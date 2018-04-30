Картина дня: тарифы Yandex.Taxi, приговор убийце несовершеннолетней и постановление Симсон

Yandex.Taxi в Эстонии: обнародованы тарифы на перевозки

В полночь 1 мая в Таллинне начнет работу Yandex.Taxi — сервис для заказа такси через мобильное приложение. Скачать приложение для Android или iOS можно уже сейчас, говорится в пресс-сообщении. Читайте далее...

Изнасилование и жестокое убийство несовершеннолетней: обвиняемому вынесли приговор

Сегодня в Вильяндиском доме суда вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки Тайро Поопуу. Подсудимого приговорили к 15 годам тюремного заключения. Читайте далее...

Симсон подписала постановление о ценах в уездном общественном транспорте

Министр экономики подписала постановление, позволяющее центрам общественного транспорта выбирать, сохранить ли с июля действующую ныне билетную систему или снизить цены вплоть до бесплатного проезда, пишет ERR. Читайте далее...

Государственная фирма поделила работников на людей двух сортов

Eesti Energia обещала Силам обороны, что будет одной из тех фирм, которые на время учений сохранят зарплату работников. В действительности же руководство решило, что рекламные обещания будут сдержаны только в отношении 20% работников – тех, которые не входят в профсоюзы, пишет Postimees. Читайте далее...

Требование о возврате 100 млн евро в одночасье сделало предпринимателя преступником

Валгаский предприниматель Велло Оя, занимающийся заготовкой и продажей леса, подал заявление о возврате 100 млн евро налога с оборота, что привело к обыскам по месту его жительства и судебным разбирательствам, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev. Читайте далее...

Смерть ребенка от СПИДа расследует полиция

С целью выяснить, могла ли погибшая в начале года от СПИДа маленькая девочка остаться без лечения из-за халатности родителей, возбуждено уголовное дело, пишет Postimees. Читайте далее...

Окопная война: что будет, если закроют 70 аптек?

В том, что в течение двух лет по всей Эстонии закроют до 70 аптек, одна сторона усматривает долгожданное повышение качества работы таковых, а другая – угрозу доступности медикаментов, считая, что не слушая доводов участников рынка, государство решило проехать по ним на танке, пишет Postimees. Читайте далее...

Доцент логистики: российский транзит в Эстонии никогда не восстановят, но есть и другие возможности

По словам доцента логистики Высшей школы экономики Mainor Ольги Нежеренко, время российского транзита в прошлом, но если Эстония использует свои возможности, то сможет стать центром транзита между Китаем и Европой. Читайте далее...

ДТП под кайфом: нарководителя отправили за решетку

Пярнуский уездный суд приговорил к двум годам тюремного заключения человека, который неоднократно садился за руль в состоянии наркотического опьянения. В Пярну на улице Лай по его вине произошло ДТП, пишет Pärnu Postimees. Читайте далее...

Видео: по базам в Сирии нанесен мощный ракетный удар