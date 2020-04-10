Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 10 апреля.
Плюс 51
За минувшие сутки в Эстонии был сделан 1471 тест на вирус COVID-19, из них 51 анализ показал положительный результат. По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Харьюмаа (23), в Тартумаа (11) и на Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа по два случая заражения коронавирусом, в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа — по одному. Относительно двух зараженных в регистре народонаселения нет данных.
Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сообщил в соцсетях, что в социальном центре Табивере и в поселке в целом находится очаг заражения. В доме по уходу коронавирус диагностирован у 13 подопечных и трех сотрудников. «Прошу людей всерьез принять рекомендацию оставаться дома и избегать контактов с другими», - заявил он.
Студентка Таллиннского колледжа здравоохранения Ангела Рандметс поделилась опытом работы сиделкой в коронавирусном отделении Курессаареской больницы. «Каждый раз, когда я просыпаюсь в 4:30, чтобы вновь выйти на работу сиделкой, каждый раз, когда в 5:45 я сажусь на велосипед, чтобы в любую погоду проехать девять километров до автобусной остановки, то всегда с болью в сердце думаю о входящих в группу риска родственниках, но нахожу в своей душе благодарность за то, что в такие сложные времена мне позволено быть на передовой и вносить больший вклад в урегулирование ситуации, чем просто сидеть дома или звонить по номеру для пожертвований», - рассказывает Ангела Рандметс.
В магазинах Maxima в Курессааре и в Таллинне на Нымме-теэ прошло тестирование работников на коронавирус. В Курессааре протестировали 60 сотрудников и все результаты оказались отрицательными. Работникам таллиннского Maxima на Нымме-теэ провели повторный тест и все результаты также оказались негативными.
На очередном брифинге по коронавирусу с участием различных ведомств было сказано, что пик распространения коронавируса в Эстонии еще не достигнут, а значит, ни праздники, ни хорошая погода не являются поводом для того, чтобы расслабиться.
Профессор микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар в свою очередь подчеркнула, что выход из чрезвычайного положения требует очень точных решений, когда и что можно будет разрешать. По ее словам, проведение массовых мероприятий летом вряд ли даже станет темой для серьезных обсуждений.
Хотя защитные маски, доставленные в Эстонию фармацевтическим оптовиком Magnum и AS Semetron, не являются хирургическими, Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что эти маски типа FFP1 задерживают до 80 процентов находящихся в воздухе частиц размером до 0,3 микрометра и подходят для использования обычными людьми.
В своем видеообращении, записанном накануне праздничных выходных, премьер-министр Юри Ратас призвал жителей Эстонии по-прежнему оставаться дома, избегать тесного контакта с другими людьми, соблюдать правила гигиены и тем самым защищать себя и других.
Кроме того, являющийся также руководителем чрезвычайного положения Юри Ратас подписал распоряжение о мерах по защите бездомных от заражения COVID-19. Согласно этому документу, бездомный, заразившийся COVID-19, должен 14 дней находиться в изоляции в приюте.
Экономическая ситуация
Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии, утвердив беспрецедентный план по предотвращению рецессии. «Сегодня мы договорились о трех сетях безопасности и плане восстановления, чтобы наши экономики могли расти вместе, а не порознь, когда кризис останется позади», - заявил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк («Отечество»), комментируя отправленную правительству фирмой Bolt просьбу о получении кредита в 50 миллионов евро, сказал, что фирме Bolt прежде всего нужно посмотреться в зеркало и спросить себя, была ли она честным и законопослушным налогоплательщиком.
Обстановка за рубежом
В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки. А именно коронавирус SARS-CoV-2 там выявлен у 1786 человек, 18 больных с COVID-19 скончались. Больше всего новых заражений - в Москве, Подмосковье и Коми.
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке везут на остров Харт. Там были замечены рабочие, которые по лестнице спускались в огромную яму, куда были помещены 40 гробов. Братская могила предназначена для тех жителей Нью-Йорка, у которых нет родственников и кого не планировали хоронить.
У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Некоторые специалисты предполагают, что с высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь.
То, что в связи с пандемией Covid-19 происходит на улицах бизнес-столицы Эквадора, города Гуаякиль, можно сравнить с фильмом ужасов. Гробы из картона, трупы на тротуаре и грузовики, куда можно скинуть тела умерших. На латиноамериканском континенте небольшой 17-миллионный Эквадор оказался в числе наиболее пострадавших