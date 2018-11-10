Картина дня: пропавшие люди, пробка на парковке T1 и пожар в гипермаркете Петербурга

Фото и видео: в Санкт-Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет

В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30. Читать далее...

Жизнь превратилась в ад: мать из Эстонии борется за увезенную в Голландию маленькую дочь

Сергей и Анна родились в Эстонии, оба по национальности русские. Сергей не говорит на эстонском языке, у Анна медобразование, она свободно владеет эстонским, русским и английским языками. В конце 2013 они стали встречаться и все сначала складывалось благополучно. Через девять месяцев родилась дочь Мария. Читать далее...

Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, погиб один человек

Сегодня в 11.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тырва в деревне Линна в многоквартирном доме чувствуется запах дыма. На место были отправлены спасательные команды из Тырва и Абья-Палуойя. Читать далее...

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину

Полиция ищет 37-летнюю Мерит, которую в последний раз видели поздно вечером в прошлую пятницу в Раквере в увеселительном заведении, ее телефон с воскресенья выключен. Читать далее...

Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Полиция ищет 70-летнего Эрнеста, который в ночь на пятницу покинул свой дом в Ярвамаа и до сих пор не вернулся. Читать далее...

Полиция развернула поиски: рыбак пропал при странных обстоятельствах

Полиция разыскивает 61-летнего Райнера, который пропал вчера вечером в порту Дирхами в Западной Эстонии и не вернулся в свой дом в Ярвамаа. Читать далее...

Фото: в Таллинне на парковке нового торгового центра T1 образовалась огромная пробка

На парковке открывшегося вчера торгового центра T1 образовалась большая пробка, в которой машины уже стоят минимум час. Читать далее...

Партии сходятся во мнении, что вопрос с негражданами пора решить

Сразу несколько политических партий планируют включить в свою предвыборную программу и тему серопаспортников. Читать далее...

Синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

Завтра вновь ожидается дождливая и облачная погода. В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь и дымка. Читать далее...

Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе

В течение последних двух учебных лет выяснилось, что у многих учителей отсутствует требуемая по закону квалификация педагога, и по этой причине директора школ не имеют права заключать с ними бессрочные трудовые договоры. Читать далее...

В Таллинне произошло три тяжелых ДТП, пострадали двое детей и женщина