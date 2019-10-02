Картина дня: Таллинн против алкогольных магазинов, самая богатая женщина Эстонии и закрытие сети кафе

Реформа Кылварта может привести к закрытию 15 алкогольных магазинов

Вчера представители фракций горсобрания Таллинна обсудили дополнительные ограничения на продажу алкоголя, инициированные мэром Михаилом Кылвартом, и в целом согласились с тем, что необходимо что-то предпринять. План столичного мэра предусматривает создание 150-метровой зоны ограниченного доступа рядом с детскими учреждениями. Читать далее...

Ликовать осталось не так и долго: электронные визы в Санкт-Петербург станут платным

Практика выдачи электронных виз по результатам эксперимента будет распространена на всю Россию, и после окончания тестового периода в Петербурге и Ленобласти услуга станет платной. Об этом 1 октября заявил руководитель консульского отдела МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов. Читать далее...

Проработавшая в Эстонии десять лет сеть кафетериев закрывает двери

Принадлежащая Маргит Хярма сеть кафе здорового питания Mamo, проработав в Эстонии десять лет, объявила о закрытии. «Я просто не могла работать на несколько фронтов», - прокомментировала Хярма закрытие своего детища, на протяжении нескольких лет приносившего одни убытки. Читать далее...

Урве Пало о казино: по поводу этической стороны дела я колебалась

Распрощавшаяся весной с политикой бывший министр Урве Пало говорит, что отправилась руководить казино, приняв вызов разрушить монополию Olympic. По частному сектору она скучала всегда, потому что хотела сосредоточиться на работе, а не заниматься все время посторонними вещами и составлением отчетов. Читать далее...

Пару лет назад жительница Эстонии обратилась в Кассу по безработице, а сегодня она расширяет свой бизнес на Австралию

У пособия Кассы по безработице на начало предпринимательства нет границ – с помощью него можно организовать фирму по общественному питанию, предлагая домашнюю еду, или завоевать экспортный рынок в Австралии. Читать далее...

Полиция: почти все подростковые преступления идут от алкоголя, но штрафами проблему не решить

Несмотря на то, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена, руководитель участковых полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции, комиссар полиции Маргарита Ингель подтвердила Rus.Postimees, что случаи, когда алкоголь и сигареты подросткам покупают взрослые, действительно бывают, и как только полиция получает сообщение, что такое где-то происходит, она сразу принимает меры. Читать далее...

Смотрите, кто самая богатая женщина Эстонии и сколько у нее имущества

Самой богатой женщиной в Эстонии является Кристи Веэбер, чье предпринимательское имущество оценивается в 72,7 млн евро. В прошлом году Веэбер впервые попала в рейтинг самых богатых людей Эстонии, составляемый изданием, и заняла 62-е место. Читать далее...

Исследование: среди торговых центров Таллинна один идет вне конкуренции

Хотя год назад перед открытием торгового центра T1 в Таллинне можно было предполагать, что этой осенью на фронте конкуренции таллиннских торговых центров произойдут серьезные потрясения, на самом деле картина очень похожа на результаты последних лет, пишет Postimees со ссылкой на данные исследования фирмы Kantar Emor. Читать далее...

Смотрите, сколько стоит место в самом современном доме престарелых

В Табасалу открыл двери новый, рассчитанный на 200 мест и построенный специально для этих целей современный дом престарелых. Цена за место в таком заведении начинается с 970 евро. Читать далее...

Украина подписала "формулу Штайнмайера". Что это такое?