Картина дня: цены на топливо взлетели до небес, ДТП с участием полицейской машины и подробности убийства

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями пятницы.
Цены взлетают до небес: атака дронов сильнее всего повлияла на стоимость топлива в Таллинне
Произошедшая на выходных атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии привела к росту цен на нефть. Эксперты предсказали, что если ситуация не стабилизируется, цены на топливо могут в течение недели поднять на четыре цента. Удивительно, что прогноз оказался точным в отношении исключительно Эстонии, поскольку, например, в Латвии цены выросли незначительно, а в Литве даже несколько снизились. Читать далее...
В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку
В четверг, 19 сентября, около 21.00 ехавший на вызов полицейский автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Настоящая погоня: полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить 18-летнего "шумахера" без прав
Вчера поздним вечером в Хаапсалу полицейские были вынуждены применить служебное оружие, чтобы остановить водителя автомобиля, который проигнорировал просьбу полиции остановиться и придерживался опасного стиля вождения. Читать далее...
Убийца о задушенной жертве: он подавился шашлыком
Эксперты обнаружили впоследствии, что причиной смерти найденного в развалинах сгоревшего дома мужчины стало удушение. Убийца пытался утверждать, что пытался помочь тому выблевать застрявшую в горле еду. Читать далее...
Подробности жуткого ДТП в Петергофе: за рулем был украинец из Таллинна, его пассажир сгорел заживо
Только спустя сутки полиции Санкт-Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир. Читать далее...
МИД России: требование компенсации за ущерб от советской оккупации – личный проект Рейнсалу
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала требование о компенсации за ущерб от советской оккупации, выдвинутое министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, его личной инициативой, поскольку, согласно позиции РФ, оккупации не было. Читать далее...
Видео: полиция пытается установить личность мужчины, устроившего погром в центре города
Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который в Пярну на улице Пюхавайму сломал цветочное ограждение, после чего направился на улицу Кунинга, где находится летняя терраса офисного здания. Он вытащил металлическое основание стенда, в котором было установлено меню, и сломал им ограждение террасы. Читать далее...
Советник Мартина Хельме: украинские рабочие живут в рабских условиях
В радиопередаче Äripäev «Poliitikute töölaud» советник министра финансов Мартина Хельме Лассе Лехис и советник-аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон обсуждали возможное решение того, как положить конец использованию незаконной рабочей силы. Читать далее...
Мартин Лайне: ксенофобия ведет нашу культуру к гибели
Взгляды министра культуры Тыниса Лукаса («Отечество») устарели, узки, препятствуют развитию общества, и я бы сказал, что они вообще ксенофобские, пишет журналист Postimees Мартин Лайне.
Процесс по делу Таллиннского порта может начаться с самого начала
Судебный процесс по делу бывших руководителей Таллиннского порта теоретически может начаться с самого начала, поскольку защитник бывшего председателя правления порта Айна Кальюранда Пауль Керес рассматривает возможность подачи ходатайства об отстранении судьи. Читать далее...
Жителей Эстонии засыпали в Facebook сообщениями с фейковых аккаунтов: хотят выманить деньги
Этой ночью в крупнейшей в мире соцсети Facebook на жителей Эстонии посыпались сообщения с фейковых аккаунтов. Скорее всего, таким образом у людей хотят выманить деньги с помощью платных SMS. Читать далее...
Суд освободил актера Павла Устинова, но радоваться пока рано
Мосгорсуд освободил актера Павла Устинова под подписку о невыезде, передает Интерфакс. Читать далее...
Креатив ниже пояса: почему нельзя в центре города раздвигать ноги обнаженной красотке
Если сказали «А» в виде десятиметровых плакатов с «президентом Трампом», раздвигающим ноги обнаженной красотке (интересно, с какой целью?) и «принцессой Дианой», поднявшей средний палец руки (надо объяснять, что означает такой жест?), то следует и остальные буквы алфавита проиллюстрировать. Ну, хотя бы «Б». И как можно нагляднее. Читать далее...
В Рапламаа парашют с мешком камней упал на детскую площадку, где обычно играют малыши
Ранее Rus.Postimees сообщал, что 7 сентября близ аэродрома Куузику в Рапласком уезде спасатели помогли спуститься на землю запутавшемуся в кроне дерева парашютисту. Оказалось, за час до этого на игровую площадку в этом же районе приземлился тестовый парашют с мешком камней. Читать далее...