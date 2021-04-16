Картина дня: освобождение Олега Пятницкого, страшная трагедия у кафе и коронавирус унес жизнь целой семьи
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 апреля.
Сегодня утром из Тартуской тюрьмы вышел отбывавший с 12 мая 1983 года пожизненное заключение Олег Пятницкий. Читать далее...
В воскресенье вечером в магазине Selver в развлекательном центре WOW возник конфликт между работниками и молодым человеком, который отказался носить медицинскую маску и вместо этого надел карнавальную маску. Почувствовавший себя униженным посетитель магазина заснял инцидент на свой телефон и посчитал, что вмешавшаяся полиция поступила с ним несправедливо. Читать далее...
Утром 26 февраля прошлого года в одной эстонской семье произошла страшная трагедия. Мать троих сыновей, 51-летняя Яника, рано утром отправилась на работу в кафе Kullo, где работала поваром. Уже перед самым зданием, на парковке, она неудачно поскользнулась на льду и попала под снегоуборочный трактор, сдававший задним ходом, рассказывает программа Kuuuurija.
Пярнуский курьер, 23-летний Норман Пекс, решил, что ему платят на работе слишком мало, и, чтобы увеличить свой доход, в качестве компенсации решил стянуть несколько посылок. В общей сложности кража потянула на 15 000 с лишним евро, и теперь он понесет за это ответственность. Читать далее...
Предварительная работа по разработке вакцины AstraZeneca (официальное название Vaxzevira) велась в Институте Дженнера Оксфордского университета еще до начала пандемии. Малоизвестный профессор Сара Гилберт изучала вакцины против малярии, эболы и еще нескольких инфекционных заболеваний и начала готовиться к следующей крупной пандемии «Disease X», приход которой ученые предрекали уже несколько лет. До вакцин Гилберт изучала пивные дрожжи. Читать далее...
Лесок у Вильяндиского шоссе утопает в цветах, но это не пробившиеся по весне подснежники, а цветы, которыми покрыты очень свежие могилы. У одного из пригорков упокоилась целая семья: 51-летний сын, 70-летняя мать и 74-летний отец. Читать далее...
Спустя 6-12 месяцев после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech привитым от COVID-19, возможно, потребуется третья доза. А затем, скорее всего, прививаться придется ежегодно, сообщил исполнительный директор компании Альберт Бурла. Читать далее...
Партия EKRE выглядит главным триумфатором в обнародованном 16 апреля фирмой Turu-uuringute AS свежем рейтинге политических предпочтений жителей Эстонии. Читать далее...
Нарвская больница на следующей неделе ждет на вакцинацию от коронавируса людей в возрасте 65 лет и старше и людей в возрасте от 60 лет и старше с сопутствующими заболеваниями. Читать далее...