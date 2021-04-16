Картина дня: освобождение Олега Пятницкого, страшная трагедия у кафе и коронавирус унес жизнь целой семьи

«Бог помог мне»: Олег Пятницкий вышел на свободу после 38 лет заключения

Сегодня утром из Тартуской тюрьмы вышел отбывавший с 12 мая 1983 года пожизненное заключение Олег Пятницкий. Читать далее...

Антимасочник устроил в магазине Selver настоящее шоу: пришлось вмешаться полиции

В воскресенье вечером в магазине Selver в развлекательном центре WOW возник конфликт между работниками и молодым человеком, который отказался носить медицинскую маску и вместо этого надел карнавальную маску. Почувствовавший себя униженным посетитель магазина заснял инцидент на свой телефон и посчитал, что вмешавшаяся полиция поступила с ним несправедливо. Читать далее...

Страшная трагедия у кафе Kullo: оставшиеся без матери трое братьев хотят справедливости

Утром 26 февраля прошлого года в одной эстонской семье произошла страшная трагедия. Мать троих сыновей, 51-летняя Яника, рано утром отправилась на работу в кафе Kullo, где работала поваром. Уже перед самым зданием, на парковке, она неудачно поскользнулась на льду и попала под снегоуборочный трактор, сдававший задним ходом, рассказывает программа Kuuuurija.

Наглая кража прямо под камерами потянула на 15 000, люди остались без посылок

Пярнуский курьер, 23-летний Норман Пекс, решил, что ему платят на работе слишком мало, и, чтобы увеличить свой доход, в качестве компенсации решил стянуть несколько посылок. В общей сложности кража потянула на 15 000 с лишним евро, и теперь он понесет за это ответственность. Читать далее...

Почему у AstraZeneca случился почти полный провал?

Предварительная работа по разработке вакцины AstraZeneca (официальное название Vaxzevira) велась в Институте Дженнера Оксфордского университета еще до начала пандемии. Малоизвестный профессор Сара Гилберт изучала вакцины против малярии, эболы и еще нескольких инфекционных заболеваний и начала готовиться к следующей крупной пандемии «Disease X», приход которой ученые предрекали уже несколько лет. До вакцин Гилберт изучала пивные дрожжи. Читать далее...

В Таллинне от коронавируса умерла вся семья

Лесок у Вильяндиского шоссе утопает в цветах, но это не пробившиеся по весне подснежники, а цветы, которыми покрыты очень свежие могилы. У одного из пригорков упокоилась целая семья: 51-летний сын, 70-летняя мать и 74-летний отец. Читать далее...

Pfizer: привитым, возможно, потребуется третья доза

Спустя 6-12 месяцев после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech привитым от COVID-19, возможно, потребуется третья доза. А затем, скорее всего, прививаться придется ежегодно, сообщил исполнительный директор компании Альберт Бурла. Читать далее...

Путь к триумфу: понравиться русским, не оттолкнув эстонцев

Партия EKRE выглядит главным триумфатором в обнародованном 16 апреля фирмой Turu-uuringute AS свежем рейтинге политических предпочтений жителей Эстонии. Читать далее...

Нарвская больница приглашает регистрироваться на вакцинацию препаратом Moderna