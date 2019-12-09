Картина дня: конфликт в больнице, отстранение России от международных турниров и награждение почетными знаками за гражданскую смелость

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
«Это что, тюрьма?»: пациентка обвиняет медперсонал PERH в безобразном обращении
«Мне была нанесена серьезная психотравма, я до сих пор не могу прийти в себя» - признается обратившаяся в редакцию Rus.Postimees пенсионерка из Таллинна Вера В., для которой лечение в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) обернулось скандалом с криками и применением физической силы. Читать далее...
ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Читать далее...
Смелый гражданин: десятилетний мальчик вызвал домой полицию
Сегодня награждают людей, совершивших смелые поступки. Postimees решил рассказать поподробнее, за какие дела людям вручают почетный знак за гражданскую смелость. Читать далее...
Житель Эстонии спас пожилую женщину от страшного нападения
Живущий в деревне Кабли, волость Хяэдемеэсте, Рейн Кыйвисто удостоился почетного знака за гражданскую смелость от министра юстиции Райво Аэга за спасение женщины, на которую напали собаки. Читать далее...
Высокопоставленный чиновник за 2000 евро съездил на Бермуды: помогал от имени Эстонии частной фирме
Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации (МЭК) Вильяр Луби провел за счет налогоплательщиков несколько летних дней на Бермудских островах, чтобы помочь там одному частному предприятию «распахнуть двери», то есть получить контракты. Читать далее...
Министр социальных дел вылечил бы нехватку денег в системе опеки новыми налогами
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, финансирование услуг по уходу должно быть как и в медицине, где за лечение платит Больничная касса. Читать далее...
Взгляд в будущее: представлены новые визуализации Rail Baltica
Rail Baltica представила первые визуализации элементов будущей инфраструктуры, презентовав пешеходный путепровод, антишумовой барьер, забор, барьер для животных, насыпь и канаву, а также дизайн регионального вокзала. Читать далее...
Жители Ласнамяэ не сумели остановить строительство Lidl
Административный и окружной суды отказали в первичной правовой защите противникам строительства магазина Lidl на улице Тяхесаю в Ласнамяэ, посчитав, что приостановление разрешения на строительные работы нарушило бы права предприятия. Читать далее...
Российский портал погоды изменил отношение к Новому году: вместо трескучих морозов обещают около нуля
Если еще в середине прошлой недели один из российских порталов прогнозов погоды обещал, что в Эстонии в новогоднюю ночь ударят морозы до -38, то спустя несколько дней от этого прогноза не осталось и следа. Читайте далее...
Yandex передает контроль над предприятием Кремлю
Российская компания Yandex пришла к соглашению с российскими властями и уступила контроль в совете компании Кремлю, пишет Financial Times. Читать далее...
Из руководства Swedbank уволили последнего эстонца
Swedbank сообщил в понедельник о крупной реорганизации в руководстве банка, в том числе об увольнении специалиста по управлению рисками Хело Мейгас и руководителя отделения Swedbank в странах Балтии Шарлотту Элсниц. Читать далее...
Магазины Rimi начали бороться с просроченными продуктами необычным способом
Во всех магазинах Rimi в странах Балтии начали использовать приложение под названием Semafor, направленное на борьбу со списанием продуктов. Оно передает работникам всю информацию о сроках годности продуктов на складе, а также предупреждает о том, когда срок реализации подходит к концу. Читать далее...
Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе
На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллинн до сих пор не могут ратифицировать договор о границе. Читать далее...
Поиски бесследно пропавшего мужчины не дали результатов: полиция обратилась к людям
Полиция разыскивает пропавшего в Тарту в ночь на пятницу 25-летнего мужчину. Читать далее...
«Слегка переборщил»: члена Рийгикогу выставили из ночного клуба
На выходных в Южной Эстонии отдыхавший в кругу друзей и бывших товарищей по тренировкам член Рийгикогу Кайдо Хевельсон (Баруто) так разошелся, что был выставлен охраной из увеселительного заведения: подышать свежим воздухом. Читать далее...
На случай кризиса в Эстонии разработали пакеты продовольствия с восьмилетним сроком хранения
Эстонские предприятия совместно с экспертами из областей науки о продуктах питания и защиты населения разработали комплекты еды на случай кризиса, имеющие долгий срок хранения и высокую пищевую ценность. Читать далее...
Глава Elisa – конкуренту: хватит врать!
Руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен так разозлился на руководителя фирмы-конкурента Levikom Пеэпа Пыльдсамма, что прямо в прямом эфире потребовал у него прекратить врать. Читать далее...
Рядовая проверка автомобиля закончилась арестом водителя
Полиция поймала на выходных в Вильяндимаа двух мужчин, у которых были найдены наркотики. В первом случае было 60 граммов кокаина, а во втором – 13,4 грамма марихуаны. С юридической точки зрения это большое количество. Читать далее...
Галерея: лауреатами премии за борьбу против коррупции стал Postimees и его журналисты
НКО «Свободная от коррупции Эстония» в понедельник, в день поддержки борцов с коррупцией на конференции «Рыба гниет с головы или управление ценностями на предприятии» вручил традиционные премии в сфере борьбы с коррупцией издания Postimees и репортерам редакции журналистских расследований Мартину Лайне и Оливеру Кунду. Читать далее...
Эксперимент российской таможни: читайте, кому упростят въезд в Ивангород
Мост через реку Нарову на протяжении многих лет является основной транспортной артерией, связывающей Россию и Эстонию. Ежедневно по нему в оба направления пересекают государственную границу порядка полутора тысяч легковых автомобилей. Читать далее...
В Париже начался нормандский саммит
Встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже. Читать далее...
Извержение вулкана в Новой Зеландии: на острове не осталось живых
На острове Уайт-Айленд, где утром произошло извержение вулкана, нет признаков живых людей, показал разведывательный полет. Читать далее...
Эстонский стартап привлек 1,2 миллиона долларов из фонда японского венчурного инвестора
Разрабатывающий образовательные технологии эстонский стартап Clanbeat привлек 1,2 млн долларов из фонда Mistletoe японского технологического бизнесмена и венчурного инвестора Тайцзо Сона. Читать далее...
Доктор Левин: почему Европа помогает Украине не вакциной от кори, а пушками и танками?
Как предотвратить импорт кори из-за границы? «Поможем Украине вакциной!» – призвал в передаче «Своя правда» на канале ETV+ известный педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин. Читать далее...
Доктор Попов: без прививки вероятность заразиться корью составляет 98,5%
«Достаточно однократного контакта с зараженным ребенком, приехавшим из Украины или любого другого региона, чтобы не вакцинированный от кори ребенок получил себе это заболевание», – отметил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ врач экстренной медицины Аркадий Попов. Читать далее...