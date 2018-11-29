Картина дня: смерть эстонца в Норвегии, результаты госэкзаменов и новый парк развлечений в Таллинне

В Таллинне открывается невероятный парк аттракционов: с 7D-кинотеатром и крупнейшей в Европе батутной ареной

Уже завтра в 14.00 в новом торговом комплексе T1 Mall of Tallinn откроется центр развлечений Super Skypark. Фотографу Postimees разрешили пройти за полосатую ленту и собственными глазами увидеть, как идет подготовка и что собой представляют аттракционы, о которых столько говорилось в последние месяцы. Смотрите галерею!

Работники эстонского предприятия о премиях в 50 000 евро: «Теперь нам еще больше хочется ходить на работу»

Вчера руководитель Utilitas grupp Кристьян Раху сообщил, что из полученного предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро, из которой, за вычетом налогов, сотрудники получат чистыми по 30 000 евро. Работники йыгеваской котельной получили премии еще вчера. Читать далее...

Обращение в полицию не спасло женщину от похищения и жестокого изнасилования

Бывший сожитель постоянно терроризировал женщину – даже после того, как ему запретили к ней приближаться. Потерпевшая неоднократно искала помощи у полиции, но стала жертвой похищения и изнасилования. Читать далее...

В Норвегии умер эстонец, которого отправили домой из отделения ЭМО с воспалением в плече

54-летний эстонец обратился в отделение неотложной помощи в норвежском Бергене с жалобами на боль в груди и в плече. Там ему выписали обезболивающее и отправили домой. Через четыре часа мужчину нашли в кровати мертвым. Читать далее...

В Эстонии стремительно растет средняя зарплата

В третьем квартале 2018 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1291 евро, поднявшись на 7,5 процента, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 1,1-процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале. Читать далее... График: половина жителей Эстонии зарабатывает более тысячи евро. Читать далее...

Госэкзамены 2018: сегодня стали известны результаты школ

Innove объявил сегодня результаты госэкзаменов за 2018 год. Также говорилось о показателях гимназистов и были обнародованы результаты исследования удовлетворенности общеобразовательными школами. Читать далее...

Стали известны лучшие русскоязычные школы

Стали известны и лучшие русскоязычные школы по результатам госэкзаменов за 2018 год. Первую строчку в рейтинге занимает Нарвский языковой лицей, где суммарный средний балл по результатам госэкзаменов составил 260,28 балла. Читать далее...

«Может, и за превышение скорости наказывать начнут?»: выписанный CityPark штраф изумил посетителя больницы

Поездка читателя Rus.Postimees с ребенком в Восточно-Таллиннскую центральную больницу была омрачена обнаруженным под дворником штрафом. Но автомобилист был не столько удивлен самим штрафом, сколько причиной его назначения. Читать далее...

Президентские выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили