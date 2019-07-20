Картина дня: прошлое скандального директора школы, падение ребенка и ядовитый дым

В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Сегодня полиция получила сообщение о несчастном случае в Таллинне, где из окна второго этажа упал двухлетний ребенок, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Опасно для здоровья: департамент обратился к отдыхающим на пляжах Эстонии

Департамент здоровья напоминает, что до того, как идти плавать, следует убедиться в безопасности воды, поскольку повышенные температуры морской воды и низкий уровень соли создали благоприятные условия для роста микробов в Балтийском море. Читать далее...

Психологическое насилие и постоянный страх: что скрывает прошлое скандального директора школы?

В среду Postimees написал, что за время работы Суйслепп директором в школе сменилась почти половина коллектива. Учителя, в классах которых учатся родственники директора, оказываются под психологическим давлением, поскольку родственники должны получать хорошие оценки. Оказалось, что в другой школе была аналогичная ситуация. Читать далее...

Metallica поддержала лечение эстонских детей

Группа Metallica, помимо музыки, известна еще и своими благотворительными акциями - одна из самых влиятельных и успешных рок-групп пожертвовала часть своего дохода от продажи билетов WorldWired Tour Эстонскому союзу родителей больных раком детей и фонду Таллиннской детской больницы. Читать далее...

«Срочно в Россию»: люди обрадовались бесплатным электронным визам в Петербург и Ленобласть

Вчера, 19 июля соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Туроператоры уже готовятся считать убытки от клиентов. Читать далее...

Цифра 13, развод хозяев и привидения: какие ужасы таит продажа недвижимости в Эстонии

Известно, что в первую очередь на выбор недвижимости влияет размер банковского счета покупателя. Затем идут комфорт, местоположение, возникшее при просмотре чувство дома, а иногда на первый план выходят различные суеверия и приметы. Читать далее...

Фото: в Харьюмаа распространяется ядовитый дым, людей просят закрыть окна

Спасательный департамент получил вызов в Харьюмаа, в волость Сауэ, в деревню Яасмяэ, где вспыхнул металлический ангар. Спасательный департамент порекомендовал из-за ядовитого дыма местным жителям закрыть окна и двери. Читать далее...

В Германии парочка из Эстонии попалась на краже вещей в магазине

Полиция задержала в среду в Германии в городе Вюрцбурге двух подозреваемых в воровстве мужчин из Эстонии. Суд решил взять их под стражу. Читать далее...

На реке Эмайыги человек упал с лодки и пропал

В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина, сообщает дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента. Читать далее...

В Ласнамяэ пройдет семейный день с салютом из конфет, представлениями и концертом