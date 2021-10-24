Картина дня: очередной коронарекорд, EKRE теряет членов и победа Контавейт
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9137 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1787. Скончались семь человек. Читать далее...
После субботней акции протеста, по состоянию на вечер воскресенья, из рядов EKRE вышли 13 человек, трое из которых публично заявили о различии в мировоззрении. Евродепутат Яак Мадисон (EKRE) написал в социальных сетях, что не считает объяснения искренними. Читать далее...
Сийм Умеров, набравший наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда, сегодня покинул Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) в знак протеста против недавних выступлений партийных лидеров. Читать далее...
Присяжный адвокат и член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Симон объявил сегодня в социальных сетях, что покинул ряды партии. Читать далее...
После вчерашней демонстрации, на которой выступил глава EKRE Мартин Хельме, партию покинул присяжный адвокат Урмас Симон, а затем и член горсобрания Таллинна Кайрет Реммак-Грассманн объявила о своем выходе из рядов EKRE. Читать далее...
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 20) сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой (WTA, 37) в финале проходившего в Москве турнира Кубок Кремля. Читать далее...
Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней. Читать далее...
В последние недели мне приходилось неоднократно объяснять, что происходит на нашем рынке таксоизвоза или, выражаясь более современным языком, каршеринга. Почему Bolt может позволить себе шокирующе высокие коэффициенты цен и почему, например, другое приложение Taxigo и многие компании такси могут выполнять работу по значительно более низким ценам? Читать далее...
Говоря о вакцинации полицейских от коронавируса, идаский префект Тарво Крууп сказал, что каждый сотрудник важен для них и поэтому к каждому работнику правоохранительных органов применяется индивидуальный подход. Читать далее...
Если бы роскошный красно-бежевый Chrysler CO 6, построенный 88 лет назад в Детройте и стоящий сейчас в гараже энтузиаста Пярнуского клуба старой техники Янно Ханнуса, мог рассказывать истории, мы, вероятно, услышали бы очень много захватывающего. Читать далее...
Тест на коронавирус председателя правления Раквереской больницы Айна Сууркаева в субботу оказался положительным. Он находится на домашнем лечении. Читать далее...
Отца Юлии Македонской в середине двухтысячных убили в ходе ссоры двое рецидивистов, причем с особой жестокостью. Суд вынес убийцам наказание в виде 7 лет лишения свободы. Дочь так и не согласилась с приговором. Читать далее...
Водителю стало плохо за рулем: машина врезалась в дорожное ограждение, человек умер. Читать далее... Под колесами пассажирского поезда погиб человек. Читать далее... Автомобиль врезался в стену дома: за рулем был 14-летний подросток. Читать далее... Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: непристегнутый пассажир вылетел из машины. Читать далее...
Тяжело переболевший коронавирусом учитель истории Эгон Метс пишет, что, хотя вчера на площади Вабадузе в Таллинне требовали свободы, каждый день в больницах все больше и больше людей, единственное желание которых быть свободными, свободными от болей и удушья. Читать далее...
Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее...
Промышленные компании - и не только они - уже несколько месяцев борются с чрезвычайно быстрым ростом цена. Теперь же в Европе возникла новая проблема: даже если деньги есть, одно сырье просто начинает заканчиваться. Читать далее...
На этой неделе Окружной суд Восточного Мичигана приговорил гражданина Эстонии Павла Стасси, который состоял банде, оказывавшей услуги международной сети киберпреступников, к двум годам тюремного заключения. Читать далее...
Полиция сообщила, что сегодня в 19.20 недалеко от дома было найдено тело пропавшего 81-летнего Арви. Точная причина смерти выясняется, однако, согласно имеющейся информации, ничто не указывает на преступление. Читать далее...