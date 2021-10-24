Картина дня: очередной коронарекорд, EKRE теряет членов и победа Контавейт

Эстония второй день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9137 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1787. Скончались семь человек. Читать далее...

Мадисон о вышедших из EKRE после вчерашней демонстрации: до выборов партия вполне подходила

После субботней акции протеста, по состоянию на вечер воскресенья, из рядов EKRE вышли 13 человек, трое из которых публично заявили о различии в мировоззрении. Евродепутат Яак Мадисон (EKRE) написал в социальных сетях, что не считает объяснения искренними. Читать далее...

ТРЕТИЙ НА ВЫХОД 〉 Победитель выборов в волости Кадрина сообщил о выходе из рядов EKRE

Сийм Умеров, набравший наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда, сегодня покинул Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) в знак протеста против недавних выступлений партийных лидеров. Читать далее...

Субботняя демонстрация заставила эстонского политика выйти из партии

Присяжный адвокат и член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Симон объявил сегодня в социальных сетях, что покинул ряды партии. Читать далее...

За несколько часов уже второй член EKRE объявил о выходе из партии

После вчерашней демонстрации, на которой выступил глава EKRE Мартин Хельме, партию покинул присяжный адвокат Урмас Симон, а затем и член горсобрания Таллинна Кайрет Реммак-Грассманн объявила о своем выходе из рядов EKRE. Читать далее...

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла Кубок Кремля

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 20) сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой (WTA, 37) в финале проходившего в Москве турнира Кубок Кремля. Читать далее...

Коронавирус у детей: в Эстонии заразился новорожденный, восьмимесячный нуждался в ИВЛ

Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней. Читать далее...

Коварные ценовые коэффициенты, или почему клиент сам виноват в подорожании такси

В последние недели мне приходилось неоднократно объяснять, что происходит на нашем рынке таксоизвоза или, выражаясь более современным языком, каршеринга. Почему Bolt может позволить себе шокирующе высокие коэффициенты цен и почему, например, другое приложение Taxigo и многие компании такси могут выполнять работу по значительно более низким ценам? Читать далее...

Невакцинированным сотрудникам полиции грозит увольнение

Говоря о вакцинации полицейских от коронавируса, идаский префект Тарво Крууп сказал, что каждый сотрудник важен для них и поэтому к каждому работнику правоохранительных органов применяется индивидуальный подход. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Бывшая машина мафиозного босса Аль Капоне колесит по улицам Эстонии