжелом состоянии. Читайте далее...  Харьюмаа перевернулся грузовик с молочной продукцией, водитель оказался в больнице. Читать далее...

Вотум недоверия Урмасу Рейнсалу провалился

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) продолжит работать в правительстве, так как вотум недоверия, инициированный против него Партией реформ, провалился. Читать далее...

При обрушении на стройке погиб человек

Сегодня вечером в 16.15 спасателям поступило сообщение о несчастном случае в Тарту в одном из жилых домов по улице Рийа: при обрушении стены в подвале здания погиб строитель. Читать далее...

Новые возможности судебных исполнителей называют бесчеловечными

Какие доходы могут арестовывать, а какие не имеют права. Читайте далее...

В Эстонии свирепствует грипп

В течение третьей недели начавшегося года значительно выросло число обратившихся к врачам в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей. Читать далее...

Смуглые мошенники продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь

Пенсионер с острова Сааремаа стал жертвой мошенников, которые продают на улице кастрюли и сковородки. Случай выделяет среди остальных суммой ущерба и предлогом, под которым была продана кухонная утварь. Читать далее...

Студия Postimees: Криштафович и Цингиссер обменялись колкостями о «вате» и «интеграстах», вспомнили Троицкого и Путина

Недавно в СМИ были обнародованы результаты британского исследования, которое нарисовало печальную картину жизни русских в Эстонии: отчуждение, недовольство, тяга к России и многое другое. Смотрите видео!

Видеокадры, которые не показывались раньше: убийца Николая Таранкова дает показания на месте преступления

Во вторник в передаче Kanal2 «Krimi» был показан сюжет, посвященный делу об убийстве лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. В числе прочего журналистам предоставили видеозапись следственных действий на месте преступления, на которой осужденный за убийство Таранкова Юрий Воробей лично рассказывает и показывает, что происходило в день убийства, и объясняет его причины. Читайте далее...

Эстонский актер рассказал подробности тяжелой аварии в Таиланде

Эстонский актер Юссь Хаасма рассказал в группе Paradiisisaar.ee новые подробности тяжелой аварии, в которую он попал год назад в Таиланде. Читать далее...

Эстонию заставили платить за российские дороги

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Читать далее...

ВЭБ-фондом хотят выбить землю из-под ног Калласов и Партии реформ

Законопроект пяти депутатов парламента, благодаря которому фирмам, потерявшим деньги  в саге о ВЭБ-фонде, можно было бы выплатить компенсацию из государственного бюджета, помог написать адвокат потерпевших. Читайте далее...

На шоссе Таллинн - Нарва столкнулись четыре автомобиля

Сегодня днем на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: столкнулись четыре автомобиля. Движение на месте ДТП нарушено. Читайте далее...

В Бельгии полицейские открыли огонь по напавшему на них человеку с ножом

В Бельгии полицейские во вторник, 23 января, открыли стрельбу по вооруженному ножом человеку на вокзале Сен-Пьер в городе Гент. Читайте далее...

Тартуский окружной суд признал виновным в мошенничестве главу горсобрания Нарвы

Председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов в понедельник, 22 января, был признан виновным в мошенничестве и Тартуским окружным судом. Читайте далее...

Получающее госдотации автобусное предприятие семейства Сарапуу в целях экономии заправляется в Латвии

Принадлежащее семье политиков-центристов Сарапуу автобусное предприятие Atko Bussiliinid экономит внушительные деньги, так как заправляет свои автобусы в Латвии. Речь идет о валгаском отделении предприятия, автопарк которого насчитывает 30 автобусов. Читайте далее...

Суд разрешил лесбийской паре усыновить ребенка

В понедельник Тартуский окружной суд отменил решение суда низшей инстанции, таким образом удовлетворив заявление лесбийской пары об усыновлении ребенка. Читайте далее...

Telia закрывает несколько своих представительств: клиенты возмущены

Телекоммуникационное предприятие Telia в конце января из-за малочисленности посетителей планирует закрыть несколько своих представительств. Читайте далее...

Хозяин этого славного пса вчера погиб при пожаре: поможем бедняге найти новый дом!

Вчера в деревне Вираксааре в городе Пайде произошел пожар, в результате которого погиб 63-летний мужчина. Спасатели вынесли из горящего дома собаку, которой Союз защиты животных Эстонии теперь ищет новый дом. Читайте далее...

Новые подробности смертельного ДТП: погибший мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

20 января в волости Эльва в Тартумаа произошло ДТП: идущий посреди проезжей части 63-летний мужчина был сбит микроавтобусом и погиб. Читайте далее...

Полиция поймала детей, разбивавших окна домов: родителей ждет солидный штраф

Больше месяца два подростка разбивали окна домов в Каркси-Нуйа, но на прошлых выходных полицейским удалось их задержать. Читайте далее...

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