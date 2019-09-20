Картина дня: цены на топливо взлетели до небес, ДТП с участием полицейской машины и подробности убийства

Цены взлетают до небес: атака дронов сильнее всего повлияла на стоимость топлива в Таллинне

Произошедшая на выходных атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии привела к росту цен на нефть. Эксперты предсказали, что если ситуация не стабилизируется, цены на топливо могут в течение недели поднять на четыре цента. Удивительно, что прогноз оказался точным в отношении исключительно Эстонии, поскольку, например, в Латвии цены выросли незначительно, а в Литве даже несколько снизились. Читать далее...

В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку

В четверг, 19 сентября, около 21.00 ехавший на вызов полицейский автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Настоящая погоня: полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить 18-летнего "шумахера" без прав

Вчера поздним вечером в Хаапсалу полицейские были вынуждены применить служебное оружие, чтобы остановить водителя автомобиля, который проигнорировал просьбу полиции остановиться и придерживался опасного стиля вождения. Читать далее...

Убийца о задушенной жертве: он подавился шашлыком

Эксперты обнаружили впоследствии, что причиной смерти найденного в развалинах сгоревшего дома мужчины стало удушение. Убийца пытался утверждать, что пытался помочь тому выблевать застрявшую в горле еду. Читать далее...

Подробности жуткого ДТП в Петергофе: за рулем был украинец из Таллинна, его пассажир сгорел заживо

Только спустя сутки полиции Санкт-Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир. Читать далее...

МИД России: требование компенсации за ущерб от советской оккупации – личный проект Рейнсалу

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала требование о компенсации за ущерб от советской оккупации, выдвинутое министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, его личной инициативой, поскольку, согласно позиции РФ, оккупации не было. Читать далее...

Видео: полиция пытается установить личность мужчины, устроившего погром в центре города

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который в Пярну на улице Пюхавайму сломал цветочное ограждение, после чего направился на улицу Кунинга, где находится летняя терраса офисного здания. Он вытащил металлическое основание стенда, в котором было установлено меню, и сломал им ограждение террасы. Читать далее...

Советник Мартина Хельме: украинские рабочие живут в рабских условиях

В радиопередаче Äripäev «Poliitikute töölaud» советник министра финансов Мартина Хельме Лассе Лехис и советник-аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон обсуждали возможное решение того, как положить конец использованию незаконной рабочей силы. Читать далее...

Мартин Лайне: ксенофобия ведет нашу культуру к гибели