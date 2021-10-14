Картина дня: противоречия в правительстве, бустерная доза и шумиха вокруг Lidl
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 октября.
Обострение ситуации на коронавирусном фронте заставило трястись кресло министра здоровья и труда Танеля Кийка (Центристская партия). По словам премьер-министра Каи Каллас, очевидное бездействие при введении новых ограничений вызвано не завершением местных выборов через несколько дней, а разногласиями с партнером по коалиции. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас хочет ввести ограничения, чтобы только вакцинированные люди могли посещать развлекательные заведения в будущем при предъявлении covid-паспорта. Невакцинированные лица не попадут туда и с отрицательным результатом. По словам Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, если он не поддержит эти дополнительные ограничения, должен взять на себя политическую ответственность по мере ухудшения ситуации. Правительство собралось сегодня вечером, но решение не было принято. Во вторник состоится внеочередное заседание. Читать далее...
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал передаче Reporter, которая выходит на Kanal 2, что он не намерен поддерживать предложение Партии реформ не пускать в развлекательные заведения непривитых. Танель Кийк также не намерен уходить в отставку и убежден, что количество пациентов в будущем не превысит возможности больниц. Правительство собралось сегодня вечером, но консенсус не был достигнут. Во вторник состоится внеочередное заседание. Читать далее...
С этой недели бустерные дозы вакцины против COVID-19 предлагаются в центрах семейных врачей и в других пунктах вакцинации по всей Эстонии. Читать далее...
Правительство внесло поправки в три постановления, чтобы расширить льготы, предназначенные для вакцинированных, на тех, кто получил дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Читать далее...
Одной из самых наделавших шума тем стал магазин Lidl, открывшийся на прошлой неделе в латвийском городе Валмиере. До сих пор ли там еще низкие цены? Когда немецкая сеть доберется до нас, встряхнет ли она весь местный рынок торговли продуктами питания? Читать далее...
Эстонские больницы прилагают максимум усилий, чтобы, помимо оказания помощи пациентам с коронавирусом, сохранялись услуги планового лечения. Читать далее…
Неудовлетворительные темпы вакцинации против Covid-19 не могут не тревожить. И дело не в желании властей охватить прививками как можно больше жителей страны просто чтобы охватить. Из-за сокращения числа желающих ввести себе вакцину реальна угроза ввести локдаун. Как в старом анекдоте: «Что вы имеете в виду? Что имею, то и введу». Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.
Вчера кандидат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь возмутился в Фейсбуке тем, что в эстонских кинотеатрах идут фильмы с русской озвучкой. Пост вызвал столь живую дискуссию, что автор был вынужден его закрыть. После обращения Rus.Postimees публикация вновь стала общедоступной. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6919 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1060. Пятеро скончались. Читать далее…
После сегодняшнего заседания правительство сообщило, что риск распространения коронавируса в Эстонии повысился до самого высокого или красного уровня с точки зрения показателя заражаемости. Читать далее…
О решениях правительства на пресс-конференции рассказали премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия), министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) и министр окружающей среды Тынис Мельдер (Центристская партия). Читать далее...
Президент Латвии Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на Covid-19, в связи с чем перенесена его встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщили в президентской канцелярии. Читать далее...
Postimees каждый месяц сравнивает цены на продукты в различных магазинах. Если внимательно следить за предложениями, можно прилично сэкономить. Разница между самой дорогой и самой дешевой продуктовой корзиной на этот раз была более шести евро. Читать далее…
Сбитое автомобилем животное несколько дней пролежало на обочине, начав разлагаться и успев покрыться слоем грязи и пыли. Такая картина на дорогах Эстонии, - увы, не редкость. Кто и в какие сроки должен убирать трупы мелких и крупных зверей? Читать далее…
На полуострове Пальяссааре есть загадочное сооружение, которого нет ни в одном официальном регистре, снаружи оно напоминает часовню. Пустующее здание находится на территории пальяссаареской станции по переработке отходов, а недавно по соседству появилось учреждение, работающие в котором люди умеют обращать внимание на старые постройки и ценить их. Читать далее…
Нарвитянин Кирилл Смирнов заметил в среду, как Александр Пахомов, работник управляющего нарвскими общежитиями фонда Narva Linnaelamu и кандидат от партии EKRE, возит на избирательный участок людей, которые, предположительно, в этих общежитиях живут. Кирилл Смирнов и кандидат от «Списка Катри Райк» Владимир Изотов прошли за избирателем, который действительно укрылся от их внимания в общежитии. Александр Пахомов заявил в ответ, что подвозить знакомых вполне законно, а следить за ним — нет. Читать далее…
Бывший президент Керсти Кальюлайд опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик, в котором собрала более десятка ляпов, допущенных ею при записи официальных видеообращений. Видео смотрите здесь.
Сегодня днем в центр оповещения пришло сообщение о том, что под колесами поезда у станции "Ярве" в Таллинне погиб мужчина: он скончался на месте происшествия. Читать далее...
На втором этаже парковочного дома торгового центра T1 горел открытым пламенем легковой автомобиль. На месте работали пожарные.Читать далее...
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент вновь выявил диких кабанов с африканской чумой свиней (АЧС) в Вырумаа и Ляэне-Вирумаа. Читать далее...
Приговоренный к смертной казни в 1990-х годах детоубийца и педофил Василий Очкаленко снова гуляет по родному городу. В ближайшее время жители Хаапсалу начнут сбор подписей для суда и прокуратуры, в министерство уже отправлено два обращения. Читать далее...
В июле, августе и сентябре Фонд помощи больным раком «Подаренная жизнь» поддержал лечение рака жителей Эстонии на общую сумму более 1,1 миллиона евро. На фонд смогли рассчитывать почти 100 эстонцев. Однако за тот же период в фонд поступило чуть более 600 000 евро в качестве пожертвований, а значит фонд в минусе. Читать далее...
При проверке соблюдения установленных ограничений для предотвращения распространения вируса полиция будет уделять больше внимания предприятиям, которые обязаны спрашивать у клиентов COVID-справки. Читать далее...