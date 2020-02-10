Картина дня: живущие в бедности пенсионеры, поправки к Закону о гражданстве и невероятная карьера эстонцев в NASA

Декларация о доходах 2020: о чем стоит помнить?

Начиная с 15 февраля, можно будет подать декларацию о доходах. Postimees собрал вместе несколько аспектов, про которые нужно не забыть. Читать далее...

Невероятная карьера эстонских близнецов в NASA: телескоп "Хаббл", марсоход и космический зонд "Кассини"

Братья-близнецы с эстонскими корнями в течение своей 50-летней карьеры стали ведущими разработчиками космических технологий NASA: младший брат Артур Руйтберг создал оборудование для космического зонда "Кассини" и все еще работающего на Марсе самоходного аппарата, а его старший брат Эдвард, начинавший как инженер, стал заместителем руководителя программы космического телескопа "Хаббл". Читать далее...

Мужчина, убивший и расчленивший свою арендодательницу, предстал перед судом

Сегодня, 10 февраля, Николай Кузнецов, который убил и расчленил свою арендодательницу, а затем выбросил ее останки в пруд Паэ в Ласнамяэ, предстал перед Харьюским уездным судом. Читать далее...

Жители эстонской деревни в отчаянии из-за маршрута Rail Baltica

Процесс экспроприации земли является значимой частью проекта Rail Baltica (RB), однако Латвия и Эстония затянули со сроками, поставив под угрозу своевременное завершение всего проекта. Читать далее...

Кальюлайд провозгласила закон об упрощенном получении эстонского гражданства детьми

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила закон о предоставлении в упрощенном порядке гражданства детям серопаспортников и граждан третьих стран. Читать далее...

Готовьте кошельки: земельный налог стучится в дверь

Сегодня, 10 февраля, Налогово-таможенный департамент (НТД) начал посылать уведомления об уплате земельного налога. На электронную почту, посредством СМС или по почте будет отправлено более 389 000 уведомлений для 324 000 человек на сумму 59,7 миллионов евро. Читать далее...

Пенсионеры Эстонии - что женщины, что мужчины - живут одинаково бедно

И хотя Эстония на протяжении многих лет бросалась в глаза тем, что наши женщины по сравнению с мужчинами за ту же работу получали примерно на 20 процентов меньше, согласно последним данным, пенсионеры, что женщины, что мужчины, имеют практически равные доходы. Однако причин для радости нет, поскольку более половины пенсионеров живут на грани бедности. Единственной возможностью для пенсионера избежать нищеты – как-то зарабатывать дополнительно. Читать далее...

Коллекционер из Тарту купил единственную в странах Балтии Toyota Supra