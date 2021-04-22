Картина дня: Эстония во власти жары, дело об убийстве в Ласнамяэ и новая тактика налоговиков
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июня.
Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого 80-летнего Мати обвиняют в убийстве своей 36-летней соседки с верхнего этажа. Также Мати обвиняется в незаконном владении оружием, которое он использовал для причинения смерти. Читать далее...
«В Эстонию пришла тропическая жара. Это означает, что температура воздуха составляет 15…20 °C ночью и 25…32 °C днем. Есть переживания по поводу того, как пережить такую безумную жару Иванова дня, ведь палящее солнце и удушающий воздух продержатся неделю, если не дольше. Кажется, что это статистически невозможно: июнь третий раз подряд становится самым теплым месяцем лета», - пишет метеоролог Юри Каменик в своей еженедельной сводке погоды. Читать далее...
Когда строительный мусор, возникший после сноса Батарейной морской крепости, был вывезен и рабочие стали приводить в порядок склон, где в советское время находилась тюремная стена, из-под земли показалась ужасная находка. Читать далее...
Средняя цена предложений продающихся в Таллинне квартир за полгода взлетела до исторически наивысшего уровня, в то время как цены сделок топчутся на месте. Почему? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 56, то есть 1,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Налогово-таможенный департамент Эстонии и Налоговый департамент Финляндии начали обмен данными в режиме реального времени, что повышает эффективность налогового контроля, экономит ресурсы и улучшает качество услуг клиентам. Читать далее...
Генеральный директор Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон в августе покинет свой пост, который она заняла около 10 месяцев назад. Читать далее...
Не успела Кая Каллас насладиться своим триумфом в Брюсселе (всё-таки, хоть и «на троих», в компании с главами государств Латвии и Литвы, но её встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО состоялась, и до заокеанского партнёра были донесены чаяния и тревоги стран Балтии), как на родине её ожидал холодный душ. Оппозиция внесла-таки в парламентское производство заявление о выражении недоверия премьер-министру, пишет Вячеслав Иванов.
Государственный суд постановил, что для расследования преступлений нельзя требовать предоставления данных телефонной связи, которые операторы должны сохранять, поскольку действующий в Эстонии порядок сохранения и использования данных противоречит праву ЕС, а при востребовании противоправно сохраняемых данных было бы нарушено и гарантированное эстонской Конституцией право на неприкосновенность личной жизни. Читать далее...
Растущее чувство неравенства подрывает доверие общества как к институтам, так и к капитализму, следует из долгосрочного глобального исследования. Читать далее...
В четверг, 17 июня, окружной суд Гааги продолжил слушания по делу о крушении гражданского лайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года в небе над Восточной Украиной. В ходе заседания, которое транслировалось в интернете, сторона обвинения представила дополнения к материалам дела. Читать далее...
Показатели вакцинации в Эстонии день ото дня становятся все лучше. Но мы же знаем, что в стране немало людей без определенного места жительства, которые не внесены ни в какие регистры и отчеты. Поговорим о бездомных. Журналисты Postimees отправились в Таллиннский социальный центр и приюты, чтобы узнать, как люди, попавшие в жернова судьбы, защищаются от коронавируса. Читать далее...
С понедельника, 21 июня, прибывающим в Эстонию из Дании и Латвии нужно будет соблюдать режим самоизоляции, поскольку показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней в этих государствах более 150 человек на 100 000. Читать далее...
Германия разрешила въезд из ряда стран без прохождения 10-дневного карантина по прибытию. Об этом заявил 18 июня Институт Роберта Коха по изучению инфекционных болезней. Читать далее...
Женщину оценивают по внешней красоте и сексуальной привлекательности. А мужчина – умный, во всем разбирающийся, смелый и энергичный! Сексуальное сближение начинает тоже мужчина, а у женщины в отношениях есть свои обязанности: она принимает, не спорит, подчиняется. Читать далее...
Полиция ведет следствие по уголовному делу, чтобы выяснить обстоятельства поджога церкви в Нарва-Йыэсуу. Наряду с проведением следственных действий, полиция просит помощи у местных жителей и предпринимателей. Читать далее...