Картина дня: трагические ДТП, грандиозная любовная афера и демонстрация в поддержку ЛГБТ

Коронавирус подтвержден у 26 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 800 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 26 проб дали положительный результат. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Таллинне прошла демонстрация за всеобщее право на брак

В 12 часов в воскресенье, 18 октября, на площади Вабадузе в Таллинне началась демонстрация за всеобщее право на брак, участники которой выразили поддержку эстонскому ЛГБТ+ сообществу и защите прав однополых пар. Читать далее...

«Я люблю тебя за 169 050 евро!»: как житель Эстонии стал жертвой грандиозной любовной аферы

Раквереское отделение полиции. Время 14.15 и следователь по особым делам просит пострадавшего сесть. Есть о чем поговорить: женщина, которой мужчина признавался в любви и перевел большие суммы денег, оказалась мошенницей. Настоящей любовной аферисткой. Читать далее...

В Тартумаа погиб съехавший с дороги водитель

В волости Эльва погиб водитель, съехавший с дороги на легковом автомобиле в густой кустарник, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

Пограничник с признаками употребления алкоголя и наркотиков пытался скрыться от полиции

Сегодня, утром 18 октября, в деревне Сирвасте был задержан пограничник с признаками употребления алкоголя и наркотиков, проигнорировавший знак остановиться, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

В Финляндии гражданин Эстонии спровоцировал трагическое ДТП: погибли двое

В Финляндии на окружной дороге в Эспоо в субботу, 17 октября, поздно вечером произошло ДТП: мчавший по встречной полосе эстонец врезался в другой автомобиль. Виновник аварии попал в больницу, двое человек в другой машине погибли. Читать далее...

Судебный исполнитель: «В вопросе размеров алиментов папе нужно действовать, а не сидеть на диване»

Разбирая вопрос размера алиментов, отцы пожаловались, что сумма назначаемых алиментов очень высокая, особенно, если в прежней семье остался не один ребенок, а несколько. Читать далее...

Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа случаев коронавируса. Читать далее...