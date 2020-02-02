Картина дня: столетие Тартуского мирного договора, последствия неуплаты штрафа и спасение магазинов Handymann

Эстонская фирма спасла магазины известной торговой сети от закрытия

Принадлежащая эстонскому предпринимателю Марко Крийби компания Setu Kapital OÜ купила у датчан торговую сеть, которая в конце прошлого года сообщила об итоговой распродаже и планах закрыть все магазины. Читать далее...

Штраф за парковку в Таллинне привел к аресту имущества фирмы мультимиллионера

Судебный исполнитель арестовал банковские счета холдинговой компании HansaAssets OÜ Армина Кару, поскольку выписанный принадлежащему фирме автомобилю штраф за парковку не был вовремя оплачен. Читать далее...

Столетие Тартуского мирного договора

Депутат Европейского парламента Урмас Паэт в связи со столетием Тартуского мирного договора пишет, что мирный договор стал вехой, завершившей решительный и твердый, хоть и во многом тяжелый путь Эстонии к миру и свободе - мирным договором Россия навсегда признала независимость Эстонии. Читать далее...

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу возложил в воскресенье венок к памятнику Калевипоэгу по случаю 100-летия Тартуского мирного договора. Читать далее...

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил с речью по случаю столетия Тартуского мирного договора. Он назвал документ символом преемственности, который связывает наше прошлое с нашим будущим. Читать далее...

Bolt: мы не занимаемся организацией таксоизвоза!

В своем мобильном приложении Bolt ввел обязательные тарифы для водителей такси и их клиентов; компания платит водителям такси за совершенные ими поездки, сдает в аренду для таксоизвоза автомобили со своим логотипом, предоставляет услуги по информированию клиентов и заключает клиентские договоры с компаниями. Тем не менее, Bolt считает, что все это нельзя назвать посредничеством в таксоизвозе. Читать далее...

ФОТО 〉 Гуляли до утра: Олег Гросс устроил грандиозный корпоратив для 2000 работников

Новогодний корпоратив AS OG Elektra в Раквереском спортхолле начался в субботу вечером и продолжился до самого утра. Читать далее...

Эстонская фирма отправляется в Дубай продавать тишину

Компания производит типично эстонский продукт для тех, кто не хочет никому мешать и не любит, чтобы ему мешали. Читать далее...

Разница в 1000 евро: у государственных ИТ-специалистов резко выросла зарплата

Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару значительно поднял брутто-зарплаты работников Департамента государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...

Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая: скончался пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, всего заразившихся — более 14 тысяч. Читать далее...

«Хочу перед всеми извиниться»: один из зараженных коронавирусом в России связался со СМИ