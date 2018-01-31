Картина дня: тяжелая авария, откровения сотрудницы зоомагазина и Таллиннский авиаполк

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями вторника.
В Тартумаа при столкновении машин погиб человек, еще один в тяжелом состоянии
Во вторник около 13.30 на шоссе Тарту-Вильянди вблизи деревни Рыху произошло тяжелое ДТП. По предварительным данным, при столкновении двух машин погиб человек. Читайте далее...
Санкции США обошлись российской оборонной промышленности в миллиарды долларов
Санкции Вашингтона в отношении Москвы лишили оборонную промышленность России миллиардных заказов. Об этом сообщили в Государственном департаменте США, так и не объявив, вопреки ожиданиям, новых санкций. Читайте далее...
Народ не одобряет реформу подоходного налога
Половина жителей Эстонии критически относятся к реформе подоходного налога, а положительно ее оценивает лишь треть населения. Читайте далее...
По указу Путина в России появился Таллиннский авиаполк
Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку. Читайте далее...
В кремлевский доклад вошли более 200 политиков и бизнесменов: среди прочих – Антон Вайно
Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад в ответ на запрос Конгресса о введении мер против Москвы за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Читайте далее...
Бывшая работница Zoo Planet обвиняет зоомагазин в жестоком обращении с животными
В редакцию портала Rus.Postimees обратилась бывшая работница зоомагазина Zoo Planet, расположенного в столичном торговом центре Mustikas на Таммсааре-теэ, 116. Ее рассказ изобилует страшными деталями, свидетелем которых она, по ее словам, была сама. Читайте далее...
Жадность обернулась для эстонских алкотуристов громадными штрафами
Налогово-таможенный департамент в течение двух лет задержал 23 человека, которые везли из Латвии слишком много алкоголя. В качестве наказания они должны выплатить огромный штраф – 21 000 евро. Читайте далее...
Сообщивший о коррупции предприниматель сам остался виновным
Строительный предприниматель Алар Сепперн, сообщивший полиции, что с него просят взятку, и содействовавший раскрытию преступления путем имитации, теперь признан судом виновным в даче взятки. Читайте далее...
Задержаны нелегально работавшие на стройке украинцы
На прошлой неделе сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом проверили строительные объекты и задержали нарушителей. Читайте далее...
Подозрительное письмо от почтальона вывело на след серьезного преступления
В январе 2016 года сотрудники полиции размотали два запутанных клубка. Во-первых, взяли под стражу преступника, задержание которого из-за оказанного сопротивления превратилось в бессмысленную кровавую драку. Читайте далее...
В Таллинне обнаружили крупную партию взрывных устройств
Саперы Cеверо-эстонской саперной группы на прошлой неделе извлекли из болота Пяэскюла в Таллинне 167 с половиной крупнокалиберных взрывных устройств. Читайте далее...
Минфин Эстонии: подозрения Украины в отношении эстонской налоговой системы безосновательны
Министерство финансов Эстонии тесно сотрудничает с украинской стороной, чтобы исправить ошибку, по которой Киев внес страну в список подозрительных для ведения бизнеса государств. Читайте далее...
С мясных прилавков Selver исчезнет продукция двух крупных производителей
Selver прекратил сотрудничество с Saaremaa lihatööstus и HKScan, которые до сих пор предлагали в магазинах этой торговой сети свои товары на отрытых мясных прилавках. Читайте далее...
В Харьюмаа столкнулись поезд и автомобиль
На переезде Кулли в Харьюмаа столкнулись товарный поезд и автомобиль. Читайте далее...
Эстонская пивоварня вошла в сотню лучших в мире
Пользователи крупнейшего в мире портала любителей пива RateBeer провели голосование, чтобы выбрать сто лучших пивоварен в мире среди 24 000 и в эту сотню вошла эстонская пивоварня Põhjala. Читайте далее...
Питание и 30 евро за один съемочный день: в Нарве ищут актеров массовки
В следующий понедельник, 5 февраля, в Нарвской центральной библиотеке пройдет отбор участников для английского фантастического фильма Undergods, сцены из которого будут сниматься в приграничном городе. Читайте далее...
Евгений Осиновский: нужно уменьшить расходы пенсионеров
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов поднять пенсии на 100 евро в месяц. Читайте далее...
Внимание, розыск: жизнь 29-летнего Арно может быть в опасности
По данным полиции, поздно вечером 28 января Арно находился в Тартумаа в волости Тяхтвере, с этого времени его местонахождение неизвестно. Читайте далее...
Фото: на Мустамяэ-теэ нарушено движение транспорта из-за тройной аварии
Сегодня в 17.45 в Таллинне на Мустамяэ теэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись три автомобиля. Читайте далее...
Фото: автомобиль попал в аварию на Таллиннской кольцевой дороге
Сегодня вечером три автомобиля, ехавших в разных местах по Таллиннской кольцевой дороге, съехали с проезжей части. Читайте далее...
Налоговый департамент арестовал нажитое преступным путем имущество стоимостью 3,4 миллиона евро
Налогово-таможенный департамент в минувшем году арестовал нажитого преступным путем имущества на 3,4 млн евро. Читайте далее...