Картина дня: задержание наркопреступников, двое пропавших найдены мертвыми и гибель рабочего

Полиция выявила гигантскую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, задержаны восемь человек

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали восемь человек, в том числе одного несовершеннолетнего, которых подозревают в продаже наркотических веществ в закрытой группе в мессенджере Telegram. Читать далее...

Пропавший в Маарду 15-летний Станислав найден мертвым

Полиция сообщила, что тело пропавшего Станислава было найдено сегодня днем в Маарду. Признаки насилия отсутствуют. Читать далее...

Полиция нашла труп пропавшего 28-летнего мужчины

Днем полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего Таави, который ушел из дома родственника в Пярну и пропал. К вечеру его труп был обнаружен в Пярну без признаков насилия. Читать далее...

В Ласнамяэ на стройке погиб рабочий

Сегодня утром в Ласнамяэ, Таллинн, на строительном объекте погиб упавший с подъемника работник. Читать далее...

Лихой маневр водителя автобуса перевернул жизнь пассажирки с ног на голову

Живущая в тартуском районе Аннелийнн Эне Кюннап в четверть восьмого утра последней субботы октября вошла на остановке «Гимназия Аннелинна» в автобус номер 2, чтобы отправиться в центр города. Из-за чрезмерно лихого стиля вождения водителя автобуса поездка закончилась для нее настолько серьезной травмой головы, что теперь ей очень долго придется находиться вне работы и учебы в университете. Читать далее...

Взорвавшаяся под ногами солдата-срочника граната отправила офицера на скамью подсудимых

Отвечавшему за безопасность на минном поле действующему военнослужащему грозит тюремное заключение, поскольку, по мнению стороны обвинения, его халатность привела к тому, что под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Офицер своей вины не признает. Читать далее...

Большой обзор разоблачил разницу цен в Хельсинки и Таллинне

Сентябрьское сравнение цен в Эстонии и Финляндии Эстонского института конъюнктуры показало, что цены на товары и услуги в Таллинне в целом значительно ниже, чем в Хельсинки, и Эстония является для туристов страной с выгодными ценами страной. Разница цен в пользу Таллинна особенно ощущается в ценах на услуги. Читать далее...

«Недружественные демарши»: в МИД РФ удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллинна не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков». Читать далее...

Бомбист с улицы Паэ признан неизлечимо больным: суд рассмотрит возможность УДО

Экспертиза признала Мярта Рингмаа, приговоренного к 15 годам лишения свободы за подготовку двух не произошедших взрывов в 2001 и 2003 году в Таллинне и известного как бомбиста с улицы Паэ, неизлечимо больным, в связи с чем в конце месяца суд рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении. Читать далее...

Министр: не каждое столкновение в семье, способное перерасти в физическое, является насилием