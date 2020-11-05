Картина дня: более 130 новых зараженных, возможные ограничения в школах и кандидат в министры окружающей среды

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 ноября.
Коронавирус подтвержден еще у 131 жителя Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2192 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 131 проба дала положительный результат. Читать далее...
Вице-мэр Таллинна: треть школ уже затронута коронавирусом
Как отразятся на таллиннских школах и детских садах антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом? Смотрите эфир в записи!
Новым министром окружающей среды может стать советник Мартина Хельме
Кандидатом в министры окружающей среды от партии EKRE станет Райн Эплер. Читать далее...
Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие
Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что в Эстонии как государство, так и часть работодателей явно нарушают основные права людей. По его словам, 80% работодателей допускают мелкие нарушения: некоторые сознательно, некоторые - по незнанию. Читать далее...
Столичные автобусы тестируют материал, который за секунды уничтожает вирусы
Материал CovidSafe с гибридным мультиметаллическим покрытием – единственный защитный материал, препятствующий распространению коронавируса, который протестирован на настоящем вирусе SARS-CoV-2. Эффективность материала проверяется также в автобусах Tallinna Linnatranspordi AS. Читать далее...
Пострадавшему от коронавируса аграрному сектору дадут 12 млн евро
Правительство поддержало предложение выделить эстонским аграриям 12 миллионов евро на компенсацию ущерба от коронавируса. Читать далее...
Убытки Tallink в третьем квартале составили 24 млн евро
Чистый убыток Tallink Group за третий квартал составил 23,9 млн евро; за тот же период прошлого года прибыль группы составляла 54,6 млн евро. Читать далее...
Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски
Правительство пока не пришло к соглашению о введении конкретных ограничений, и премьер-министр Юри Ратас пока посоветовал отменить рождественские и прочие вечеринки, а также носить защитные маски в общественном транспорте. Читать далее...
Жесткие меры: в Бельгии карантин будет действовать вплоть до вакцинации населения
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране меры для сдерживания второй волны коронавируса продлятся до введения вакцины. Это делается для того, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Euractiv. Читать далее...
Памятник погибшим на пароме «Эстония» изрисовал 19-летний юноша: он задержан
27 октября многие жители столицы заметили, что памятник погибшим на пароме «Эстония» исписан граффити. Сегодня полиция сообщила, что задержала подозреваемого. Читать далее...
Изменение системы оплаты больничных листов беспокоит работодателей
После долгих споров позавчера работодатели достигли договоренности с государством о новой временной схеме компенсации больничных, которые теперь будут оплачиваться со второго дня болезни. Читать далее...
Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие
Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что в Эстонии как государство, так и часть работодателей явно нарушают основные права людей. По его словам, 80% работодателей допускают мелкие нарушения: некоторые сознательно, некоторые - по незнанию. Читать далее...
Тартуский университет: без категории С1 можно получить диплом, но не профессию
Две недели назад Rus.Postimees писал, что несколько студентов Нарвского колледжа Тартуского университета не могут получить диплом, поскольку не имеют требуемой для этого категории С1 по эстонскому языку. Но когда они поступали на учебу, этого требования еще не было. После разбирательства университет решил, что такие студенты всё же могут получить диплом по старым правилам, но это не будет автоматически означать получение профессии. Читать далее...
Эстонские стартапы в третьем квартале года показали мощный рост
Эстонские стартапы в третьем квартале показали мощный рост - совокупный оборот сектора за год вырос на 41 процент до 562 млн евро, а налога на рабочую силу было уплачено 73 млн евро, что на 30 процентов больше, чем на конец третьего квартала прошлого года. Читать далее...
Премьер-министр Латвии настаивает на чрезвычайном положении
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил СМИ в четверг, 5 ноября, что для сокращения распространения Covid-19 должны быть введены более строгие ограничения на собрания. Читать далее...
Эстонская ведущая усомнилась в коронавирусной статистике
Ведущая Кармен Притсон поделилась в Facebook слухами о коронавирусе, которые опроверг Департамент здоровья. Читать далее...
Суд оправдал собственника и предприятия по делу о гибели человека на рабочем месте
Вируский уездный суд в четверг оправдал два предприятия, собственника одного из них и руководителя объекта по делу о несчастном случае на производстве в конце августа 2017 года в Ависпеа волости Вяйке-Маарья, в результате которого погиб человек. Читать далее...