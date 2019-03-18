Картина дня: стрельба в Нидерландах, истории воспитанников спецшколы и Baltika сократит сотни сотрудников

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Закрытие производства в Эстонии оставит без работы 340 сотрудников Baltika
Совет AS Baltika на заседании в четверг утвердил план действий на текущий и следующий год, в соответствии с которым в Эстонии прекратится производство и будут оптимизированы портфель брендов и каналы продаж. Всего прекращение производства в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве коснется около 340 работников. Читайте далее...
Касса страхования от безработицы о планах Baltika: швеи в Ида-Вирумаа могут не беспокоиться
Сотрудникам закрывающейся осенью швейной фабрики Baltika в Ахтме сильно переживать не стоит, высока вероятность того, что они найдут другую работу, считают в Кассе страхования от безработицы. Читайте далее...
Истории воспитанников спецшколы. «Если бы я был не здесь, меня бы уже где-то прихлопнули наркотики»
Что чувствуют молодые люди, отправленные на срок на год в закрытое детское учреждение, или школу-интернат для трудных подростков? Postimees попросил их описать свои мысли. Читайте далее...
В Утрехте неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая, один человек погиб
В голладском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. В результате стрельбы один человек погиб и несколько человек получили ранения, сообщили в городской полиции. Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Читайте далее...
Галерея: спасатели ищут очаг возгорания в ласнамяэской "Призме"
Сегодня в 12.29 спасателей вызвали в ресторан "Армуду", находящийся в ласнамяэской "Призме", в вентиляции которого обнаружен дым. Читайте далее...
"Юри, мы достойны лучшего!": у Дома Стенбока прошел пикет
Сегодня утром рядом с Домом Стенбока прошел пикет против EKRE. Пикетирующие держали плакаты с лозунгами: "Не хочу в Канаду!", "Юри, мы достойны лучшего!", "Не хочу чтобы те, кто отрицает изменение климата, были в правительстве!" Читайте далее...
Полиция задержала мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии
Полиция установила личность мужчины, который в минувшую субботу в центре Таллинна угрожал главному раввину Эстонии и задержала его. Читайте далее...
Предприниматель 2019 года: фирму с собой на тот свет не возьмешь!
Когда экс-министр Тынис Каазик на стыке веков основал уникальный в Балтии бизнес, - завод по переработке аккумуляторов Ecometal AS - некоторые думали, что у него нет надежды на существование. Теперь же многие хотели бы заполучить этот бизнес, но предприниматель намеревается оставить дело жизни своим детям и внукам. Читайте далее...
Обнаруженный в оставленной без присмотра машине заряженный пистолет оказался в детсаду
Почти месяц назад — утром 20 февраля — сотрудница тартуского детсада «Ранну» направлялась на работу привычным маршрутом. Наверное, она не могла и предположить, как будут развиваться события того дня. Читайте далее...
Галерея: в Таллиннском зоопарке родился очаровательный тюлененок
Март в Таллиннском зоопарке традиционно считается месяцем тюленя, поскольку конец февраля и начало марта - время рождения тюленят и спаривания тюленей. Отправной точкой этого месяца стало рождение 1 марта очаровательного тюлененка. Читайте далее...
Почему Трамп не подарил нас Путину?
Феномен Трампа заключается в том, что он заставил всех ошибиться, считает российский публицист, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, побеседовавшая с журналистом Rus.Postimees Таави Минником. Читайте далее...