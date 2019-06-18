Картина дня: подозрение в плагиате главы полиции, опасная езда на автобусе, языковые требования к таксистам и приключения наркоперевозчика

Гендиректора полиции заподозрили в плагиате

Таллиннский университет созовет академическую комиссию, которая должна будет дать оценку защищенной в январе 2016 года магистерской работе гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Речь идет о превентивном шаге Эльмара Вахера с целью устранения подозрений в плагиате. Читать далее..

Пассажирка с детьми чудом доехала до места назначения - с ушибом носа

О том, что в обычных рейсовых автобусах нередко травмируются пассажиры, говорится много. Чаще всего причиной становятся другие участники движения, которые грубо подрезают общественный транспорт, из-за чего водителю приходится бить по тормозам. А пассажиры в автобусе, как известно, не только сидят, но и стоят. И, бывает, падают. Что стало причиной резких разгонов и торможения автобуса фирмы Atko, курсирующего по маршруту 146 из поселка Харку до Балтийского вокзала, сейчас выясняет полиция. Читать дальше...

Языковые требования к таксистам могут ужесточить

Генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск предлагает ужесточить языковые требования, которые сейчас предъявляются к таксистам. В своем обращении к министру образования и науки Майлис Репс чиновник призвал вернуть в Закон об общественном транспорте требование, согласно которому местные самоуправления должны иметь право проверять, на каком уровне таксисты знают эстонский язык. Читать дальше...

В Эстонии главу Swedbank сняли с должности

Совет эстонского филиала Swedbank вчера вечером решил внести изменения в правлении Swedbank Eesti. Подобный шаг был вызван внутренним расследованием. Полномочия главы Eesti Swedbank Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены. Читайте далее...

Отстраненные от работы директора Swedbank продолжат получать зарплату

Исполнительный директор эстонской дочерней фирмы Swedbank Роберт Китт и финансовый директор банка Вайко Таммевяли, полномочия которых были накануне приостановлены советом финансового учреждения, продолжат получать зарплату до завершения внутреннего расследования. Читайте далее...

Признавшийся в даче взятки Хиллар Тедер освобожден от судебного преследования

Бизнесмен Хиллар Тедер признал в суде, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Читайте далее...

Яркие кодовые имена, незнакомые гринго и 1,4 тонны кокаина. Невероятные приключения эстонского капитана

Приговоренный к 30 годам тюремного заключения эстонец Ричард Муст, насколько это было известно родственникам, ремонтировал за границей лодки, а в действительности жил тайной жизнью международного наркоперевозчика под псевдонимом Эдуардо Жозеллис. Читайте далее....

США вновь перебрасывают военных на Ближний Восток

На фоне обострения конфликта с Ираном администрация США вновь направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Около 1000 военнослужащих будут дислоцированы на Ближнем Востоке исключительно для "оборонительных целей", заявил в понедельник, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Читайте далее...

Урмас Рейнсалу призвал продлить срок действия санкций в отношении России