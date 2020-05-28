Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1122 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 1%, то есть 11 проб показали положительный результат.

Коронавирус может при кашле распространится на несколько метров, показывает новое финское исследование.

Война с коронавирусом в замкнутом пространстве. Би-би-си рассказывает историю закрытой на карантин клиники в Петербурге.

Экономика и законы

Правительство обсуждает возможность разрешить людям, которые зарегистрированы в качестве безработных, иногда подрабатывать и не терять статус в Кассе по безработице.

Президент Керсти Кальюлайд в четверг провозгласила закон, допускающий дистанционное участие в работе депутатов Рийгикогу, а также поправки к законодательству, касающиеся учета эмиссий парниковых газов и дополнения полномочий совета руководителей Северного инвестиционного банка, и Закон об участии в работе Европейской прокуратуры.

Животные

Управа Ласнамяэ просит помощи, чтобы найти живодера, который убил ворон и повесил их на школьный забор.

В Харьюмаа от рук обезумевшего соседа чуть не погиб кот Мурзик: теперь ему предстоит болезненное и дорогостоящее лечение.

Вблизи Полицейского парка и Нарвского шоссе в Таллинне была замечена заблудившаяся косуля.

На минувшей неделе некий человек оставил пятерых маленьких котят умирать в лесу. Один котенок, увы, скончался, но остальных удалось спасти.

Другие новости

Гражданин Эстонии вступил в неравный спор с российской полицией в Петербурге. В итоге его не пустили к Генконсулу ЭР. Это нарушение прав человека и гражданина?

На территории, расположенной между политехникумом на Пярнуском шоссе в центре Таллинна и столичным ЗАГСом, археологи натыкаются на одну находку за другой. Теперь вот выкопали русского солдата.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) просит Налогово-таможенный департамент изучить вопрос уплаты налога на рабочую силу производителями клубники, поскольку, по его словам, есть основание полагать, что государству не были уплачены налоги.

В четверг Харьюский уездный суд приговорил лидера Кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, известного в криминальных кругах как Слава Кемеровский, к восьми годам тюрьмы. Его ближайший помощник Александр Козлов проведет в тюрьме 12 лет.