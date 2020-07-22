Картина дня: зараженные коронавирусом украинцы, неприлично большая зарплата и проблема со слизнями

Роль России в энергетике Евросоюза скоро начнет резко меняться

Переход на возобновляемую энергию потребует от ЕС новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан. Читать далее...

Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису

По оценке финансовой инспекции, коронакризис не оказал на банковский сектор существенного влияния. Читать далее...

Пьяный таксист, совершивший тройное ДТП, избежал суда и не лишился прав

Инцидент произошел вечером 25 апреля, когда 53-летний Тынис Микк стал причиной ДТП с участием трех автомобилей в Вильянди в Паалалинна, скрылся с места происшествия и через несколько минут через живую изгородь заехал в сад частного дома. Полицейские установили у него алкогольное опьянение и для проведения следственных мероприятий доставили его в отделение. Читать далее...

Владельцы ночных клубов доведены до отчаяния: хватит искусственно держать нас на замке!

Самые крупные и известные ночные клубы Эстонии отмечают, что звучавшие в СМИ обнадеживающие заголовки в стиле «Ночные клубы откроются в начале июля» оказались ошибочными, так как им до сих пор не позволено полностью открывать свои двери. Читать далее...

Вторая волна коронавируса: Эстония готова к плану А3

У готовившейся ко второй волне коронавируса Эстонии есть в три раза больше запасов средств индивидуальной защиты в сравнении с тем, что было у нас в апреле, пишет Postimees. В случае такого запаса на рынке не возникнет перебоев и эстонское общество не придется больше так масштабно закрывать, как во время чрезвычайного положения, обещает Министерство финансов. Читать далее...

Эстонские турфирмы: ограничения на полеты не работают, поскольку их можно обойти

По оценке Союза туристических фирм Эстонии, подписанное министром экономики Таави Аасом распоряжение об ограничении полетов не выполняет поставленной задачи. Турфирмы хотят, чтобы эти ограничения отменили. Читать далее...

Кому нарубить брюссельской «капусты»?

Юри Ратас принес радостную весть: в течение ближайших семи лет Эстония гарантированно дополнительно получит из долгосрочного бюджета ЕС почти семь миллиардов евро для перезапуска экономики, пострадавшей в результате Covid-пандемии. И это – не считая возможности брать для тех же целей кредиты на льготных условиях. Читать далее...

КРУПНАЯ СДЕЛКА В РАКВЕРЕ 〉 Олег Гросс купил ТЦ Tsentrum в Раквере и обещает построить вместо него новый развлекательный центр

Вчера состоялась сделка купли-продажи, в результате которой новым собственником ТЦ Tsentrum в Раквере стала принадлежащая Олегу Гроссу фирма AS OG Elektra. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Новые автоматы Сил обороны прибыли в Эстонию

Сегодня в Эстонию прибыла первая партия автоматов R20, которые в течение нескольких месяцев поступят на вооружение в различные подразделения Сил обороны и Кайтселийта. Всего Силы обороны около 19 000 единиц оружия, которые прибудут в Эстонию в течение двух лет. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии впервые открылся профильный дом попечения для пациентов с деменцией

Сегодня вблизи Кейла министр социальных дел Танель Кийк принял участие в открытии дома попечения, предназначенного для пациентов с деменцией. В новом здании на 49 мест будут также обучать профильных специалистов и консультировать родственников пациентов с синдромом деменции. Читать далее...

Тяжелое ДТП в Пярнумаа: пострадали три человека

Сегодня около 17:30 в полицию сообщили, что на 139-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в ходе столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Читать далее...

Пропал 25-летний мужчина: полиция обратилась с просьбой к водителям

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 20 июля вечером в Пярну 25-летнего Яко. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Пьяный водитель без прав закончил поездку в арестном доме