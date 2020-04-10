Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Плюс 51

За минувшие сутки в Эстонии был сделан 1471 тест на вирус COVID-19, из них 51 анализ показал положительный результат. По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Харьюмаа (23), в Тартумаа (11) и на Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа по два случая заражения коронавирусом, в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа — по одному. Относительно двух зараженных в регистре народонаселения нет данных.

Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сообщил в соцсетях, что в социальном центре Табивере и в поселке в целом находится очаг заражения. В доме по уходу коронавирус диагностирован у 13 подопечных и трех сотрудников. «Прошу людей всерьез принять рекомендацию оставаться дома и избегать контактов с другими», - заявил он.

Студентка Таллиннского колледжа здравоохранения Ангела Рандметс поделилась опытом работы сиделкой в коронавирусном отделении Курессаареской больницы. «Каждый раз, когда я просыпаюсь в 4:30, чтобы вновь выйти на работу сиделкой, каждый раз, когда в 5:45 я сажусь на велосипед, чтобы в любую погоду проехать девять километров до автобусной остановки, то всегда с болью в сердце думаю о входящих в группу риска родственниках, но нахожу в своей душе благодарность за то, что в такие сложные времена мне позволено быть на передовой и вносить больший вклад в урегулирование ситуации, чем просто сидеть дома или звонить по номеру для пожертвований», - рассказывает Ангела Рандметс.

В магазинах Maxima в Курессааре и в Таллинне на Нымме-теэ прошло тестирование работников на коронавирус. В Курессааре протестировали 60 сотрудников и все результаты оказались отрицательными. Работникам таллиннского Maxima на Нымме-теэ провели повторный тест и все результаты также оказались негативными.

На очередном брифинге по коронавирусу с участием различных ведомств было сказано, что пик распространения коронавируса в Эстонии еще не достигнут, а значит, ни праздники, ни хорошая погода не являются поводом для того, чтобы расслабиться.

Профессор микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар в свою очередь подчеркнула, что выход из чрезвычайного положения требует очень точных решений, когда и что можно будет разрешать. По ее словам, проведение массовых мероприятий летом вряд ли даже станет темой для серьезных обсуждений.

Хотя защитные маски, доставленные в Эстонию фармацевтическим оптовиком Magnum и AS Semetron, не являются хирургическими, Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что эти маски типа FFP1 задерживают до 80 процентов находящихся в воздухе частиц размером до 0,3 микрометра и подходят для использования обычными людьми.

В своем видеообращении, записанном накануне праздничных выходных, премьер-министр Юри Ратас призвал жителей Эстонии по-прежнему оставаться дома, избегать тесного контакта с другими людьми, соблюдать правила гигиены и тем самым защищать себя и других.