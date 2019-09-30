Картина дня: месть ТТУ своему разоблачителю, смерть пострадавшего в драке подростка и банкротство ресторана

Cпрыгнувший с борта судна Tallink сказал спасителям: "Я больше не буду играть своей жизнью"

Мужчину который сегодня ранним утром прыгнул в воду с борта судна Silja Europa компании Tallink, спас экипаж яхты Aurelia. Вытащенный из воды финн от переохлаждения был состоянии шока и смог сказать своим спасителям всего одну фразу. Читать далее...

Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах

Испанский остров Тенерифе, входящий в состав Канарских островов, накануне полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе. Авария оставила без электричества около миллиона человек. Читать далее...

Полиция разыскивает сбежавшую из больницы женщину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кристы, которая самовольно покинула больницу в Вильяндимаа. Читать далее...

Lux Express: бесплатные электронные визы негативно повлияют на погранпункт Нарва-Ивангород

По словам члена правления Lux Express Райта Реммеля, благодаря вступающим с завтрашнего дня в силу бесплатным электронным визам в Санкт-Петербург и в Ленинградскую область поток туристов в этом направлении увеличится, однако пропускная способность пограничного пункта Нарва-Ивангород не позволяет увеличить количество автобусных рейсов. Читать далее...

Вы среди них? Некоторые жители Эстонии смогут забрать деньги из второй пенсионной ступени без уплаты налога

Министр финансов Мартин Хельме сказал, что люди пенсионного возраста смогут выйти из второй пенсионной ступени без уплаты налога. Читать далее...

Все детские онкологи крупнейшего в РФ онкоцентра уволились: руководство не дает им работать честно, ставя под угрозу жизни детей

26 врачей крупнейшего в России НИИ детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина записали видеообращение, в котором заявили об увольнении из института. Медики обвинили новое руководство в кумовстве, дестабилизации работы клиники, а также в том, что оно поставило под угрозу жизни детей. Читать далее...

Таллиннское ТВ сократило восемь сотрудников

В понедельник, 30 сентября, восемь сотрудников Таллиннского телевидения получили уведомление об увольнении, включая двух ведущих. Читать далее...

Британский суд признал гражданина Эстонии виновным в убийстве француженки

Сегодня суд Великобритании признал гражданина Эстонии Кирилла Белорусова (32 года) виновном в убийстве француженки Лорелин Гарсии-Берто. Читать далее...

Новым руководителем Swedbank в Эстонии стал Олави Лепп

Совет эстонского отделения банка Swedbank в понедельник утвердил председателем правления банка Олави Леппа и финансовым директором — Анну Кыутс, которая до сего времени была исполняющей обязанности на обеих должностях. Читать далее...

Надвигается шторм: Муниципальная полиция обратилась к водителям с напоминанием