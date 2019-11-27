Картина дня: последствия гололеда, рост средней зарплаты и цен на рыбу

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Очнулся – гипс: больницы заполонили люди с переломами рук и ног
Сегодня утром гололед на дорогах привел не только к ДТП, но и к падениям пешеходов. Некоторым потребовалась госпитализация. Читать далее...
Фото и видео: обещания столичных властей улучшить обслуживание улиц оказались пустышкой
Мэр Таллина Михаил Кылварт обещал при утверждении городского бюджета на следующий год улучшить зимнее обслуживание улиц, однако сегодня утром Таллинн превратился в сплошной большой каток. Читать далее...
Из-за обледеневших дорог в Таллинне и Харьюмаа в среду утром произошло более 40 ДТП
Из-за обледеневших дорог в Таллинне и Харьюмаа в среду утром произошло более 40 ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал. Во вторник утром произошло более 20 ДТП на дорогах Южной Эстонии. Читать далее...
Время пришло: жители социальных квартир должны съехать к концу недели
В последний день ноября, то есть в эту субботу истекают договоры найма проживающих в социальных квартирах на улице Лина в Тарту. Через некоторое время эти дома будут снесены. Читать далее...
Третья странная смерть за месяц в Кохтла-Нымме: полиция обратилась к местным жителям
В понедельник, 25 ноября, в квартире на улице Мяннику в Кохтла-Нымме был найден труп 45-летнего мужчины. Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было. Читать далее...
Пропавший в Финляндии трехлетний мальчик был найден в Таллинне
В финском городе Сало в среду пропал трехлетний мальчик. Вечером того же дня он был обнаружен в Таллиннском порту, его мать подозревается в похищении ребенка, сообщает финская полиция. Читать далее...
Пограничники объяснили, почему не пустили в Петербург 1400 иностранцев с электронными визами
За два месяца действия электронных виз в Петербург и Ленобласть приехали 32 тысячи туристов. Но 4% туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. Читать далее...
Готовимся: в Эстонии резко вырастут цены на рыбу
Закрытие завода крупнейшего производителя рыбной продукции M.V.Wool доставляет головную боль магазинам, поскольку опустевшие прилавки надо быстро заполнять новой рыбой того же качества. Скорее всего вырастут и цены на рыбную продукцию. Читать далее...
Утащили на 50 тыс. евро: в Таллиннском порту задержали банду грабителей
Благодаря сотрудничеству полиций двух стран в Таллиннском порту удалось задержать преступников, которые обчистили магазин в Финляндии. Теперь преступники предстанут перед финским судом. Читать далее...
Источники: Турция отказывается поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши
Турция отказывается поддержать оборонительный план НАТО для стран Балтии и Польши, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии. Читать далее...
График: на каких должностях платят больше всего
По данным Департамента статистики, в третьем квартале средняя зарплата составила 1397 евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата повысилась на 8,2%. Средняя почасовая брутто-зарплата была 8,01 евро, что на 7% больше, чем в этот же период прошлого года. Читать далее...
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в заявлении, подписанном 62 работниками совместного предприятия стран Балтии по реализации проекта RB Rail. Читать далее...
Поезд заполняется и не заполняется: в РЖД пояснили сокращение количества поездов Таллинн-Москва
Вчера стало известно, что Российские железные дороги сообщили Эстонии о своем желании сократить в начале будущего года количество поездов, курсирующих по маршруту Таллинн-Петербург-Москва. РЖД пояснила Rus.Postimees подоплеку этого решения. Читать далее...
Эксперт о сомнительных сделках в SEB Eesti: это, по сути, пособие по отмыванию денег
Несколько недель назад связи банка SEB с отмыванием денег можно было только предполагать, но до сих пор шведский банк последовательно и уверенно это отрицал. Ситуация изменилась, когда две недели назад SEB предупредил акционеров о возможном скандале, что привело акции в состояние свободного падения. Читать далее...
Вспышка гриппа в Эстонии: в школе заболели 15 человек
В Вырумаа первая в этом сезоне вспышка вируса гриппа B была зарегистрирована в школе, в которой одновременно заболели 15 человек. Читать далее...
Юри Ратас призвал Bolt и другие стартапы не уходить из Эстонии
На состоявшейся в понедельник в Доме Стенбока встрече с представителями стартапов премьер-министр Юри Ратас призвал компании не выводить свой бизнес из Эстонии. Читать далее...
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в заявлении, подписанном 62 работниками совместного предприятия стран Балтии по реализации проекта RB Rail. Читать далее...