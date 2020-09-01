Картина дня: убийство в Ласнамяэ, пожар в порту, Юри Ратас в больнице, начало учебного года и закрытие кинотеатра

Премьер-министр Юри Ратас попал в больницу, он прооперирован

Премьер-министр Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после сделанной вчера операции. Читать далее...

В Ласнамяэ убили женщину

В понедельник, 31 августа, в полицию сообщили, что в квартире, расположенной на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ, обнаружено тело 51-летней женщины с колотыми ранами. Читать далее...

ФОТО 〉 Прибывающие в Эстонию могут сдать тест на коронавирус в аэропорту или в порту

Начиная с 1 сентября прибывающие из стран с высоким риском заражения в Эстонию могут пройти тест на коронавирус в аэропорту и морском порту, чтобы уменьшить срок обязательного двухнедельного карантина. Читать далее...

От редакции 〉 К борьбе за знания будьте готовы!

В этом учебном году 1 сентября станет особенным: и не только потому, что День знаний всегда особенный, но еще и по той простой причине, что именно сейчас знаний о том, каким может сложиться этот год, меньше, чем бывает обычно. Читать далее...

Студия Postimees: ряд школ Таллинна переходит на четырехдневку

Дети начальной школы с 1 по 3 классы будут находиться в школе постоянно, ученики с 5-го по 9-й класс будут отсутствовать в школе один день в неделю, когда им предписано дистанционное обучение. Читать далее...

Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Эстонии отмечается День знаний. Несмотря на коронавирус, в школах прошли торжественные линейки. Смотрите фотоподборку Rus.Postimees! Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 20 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2235 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат. Читать далее...

В фестивале Tallinn Music Week принимал участие больной коронавирусом

Организатор Tallinn Music Week сообщил, что тест на коронавирус одного из участников фестиваля оказался положительным. Читать далее...

Кризисная комиссия просит следить за здоровьем пассажиров одного из автобусов Lux Express

Сегодня на Сааремаа добавилось два положительных теста на коронавирус. По данным Департамента здоровья, цепочка заражений началась с близкого контакта с человеком, проживающим за пределами Сааремаа. Носитель вируса приехал на Сааремаа 27 августа на автобусе Lux Express, вышедшем из Таллинна в 11:45. Читать далее...

Теперь вы можете узнать больше о себе и о других: новые возможности регистра народонаселения

В конце августа электронный регистр народонаселения стал оказывать несколько новых услуг. Тем самым завершился первый этап развития портала rahvastikuregister.ee. Читать далее...

Сеть Cinamon окончательно закрыла один из кинотеатров

Международная сеть кинотеатров Cinamon во вторник окончательно закрыла кинотеатр в центре Tasku в Тарту. Читать далее...

Пьяный водитель с другом пытались скрыться от полиции: их выслали из Эстонии