Картина дня: пропавшие люди, пробка на парковке T1 и пожар в гипермаркете Петербурга

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Фото и видео: в Санкт-Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет
В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30. Читать далее...
Жизнь превратилась в ад: мать из Эстонии борется за увезенную в Голландию маленькую дочь
Сергей и Анна родились в Эстонии, оба по национальности русские. Сергей не говорит на эстонском языке, у Анна медобразование, она свободно владеет эстонским, русским и английским языками. В конце 2013 они стали встречаться и все сначала складывалось благополучно. Через девять месяцев родилась дочь Мария. Читать далее...
Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, погиб один человек
Сегодня в 11.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тырва в деревне Линна в многоквартирном доме чувствуется запах дыма. На место были отправлены спасательные команды из Тырва и Абья-Палуойя. Читать далее...
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину
Полиция ищет 37-летнюю Мерит, которую в последний раз видели поздно вечером в прошлую пятницу в Раквере в увеселительном заведении, ее телефон с воскресенья выключен. Читать далее...
Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину
Полиция ищет 70-летнего Эрнеста, который в ночь на пятницу покинул свой дом в Ярвамаа и до сих пор не вернулся. Читать далее...
Полиция развернула поиски: рыбак пропал при странных обстоятельствах
Полиция разыскивает 61-летнего Райнера, который пропал вчера вечером в порту Дирхами в Западной Эстонии и не вернулся в свой дом в Ярвамаа. Читать далее...
Фото: в Таллинне на парковке нового торгового центра T1 образовалась огромная пробка
На парковке открывшегося вчера торгового центра T1 образовалась большая пробка, в которой машины уже стоят минимум час. Читать далее...
Партии сходятся во мнении, что вопрос с негражданами пора решить
Сразу несколько политических партий планируют включить в свою предвыборную программу и тему серопаспортников. Читать далее...
Синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье
Завтра вновь ожидается дождливая и облачная погода. В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь и дымка. Читать далее...
Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе
В течение последних двух учебных лет выяснилось, что у многих учителей отсутствует требуемая по закону квалификация педагога, и по этой причине директора школ не имеют права заключать с ними бессрочные трудовые договоры. Читать далее...
В Таллинне произошло три тяжелых ДТП, пострадали двое детей и женщина
За сутки полиция зарегистрировала три ДТП, были задержаны 15 нетрезвых водителей. Читать далее...