Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1247 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1% или одна проба дала положительный результат.

Мерике Юрило уходит с поста гендиректора Департамента здоровья.

На заседании кабинета в четверг правительство Эстонии решило сделать из правила 2+2 рекомендацию.

Было ли решение руководства страны оставить людей без лечения правильным, задается в Postimees вопросом главный врач клиники Kliinik 32 Лаури Вахтра.

Таллинн составляет план действий на случай второй волны коронавируса.

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Эстонское правительство возьмет в этом и следующем году в общей сложности более 5 млрд евро кредита, чтобы справиться с кризисом в здравоохранении и экономике.

Трудовая инспекция напоминает: в понедельник рабочий день сокращен на три часа.

Студия Postimees: что нужно делать, чтобы проект Rail Balticа не закрылся?

Преступники попытались обмануть Кассу страхования от безработицы на 100 000 евро.

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год.

Больничная касса начала проверку выданных во время чрезвычайного положения больничных.