Картина дня: продление ограничений, торговля смертельно больными котятами и эстонский радикал
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 марта.
Во вторник правительство приняло решение, что введенные сейчас до 11 апреля ограничения будут продлены еще на две недели. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6580 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1202, то есть 18,3% от общего количества. Читать далее...
Вакцину от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств. Читать далее...
Кардиовакулярный хирург Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Вероника Пальмисте развеивает мифы о вакцине от коронавируса: «Людям с повышенным страхом в отношении тромбоза я советую скорее подумать о том, что они сами делают со своим стилем жизни. Например, курение — это один из самых главных факторов риска возникновения тромбоза». Читать далее...
Несмотря на все предостережения, жители Эстонии продолжают покупать породистых котят по объявлениям на порталах вроде Okidoki.ee или Soov.ee в надежде сэкономить сотню-другую евро. Однако если наткнуться на так называемую "кошачью фабрику", можно легко остаться и без питомца, и без денег. Программа Kuuuurija узнала о многочисленных подобных случаях, связанных с одним и тем же продавцом. Читать далее...
Молодой житель Ярвамаа, придерживающийся праворадикальных взглядов, осенью 2018 года угрожал устроить на мероприятии молодых социал-демократов акцию в духе норвежского террориста Андерса Брейвика. Следствие вскрыло его связи с правыми радикалами Европы и Америки, и его наказали как за угрозы, так и за осквернение государственной символики. Читать далее...
Люди, переболевшие COVID-19, не могут въехать в большинство стран Европы, так как для пересечения границы нужен отрицательный тест на коронавирус. Читать далее...
Политика проникла и в процесс вакцинации, к сожалению, оставив жизнь и здоровье людей на заднем плане, пишет в Postimees доктор медицинских наук Адик Левин.
Во вторник Харьюский уездный суд признал известного музыканта, организатора и ведущего детских мероприятий Венно Лоосаара в сексуальных домогательствах к десятилетней девочке и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суд решил, что пятилетнее заключение будет условным с испытательным сроком на пять лет. Читать далее...
Министерство окружающей среды планирует отказаться от приостановки перекачки больших количеств опасных нефтепродуктов в море и в срочном порядке разрешить STS-операции (перегрузка с корабля на корабль. - прим. ред.) вблизи Таллинна без предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Читать далее...
Не стоит ожидать, что в этом году начнут вакцинировать от коронавируса детей и молодежь, поскольку исследования вакцины для этих возрастных групп еще продолжаются, сказала глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...
Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета (RAKE) провел масштабное исследование на тему гендерного равенства в эстонской науке. Последний раз подобное исследование проводилось десять лет назад. Rus.Postimees подготовил краткую версию выводов исследования, которое показывает, как изменилась научная среда и с какими трудностями на пути к званию профессора сталкиваются женщины в Эстонии. Читать далее...
Из-за пандемии коронавируса в прошлом году путешествия были ограничены, и, по данным Департамента статистики, по сравнению с позапрошлым годом, расходы на поездки упали более чем на миллиард евро. Читать далее...
Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова. Читать далее...