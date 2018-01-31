Картина дня: тяжелая авария, откровения сотрудницы зоомагазина и Таллиннский авиаполк

В Тартумаа при столкновении машин погиб человек, еще один в тяжелом состоянии

Во вторник около 13.30 на шоссе Тарту-Вильянди вблизи деревни Рыху произошло тяжелое ДТП. По предварительным данным, при столкновении двух машин погиб человек. Читайте далее...

Санкции США обошлись российской оборонной промышленности в миллиарды долларов

Санкции Вашингтона в отношении Москвы лишили оборонную промышленность России миллиардных заказов. Об этом сообщили в Государственном департаменте США, так и не объявив, вопреки ожиданиям, новых санкций. Читайте далее...

Народ не одобряет реформу подоходного налога

Половина жителей Эстонии критически относятся к реформе подоходного налога, а положительно ее оценивает лишь треть населения. Читайте далее...

По указу Путина в России появился Таллиннский авиаполк

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку. Читайте далее...

В кремлевский доклад вошли более 200 политиков и бизнесменов: среди прочих – Антон Вайно

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад в ответ на запрос Конгресса о введении мер против Москвы за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Читайте далее...

Бывшая работница Zoo Planet обвиняет зоомагазин в жестоком обращении с животными

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась бывшая работница зоомагазина Zoo Planet, расположенного в столичном торговом центре Mustikas на Таммсааре-теэ, 116. Ее рассказ изобилует страшными деталями, свидетелем которых она, по ее словам, была сама. Читайте далее...

Жадность обернулась для эстонских алкотуристов громадными штрафами

Налогово-таможенный департамент в течение двух лет задержал 23 человека, которые везли из Латвии слишком много алкоголя. В качестве наказания они должны выплатить огромный штраф – 21 000 евро. Читайте далее...

Сообщивший о коррупции предприниматель сам остался виновным

Строительный предприниматель Алар Сепперн, сообщивший полиции, что с него просят взятку, и содействовавший раскрытию преступления путем имитации, теперь признан судом виновным в даче взятки. Читайте далее...

Задержаны нелегально работавшие на стройке украинцы

На прошлой неделе сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом проверили строительные объекты и задержали нарушителей. Читайте далее...

Подозрительное письмо от почтальона вывело на след серьезного преступления

В январе 2016 года сотрудники полиции размотали два запутанных клубка. Во-первых, взяли под стражу преступника, задержание которого из-за оказанного сопротивления превратилось в бессмысленную кровавую драку. Читайте далее...

В Таллинне обнаружили крупную партию взрывных устройств

Саперы Cеверо-эстонской саперной группы на прошлой неделе извлекли из болота Пяэскюла в Таллинне 167 с половиной крупнокалиберных взрывных устройств. Читайте далее...

Минфин Эстонии: подозрения Украины в отношении эстонской налоговой системы безосновательны