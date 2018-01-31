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"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

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  • Картина дня: тяжелая авария, откровения сотрудницы зоомагазина и Таллиннский авиаполк

Картина дня: тяжелая авария, откровения сотрудницы зоомагазина и Таллиннский авиаполк

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ФОТО: Kristjan Teedema

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями вторника.

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