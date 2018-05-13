Картина дня: ЧП на озере, День матери и теракт в Париже

Фото и видео: террорист устроил резню на улицах Парижа

Вчера, 12 мая, поздно вечером в Париже мужчина устроил беспорядочную резню на улице Монсиньи. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на себя. Читать далее...

Фото: спасатели ищут ушедшего под воду ребенка

Сегодня в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валгамаа в волости Тырва мог утонуть подросток. На озере проходила спасательная операция, но ребенок не был найден. На место вызвали водолазов. Читать далее...

Фото: титул «Мать года» в Эстонии присвоен Сигне Фалькенберг

Союз женщин Эстонии в воскресенье - в День матери - вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг. Читать далее... Галерея: матерью года в Отепя стала родившая 19 детей женщина. Читать далее...

Эстонская ИД-карта подверглась критике

Кошельки жителей Эстонии обычно заполнены различными пластиковыми картами: карты клиентов всевозможных магазинов или спортивных клубов, карта общественного транспорта, банковские карты, водительские права. Хотя у всех есть ИД-карта, которая могла бы все эти карточки заменить. Читать далее...

Завтра тепло в Эстонии достигнет апогея, а потом придут дожди

В начале недели тепло достигнет апогея, достигая завтра 26-27°С. Антициклон, прогревавший нас всю прошлую неделю, потихонечку пробирается на восток, а с юга приближается циклон. Читать далее...

Жители Ласнамяэ остались без воды

Из-за масштабной аварии водоснабжения большая часть жителей верхних этажей многоквартирных домов в Ласнамяэ остались без воды. Читать далее...

В Эстонии резко перестали работать десятки сайтов

Десятки сайтов эстонских местных самоуправлений перестали работать. Читать далее...

Фото: только получивший права водитель на новой машине столкнулся с грузовиком

Вчера в 20.31 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Яннсени, где столкнулись грузовик Ford Transit и легковой автомобиль Audi. Читать далее...

Фото: «устройство против воров» в магазине Maxima привело спасателей в замешательство

Сегодня, 13 мая, в шесть утра спасателям поступил вызов в Тюри в магазин Maxima. Спасатели увидели в торговом зале дым, поэтому разбили стекло, чтобы зайти в здание. Но внутри их ожидал сюрприз. Читать далее...

Фото и видео: Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет