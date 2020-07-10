Картина дня: оформление рекордного выигрыша в лотерею, надвигающийся шторм и коронавирус завозят из-за границы

Коронавирус подтвержден еще у двух жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 445 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат. Читать далее...

Двух монахинь Пюхтицкого монастыря госпитализировали из-за коронавируса

Сегодня Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии два очага заражения в кругу семьи: один с четырьмя людьми в Таллинне и второй — отпраздновавшая день рождения в Нарва-Йыэсуу компания (из 12 участников праздника заражены шестеро). Также сегодня положительные результаты теста обнаружены у двух монахинь Пюхтицкого монастыря. Читать далее...

«О победе знает только жена»: сорвавший рекордный джекпот Эстонии хочет забыть о работе

1 июля впервые в Эстонии был разыгран джекпот Vikinglotto в размере 10 803 379,70 евро. К настоящему времени победа официально оформлена. Читать далее...

КаПо сносит историческое здание советского периода

Полиция безопасности сносит историческое здание по адресу Луйзе, 1, где когда-то располагалась Таллиннская немецкая реальная школа. Планируется, что на этом месте будет построено новое здание КаПо. Читать далее...

Запах картошки фри заставил соседей судиться с вице-мэром

Когда в середине июня прошлого года Эло Саарепуу вышла их дома правосудия в Вильянди, она была уверена, что победила. Только что она заключила соглашение о том, что переехавшая полгода назад в одно здание с магазином «Кааре», расположенное рядом с ее домом в Палалинне, точка быстрого питания «Объект» должна установить на кухне дополнительные фильтры, чтобы исчез жуткий запах пищевого масла, исходящий от фритюрницы. Читать далее...

Италия временно запретила въезд из 13 стран из-за угрозы COVID-19

Правительство Италии в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни COVID-19 временно запретила въезд в страну для 13 государств, не входящих в состав Европейского союза, в частности, прекратив прямые и непрямые сообщения, информирует пресс-служба министерства здравоохранения Италии. Читать далее...

Электросамокаты гоняют быстрее, чем пишутся законы

В тартуском районе Карлова погиб мужчина, ехавший на электрическом самокате. Столь серьезных аварий с этим транспортным средством до сих пор в Эстонии не происходило. Читать далее...

Проверка: этим летом на сборе клубники нелегально работали десятки человек

При проверке занятых выращиванием клубники фермеров сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 76 нарушений. Организующая аналогичные проверки полиция при этом нарушений не выявила. Читать далее...

Последователь тропического шторма «Эдуарда» надвигается на Эстонию: завтра погода резко ухудшится

В субботу, 11 июля, воздушного пространства Балтийского моря достигнет циклон, далеким предшественником которого является тропический шторм «Эдуард». Читать далее...

В Пярну прошла полицейская операция по поимке молодых людей, ставших участниками ДТП

Этим утром жители Пярну заметили скопление полицейских автомобилей в районе пляжа у улицы Айза. Оказалось, проходила полицейская операция по задержанию компании молодых людей. Читать далее...

МВД о подготовке помощников полицейских: мы не создаем новый Кайтселийт

Министерство внутренних дел планирует за четыре года подготовить до 1200 новых помощников полицейских. Канцлер министерства Лаури Лугна заверяет, что Министерство внутренних дел не работает над созданием нового Кайтселийта. Читать далее...

Банк: изменил ли кризис условия жилищного кредита?

В кризисных ситуациях банки обычно пересматривают условия выдачи кредитов. У нас же пока не произошло серьезных изменений, сказал руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик. Он добавил, что жилищные кредиты по-прежнему выдаются, и что число заявок на кредиты с середины мая увеличилось. Читать далее...

Университет построит в центре Таллинна 30-этажный небоскреб

Эстонская школа бизнеса (EBS) планирует построить на углу улиц Лаутери и Маакри в центре Таллинна 30-этажное высотное здание, в котором разместятся сдающиеся в аренду офисы, общежитие для студентов EBS и апартаменты. Читать далее...