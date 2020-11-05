Картина дня: более 130 новых зараженных, возможные ограничения в школах и кандидат в министры окружающей среды

Тартуский университет: без категории С1 можно получить диплом, но не профессию

Две недели назад Rus.Postimees писал, что несколько студентов Нарвского колледжа Тартуского университета не могут получить диплом, поскольку не имеют требуемой для этого категории С1 по эстонскому языку. Но когда они поступали на учебу, этого требования еще не было. После разбирательства университет решил, что такие студенты всё же могут получить диплом по старым правилам, но это не будет автоматически означать получение профессии. Читать далее...

Эстонские стартапы в третьем квартале года показали мощный рост

Эстонские стартапы в третьем квартале показали мощный рост - совокупный оборот сектора за год вырос на 41 процент до 562 млн евро, а налога на рабочую силу было уплачено 73 млн евро, что на 30 процентов больше, чем на конец третьего квартала прошлого года. Читать далее...

Премьер-министр Латвии настаивает на чрезвычайном положении

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил СМИ в четверг, 5 ноября, что для сокращения распространения Covid-19 должны быть введены более строгие ограничения на собрания. Читать далее...

Эстонская ведущая усомнилась в коронавирусной статистике

Ведущая Кармен Притсон поделилась в Facebook слухами о коронавирусе, которые опроверг Департамент здоровья. Читать далее...

Суд оправдал собственника и предприятия по делу о гибели человека на рабочем месте

Вируский уездный суд в четверг оправдал два предприятия, собственника одного из них и руководителя объекта по делу о несчастном случае на производстве в конце августа 2017 года в Ависпеа волости Вяйке-Маарья, в результате которого погиб человек. Читать далее...