Картина дня: рекомендация Департамента здоровья, спасательная операция на пароме Viking Line и убийство адвоката

За последние сутки в Эстонии выявлено еще 50 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 1823 теста на COVID-19, из которых 50 оказались положительными. Больше всего новых заразившихся выявили в Ида-Вирумаа - 30 человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья. Читать далее...

Департамент здоровья рекомендует отменить все вечеринки и семейные праздники

Департамент здоровья подчеркивает, что следующие три недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса, и поэтому было бы разумно отменить все вечеринки и семейные собрания в это время. Читать далее...

Глава пенсионных фондов: люди живут так, словно завтра не наступит

В Эстонии возникла интересная ситуация, когда правые и левые популисты сформировали коалицию, которая советует людям жить сегодняшним днем, а не экономить, пишет глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн. Читать далее...

Судно Viking Line село на мель возле Аландских островов, идет спасательная операция

Пассажирский паром компании Viking Line Amorella в воскресенье сел на мель, сообщила морская спасательная служба финского города Турку. Пока нет точно информации о том, насколько это серьезное происшествие. Морская спасательная служба Турку передала, что сейчас идет спасательная операция. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, что достали водолазы с морского дна в гавани Ноблесснер

Вчера состоялся Всемирный день чистоты, который проводится почти в 180 странах мира. В Эстонии в его рамках также прошли различные мероприятия: например, водолазы очистили акваторию порта Ноблесснер от мусора. Читать далее...

Ушел в лес и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины

Полиция просит людей о помощи в установлении местонахождения 58-летнего Райво, который 19 сентября пошел в лес в районе села Хату волости Ляэне-Харью Харьюского уезда и не вернулся домой. Читать далее...

Устроившему стрельбу в Ласнамяэ грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду

В следующую среду, 23 сентября, Харьюский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором 30-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в попытке убийства - в августе 2018 года мужчина устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ. Читать далее...

Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. Читать далее...

90-е возвращаются? В Латвии в собственном доме убит присяжный адвокат