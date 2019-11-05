Картина дня: задержание наркопреступников, двое пропавших найдены мертвыми и гибель рабочего

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Полиция выявила гигантскую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, задержаны восемь человек
Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали восемь человек, в том числе одного несовершеннолетнего, которых подозревают в продаже наркотических веществ в закрытой группе в мессенджере Telegram. Читать далее...
Пропавший в Маарду 15-летний Станислав найден мертвым
Полиция сообщила, что тело пропавшего Станислава было найдено сегодня днем в Маарду. Признаки насилия отсутствуют. Читать далее...
Полиция нашла труп пропавшего 28-летнего мужчины
Днем полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего Таави, который ушел из дома родственника в Пярну и пропал. К вечеру его труп был обнаружен в Пярну без признаков насилия. Читать далее...
В Ласнамяэ на стройке погиб рабочий
Сегодня утром в Ласнамяэ, Таллинн, на строительном объекте погиб упавший с подъемника работник. Читать далее...
Лихой маневр водителя автобуса перевернул жизнь пассажирки с ног на голову
Живущая в тартуском районе Аннелийнн Эне Кюннап в четверть восьмого утра последней субботы октября вошла на остановке «Гимназия Аннелинна» в автобус номер 2, чтобы отправиться в центр города. Из-за чрезмерно лихого стиля вождения водителя автобуса поездка закончилась для нее настолько серьезной травмой головы, что теперь ей очень долго придется находиться вне работы и учебы в университете. Читать далее...
Взорвавшаяся под ногами солдата-срочника граната отправила офицера на скамью подсудимых
Отвечавшему за безопасность на минном поле действующему военнослужащему грозит тюремное заключение, поскольку, по мнению стороны обвинения, его халатность привела к тому, что под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Офицер своей вины не признает. Читать далее...
Большой обзор разоблачил разницу цен в Хельсинки и Таллинне
Сентябрьское сравнение цен в Эстонии и Финляндии Эстонского института конъюнктуры показало, что цены на товары и услуги в Таллинне в целом значительно ниже, чем в Хельсинки, и Эстония является для туристов страной с выгодными ценами страной. Разница цен в пользу Таллинна особенно ощущается в ценах на услуги. Читать далее...
«Недружественные демарши»: в МИД РФ удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллинна не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков». Читать далее...
Бомбист с улицы Паэ признан неизлечимо больным: суд рассмотрит возможность УДО
Экспертиза признала Мярта Рингмаа, приговоренного к 15 годам лишения свободы за подготовку двух не произошедших взрывов в 2001 и 2003 году в Таллинне и известного как бомбиста с улицы Паэ, неизлечимо больным, в связи с чем в конце месяца суд рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении. Читать далее...
Министр: не каждое столкновение в семье, способное перерасти в физическое, является насилием
Вчера министр по делам народонаселения Рийна Сольман («Отечество») пришла поговорить о семейной политике с женщинами, находящимися на последних месяцах беременности. В числе прочего Сольман сообщила находящимся в Пельгулиннаском роддоме и женской консультации матерям радостную новость о том, что уже на этой неделе должна быть решена проблема тех, кто рожает в конце года. Читать далее...
Справедливость восторжествовала: рожающие в конце года не будут переплачивать государству
Министр финансов Мартин Хельме заявил, что уходящие в конце года в декрет женщины и попадающие под сокращение в дальнейшем смогут получить возможность отложить часть компенсации для налогообложения на следующий год, чтобы использовать свой не облагаемый налогом доход на прежнем уровне. Вернуть свои деньги смогут и женщины, родившие в конце 2018 года, поскольку изменения вступят в силу задним числом. Читать далее...
В адвокатских бюро Эстонии все чаще стали проводить обыски: под угрозой и адвокаты, и клиенты
Эстонская адвокатура выражает беспокойство в связи со всеми случаями обысков в адвокатских бюро, поскольку угроза для существующей в интересах клиентов адвокатской тайны — крайне серьезная проблема. Читать далее...
На свалке мусорного короля Ида-Вирумаа царит настоящий бардак
Предоставление ложных данных, нарушение требований комплексного экологического разрешения, несчетное количество отходов на территории свалки и пожары - так можно охарактеризовать принадлежащую семье Осипенко свалку в Ида-Вирумаа. Читать далее...
В Ласнамяэ построят крупный автомобильный центр
YIT Eesti построит в бизнес-парке Tähesaju в Ласнамяэ новый автоцентр, который предложит клиентам следующие услуги: обслуживание автомобилей, техосмотр, шиномонтаж, автомойку, а также продажу запчастей и рабочих инструментов. Читать далее...
Власти Таллинна решили, как ограничат продажу алкоголя в развлекательных заведениях
Горсобрание Таллинна планирует в среду, 6 ноября, утвердить ограничения на продажу алкоголя в развлекательных заведениях, которые начнут действовать уже с 1 июня 2020 года. Исключением станут отели и казино. Читать далее...
Находящаяся под следствием судья ходатайствует о неоплачиваемом отпуске
Судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которой в конце прошлой недели было предъявлено подозрение в получении взяток, ходатайствовала о неоплачиваемом отпуске в течение ожидаемой продолжительности ее дела, то есть одного года. Читать далее...
Названа страна с самым свободным интернетом в мире. Результат Эстонии приятно удивляет
Уровень свободы в интернет-пространстве в мире снижается девятый год подряд. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации Freedom House, базирующейся в Вашингтоне и представившей рейтинг свободы в интернете по странам. При этом три постсоветских государства - Эстония, Грузия и Армения - вошли в топ-10. Читать далее...
Любовь жителя Эстонии к литературе обернулась проблемами на границе
Житель Эстонии покидал территорию России с целым багажником книг. В ассортименте любителя литературы были детективы, книги о философии, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. В общей сложности в фонде этой библиотеки на колесах оказалось около 300 книг. Читать далее...