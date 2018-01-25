Картина дня: на стройке погиб человек, черная среда на дорогах и вотум недоверия Рейнсалу провалился

Черная среда на дорогах Эстонии

На шоссе Таллинн-Тарту в Сымеру произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погиб находившийся в легковой машине пассажир. Читайте далее... На шоссе Таллинн-Тарту в Арду столкнулись автобус и грузовик. Водитель автобуса скончался в больнице, еще несколько человек остаются там в тяжелом состоянии. Читайте далее... Харьюмаа перевернулся грузовик с молочной продукцией, водитель оказался в больнице. Читать далее...

Вотум недоверия Урмасу Рейнсалу провалился

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) продолжит работать в правительстве, так как вотум недоверия, инициированный против него Партией реформ, провалился. Читать далее...

При обрушении на стройке погиб человек

Сегодня вечером в 16.15 спасателям поступило сообщение о несчастном случае в Тарту в одном из жилых домов по улице Рийа: при обрушении стены в подвале здания погиб строитель. Читать далее...

Новые возможности судебных исполнителей называют бесчеловечными

Какие доходы могут арестовывать, а какие не имеют права. Читайте далее...

В Эстонии свирепствует грипп

В течение третьей недели начавшегося года значительно выросло число обратившихся к врачам в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей. Читать далее...

Смуглые мошенники продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь

Пенсионер с острова Сааремаа стал жертвой мошенников, которые продают на улице кастрюли и сковородки. Случай выделяет среди остальных суммой ущерба и предлогом, под которым была продана кухонная утварь. Читать далее...

Студия Postimees: Криштафович и Цингиссер обменялись колкостями о «вате» и «интеграстах», вспомнили Троицкого и Путина

Недавно в СМИ были обнародованы результаты британского исследования, которое нарисовало печальную картину жизни русских в Эстонии: отчуждение, недовольство, тяга к России и многое другое. Смотрите видео!

Видеокадры, которые не показывались раньше: убийца Николая Таранкова дает показания на месте преступления

Во вторник в передаче Kanal2 «Krimi» был показан сюжет, посвященный делу об убийстве лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. В числе прочего журналистам предоставили видеозапись следственных действий на месте преступления, на которой осужденный за убийство Таранкова Юрий Воробей лично рассказывает и показывает, что происходило в день убийства, и объясняет его причины. Читайте далее...

Эстонский актер рассказал подробности тяжелой аварии в Таиланде

Эстонский актер Юссь Хаасма рассказал в группе Paradiisisaar.ee новые подробности тяжелой аварии, в которую он попал год назад в Таиланде. Читать далее...

Эстонию заставили платить за российские дороги

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Читать далее...

ВЭБ-фондом хотят выбить землю из-под ног Калласов и Партии реформ