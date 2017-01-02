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Картина дня: Lux Express не пускают в Россию, Яна Тоом о поездке в Сирию и гибель эстонца в Австралии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

Рейды по отлову нетрезвых водителей

Полиция сегодня обращает повышенное внимание на водителей, которые могут быть в алкогольном или наркотическом опьянении, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Читать далее...

В Австралии погиб эстонец

Вчера в Западной Австралии произошла тяжелая авария, в результате которой погиб один и пострадали два гражданина Эстонии. Читать далее...

Неприятный сюрприз для алкотуристов

Раньше в Эстонии можно было вернуть деньги за купленные в Латвии пивные банки и бутылки, но начиная с нового года этой возможности больше не будет. Читать далее...

Площадь Эстонии увеличилась

Около 3800 км береговой линии Эстонии постоянно меняются: где-то море отступает, а где-то наоборот. Читать далее...

Тоом о поездке в Сирию

Политика ЕС по отношению к Сирии побудет меняться, эстонским политикам рано или поздно придется «переобуваться»: сделать разворот если на 180, то на 120 градусов, сохранив при этом лицо, отметила в студии Postimees евродепутат Яна Тоом, вернувшаяся из поездки по Сирии. Читать далее...

Компенсация по болезни

Министерство финансов объясняет, кто будет получать дополнительную компенсацию. Читать далее...

Расследование гибели двух пограничников вышло на финишную прямую

Расследование смерти двух пограничников, погибших в Хаапсалуском заливе прошлым летом, вышло на финишную прямую. Читать далее...

Пожар тушили бензином

Во время учений по пожарной безопасности в Фонде государственной инфокоммуникации вспыхнуло пламя - вместо воды в огнетушитель  залили бензин. Читать далее...

Километровая поездка обошлась в 20 евро

В начале декабря в Раквере пожилого мужчину доставили на скорой в больницу. Вечером того же дня его отправили обратно домой. Дом мужчины находится всего в километре от больницы, и стоимость поездки составляет не более пяти евро, однако предъявленный счет ошеломил родственников пациента. Читать далее...

Обман на границе в Нарве

Житель Эстонии, отправившийся на автомобиле в Россию в первый новогодний день, потом сообщил в Postimees о безобразном, по его убеждению, случае: с него взяли 4,5 евро за две с небольшим минуты ожидания в очереди на пересечение границы в Нарве. Да еще квитанцию выдали на русском языке. Читать далее...

Неутешительный прогноз

Синоптики сообщают, что январь будет холоднее обычного. Читать далее...

В Тарту мужчина прыгнул в реку с моста, второй прыгнул следом, чтобы его спасти

Сегодня вечером около 19.30 спасателям поступил вызов из Тарту: с Горбатого моста в Эмайыги прыгнул человек. Читать далее...

Автобусы Lux Express задержали на границе с Россией

Российская пограничная служба остановила на финляндско-российской границе автобусы Lux Express, совершавшие ежедневный рейс Хельсинки-Петербург. Предварительной причиной Российскими властями была названа приостановка действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express. Подробности пока неизвестны. Читать далее...

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