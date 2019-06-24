Картина дня: последствия Ивановой ночи, свинство в Ласнамяэ и ЧС в Казахстане

Фото и видео: в Таллинне автомобиль провалился под асфальт

В Таллинне на улице Эндла из-за аварии водопровода затруднено движение, ликвидацию аварии усложняет провалившийся под асфальт автомобиль. Читать далее...

Галерея: смотрите, как в Ласнамяэ отметили Иванову ночь

В Ласнамяэ в зеленой зоне Паэвялья прошло традиционное празднование в честь Иванова дня. Развлекательная и концертная программа мероприятия продлилась до часу ночи. Читать далее...

Сказочное свинство: в Ласнамяэ люди отпраздновали Иванову ночь и оставили после себя горы мусора

Вчера в Ласнамяэ в зеленой зоне Паэвялья прошло традиционное празднование в честь Иванова дня. Сегодня утром там наблюдается страшная картина. Читать далее...

Последствия Ивановой ночи: полиция задержала 50 пьяных водителей

Празднование Ивановой ночи, видимо, не прошло бесследно: на дорогах Эстонии за сутки полиция поймала 50 нетрезвых водителей. Читать далее...

В Иванову ночь не обошлось без насилия: трое напуганных детей позвонили в полицию

В Иванову ночь полиция работала в усиленном составе. В основном празднование прошло спокойно, но работы прибавили случаи насилия как в стенах дома, так и на праздничных гуляньях. Читать далее...

Полиция развернула масштабные поиски: мужчина пошел гулять с собакой и исчез

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 75-летнего Тоомаса, который в воскресенье вечером ушел из своего дома в Ляэне-Вирумаа в волости Винни и пропал. Читать далее...

Серия взрывов в Казахстане: эвакуируют целый город

В Казахстане в понедельник утром на территории воинской части в Арыси начались взрывы. Власти приступили к полной эвакуации города. Читать далее...

Умер журналист Юри Пино

В возрасте 48 лет в канун Иванова дня умер Юри Пино, сообщает Postimees со ссылкой на Õhtuleht. Юри Пино родился в Тарту 3 июля 1970 года. Читать далее...

Фото: в небе над Эстонией замечено редкое природное явление