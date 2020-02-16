Картина дня: штормовое предупреждение, предложение Михкельсона и опасные недочеты многоквартирных домов

«Бессмысленное провоцирование России»: Марко Михкельсон советует сменить спикера Рийгикогу

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что нужно заменить спикера парламента Хенна Пыллуааса, поскольку тот настаивает, что Эстония должна требовать возвращения принадлежавших ей после Тартуского мира территорий. Читать далее...

Синоптики дали штормовое предупреждение

Над Северной Атлантикой продолжают хозяйничать обширные и мощные циклоны. Их траектории перемещения пролегают в полярных широтах, оставляя страны Балтии в своей южной, теплой части, где господствует сильный, штормовой юго-западный ветер. Читать далее...

Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд Эстонии

На юниорском чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытом помещении, который проходит в столичном Ласнамяэском легкоатлетическом холле, 17-летняя Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд страны в ходьбе на 3000 метров. Читать далее...

EKRE призывает парламент отменить аптечную реформу

Консервативная народная партия Эстония (EKRE) призвала парламент предпринять усилия для отмены аптечной реформы, которая должна вступить в силу 1 апреля. Читать далее...

В Таллинне водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

В субботу поздно вечером в Таллинне неизвестный водитель сбил человека и скрылся с места ДТП. Полиция ищет очевидцев. Читать далее...

Результаты проверок: большинство многоквартирных домов имеют опасные для жизни недочеты

Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ирина Белик сказала, что недочеты по части пожарной безопасности обнаруживают в 90 процентах жилых домов. Читать далее...

Фото: в Эстонии прошел Европейский банный марафон

В субботу в Отепя прошел одиннадцатый Европейский банный марафон, который привлек в город людей различных национальностей. Читать далее...

Российский МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Улучшение отношений между Россией и европейскими странами станет возможным, если НАТО и Евросоюз изменят свою политику по отношению к Москве. Читать далее...

На курорте Кипра по посетителям кафе открыли огонь из автомата