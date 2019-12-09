Картина дня: конфликт в больнице, отстранение России от международных турниров и награждение почетными знаками за гражданскую смелость

Магазины Rimi начали бороться с просроченными продуктами необычным способом

Во всех магазинах Rimi в странах Балтии начали использовать приложение под названием Semafor, направленное на борьбу со списанием продуктов. Оно передает работникам всю информацию о сроках годности продуктов на складе, а также предупреждает о том, когда срок реализации подходит к концу. Читать далее...

Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллинн до сих пор не могут ратифицировать договор о границе. Читать далее...

Поиски бесследно пропавшего мужчины не дали результатов: полиция обратилась к людям

Полиция разыскивает пропавшего в Тарту в ночь на пятницу 25-летнего мужчину. Читать далее...

«Слегка переборщил»: члена Рийгикогу выставили из ночного клуба

На выходных в Южной Эстонии отдыхавший в кругу друзей и бывших товарищей по тренировкам член Рийгикогу Кайдо Хевельсон (Баруто) так разошелся, что был выставлен охраной из увеселительного заведения: подышать свежим воздухом. Читать далее...

На случай кризиса в Эстонии разработали пакеты продовольствия с восьмилетним сроком хранения

Эстонские предприятия совместно с экспертами из областей науки о продуктах питания и защиты населения разработали комплекты еды на случай кризиса, имеющие долгий срок хранения и высокую пищевую ценность. Читать далее...

Глава Elisa – конкуренту: хватит врать!

Руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен так разозлился на руководителя фирмы-конкурента Levikom Пеэпа Пыльдсамма, что прямо в прямом эфире потребовал у него прекратить врать. Читать далее...

Рядовая проверка автомобиля закончилась арестом водителя

Полиция поймала на выходных в Вильяндимаа двух мужчин, у которых были найдены наркотики. В первом случае было 60 граммов кокаина, а во втором – 13,4 грамма марихуаны. С юридической точки зрения это большое количество. Читать далее...

Галерея: лауреатами премии за борьбу против коррупции стал Postimees и его журналисты

НКО «Свободная от коррупции Эстония» в понедельник, в день поддержки борцов с коррупцией на конференции «Рыба гниет с головы или управление ценностями на предприятии» вручил традиционные премии в сфере борьбы с коррупцией издания Postimees и репортерам редакции журналистских расследований Мартину Лайне и Оливеру Кунду. Читать далее...

Эксперимент российской таможни: читайте, кому упростят въезд в Ивангород

Мост через реку Нарову на протяжении многих лет является основной транспортной артерией, связывающей Россию и Эстонию. Ежедневно по нему в оба направления пересекают государственную границу порядка полутора тысяч легковых автомобилей. Читать далее...

В Париже начался нормандский саммит

Встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже. Читать далее...

Извержение вулкана в Новой Зеландии: на острове не осталось живых

На острове Уайт-Айленд, где утром произошло извержение вулкана, нет признаков живых людей, показал разведывательный полет. Читать далее...

Эстонский стартап привлек 1,2 миллиона долларов из фонда японского венчурного инвестора

Разрабатывающий образовательные технологии эстонский стартап Clanbeat привлек 1,2 млн долларов из фонда Mistletoe японского технологического бизнесмена и венчурного инвестора Тайцзо Сона. Читать далее...

Доктор Левин: почему Европа помогает Украине не вакциной от кори, а пушками и танками?

Как предотвратить импорт кори из-за границы? «Поможем Украине вакциной!» – призвал в передаче «Своя правда» на канале ETV+ известный педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин. Читать далее...

Доктор Попов: без прививки вероятность заразиться корью составляет 98,5%