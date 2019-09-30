Картина дня: месть ТТУ своему разоблачителю, смерть пострадавшего в драке подростка и банкротство ресторана

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Полиция и прокуратура подтвеждают: Айвар Рехе покончил с собой
Полиция и прокуратура Эстонии подтверждают, что все имеющиеся у них доказательства и сведения напрямую указывают на то, что банкир Айвар Рехе покончил жизнь самоубийством. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач. Читать далее...
Мальчик умер в больнице после драки: прокуратура направила дело в суд
Прокуратура направила в суд дело, в рамках которого обвиняет 15-летнего подростка, который в июле ударил 13-летнего знакомого, в тяжком нанесении вреда здоровью. Читать далее...
Месть за разоблачение: ТТУ «предупредил» новое руководство разоблачителя
Обнародование личных данных, «предупреждение» нового руководства и жалоба в Инспекцию защиты личных данных. Таллиннский технический университет (ТТУ) значительно усложнил жизнь важному свидетелю по уголовному делу. Эксперты не считают такое обращение европейским поведением. Читать далее...
Дело о коррупции в министерстве закончилось смехотворно маленьким наказанием
Чиновник Министерства экономики и коммуникаций Маргус Дсисс, по утверждению прокуратуры, принял взятку в размере десятков тысяч евро, тогда как назначенное ему денежное наказание оказалось в десять раз меньше преступного дохода. Читать далее...
Составлен новый топ самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто в него вошел!
Общий объем капитала сотни самых богатых предпринимателей Эстонии за год вырос более чем на 20%, выясняется из опубликованного сегодня списка пятисот самых богатых людей страны. Читать далее...
Решение открыть ресторан в T1 вышло боком: фирма объявила о банкротстве
Ресторан Väike Gruusia, работавший в столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn, закрыл свои двери и подал в суд ходатайство о банкротстве. Ресторан Väike Gruusia был в T1 с самого начала и предлагал клиентам различные грузинские яства. К сожалению, несколько недель назад заведению пришлось закрыть. Читать далее...
Андрей Гудим: Как вы смеете предлагать мне это?
Климатическая и экологическая война началась. Война старых и новых идей. Война подходов к экономике и устройству общества. Поэтому не вижу смысла выдерживать политкорректный стиль и ми-ми-ми, каких, очевидно, ожидали от Греты Тунберг, пишет активист, бывший член партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим. Читать далее...
IKEA отзывает в Таллинне популярный товар: всех купивших просят вернуть его в пункт выдачи
Компания IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в пункт выдачи товара в Таллинне. Читать далее...
Lux Express: э-визы увеличат турпоток в Ленобласть, но погранпункт в Ивангороде не резиновый
Вступающий в силу 1 октября упрощенный визовый режим для посещения Ленинградской области и Санкт-Петербурга увеличит количество туристов, но пропускная способность пункта пересечения границы Нарва-Ивангород не позволяет увеличить число автобусных рейсов из Эстонии в Россию, отмечают в компании Lux Express. Читать далее...
Cпрыгнувший с борта судна Tallink сказал спасителям: "Я больше не буду играть своей жизнью"
Мужчину который сегодня ранним утром прыгнул в воду с борта судна Silja Europa компании Tallink, спас экипаж яхты Aurelia. Вытащенный из воды финн от переохлаждения был состоянии шока и смог сказать своим спасителям всего одну фразу. Читать далее...
Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах
Испанский остров Тенерифе, входящий в состав Канарских островов, накануне полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе. Авария оставила без электричества около миллиона человек. Читать далее...
Полиция разыскивает сбежавшую из больницы женщину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кристы, которая самовольно покинула больницу в Вильяндимаа. Читать далее...
Lux Express: бесплатные электронные визы негативно повлияют на погранпункт Нарва-Ивангород
По словам члена правления Lux Express Райта Реммеля, благодаря вступающим с завтрашнего дня в силу бесплатным электронным визам в Санкт-Петербург и в Ленинградскую область поток туристов в этом направлении увеличится, однако пропускная способность пограничного пункта Нарва-Ивангород не позволяет увеличить количество автобусных рейсов. Читать далее...
Вы среди них? Некоторые жители Эстонии смогут забрать деньги из второй пенсионной ступени без уплаты налога
Министр финансов Мартин Хельме сказал, что люди пенсионного возраста смогут выйти из второй пенсионной ступени без уплаты налога. Читать далее...
Все детские онкологи крупнейшего в РФ онкоцентра уволились: руководство не дает им работать честно, ставя под угрозу жизни детей
26 врачей крупнейшего в России НИИ детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина записали видеообращение, в котором заявили об увольнении из института. Медики обвинили новое руководство в кумовстве, дестабилизации работы клиники, а также в том, что оно поставило под угрозу жизни детей. Читать далее...
Таллиннское ТВ сократило восемь сотрудников
В понедельник, 30 сентября, восемь сотрудников Таллиннского телевидения получили уведомление об увольнении, включая двух ведущих. Читать далее...
Британский суд признал гражданина Эстонии виновным в убийстве француженки
Сегодня суд Великобритании признал гражданина Эстонии Кирилла Белорусова (32 года) виновном в убийстве француженки Лорелин Гарсии-Берто. Читать далее...
Новым руководителем Swedbank в Эстонии стал Олави Лепп
Совет эстонского отделения банка Swedbank в понедельник утвердил председателем правления банка Олави Леппа и финансовым директором — Анну Кыутс, которая до сего времени была исполняющей обязанности на обеих должностях. Читать далее...
Надвигается шторм: Муниципальная полиция обратилась к водителям с напоминанием
В связи со штормом, который синоптики обещают сегодня вечером и ночью, Муниципальная полиция (МуПо) советует парковать автомобили, соблюдая меры предосторожности. Читать далее...