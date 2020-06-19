Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки коронавирус в Эстонии выявлен у трех человек, еще один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Исследование нашло возможную связь между генами, группой крови и риском серьезно заболеть коронавирусом.

Требуются детективы и психологи. Именно эти люди помогут если и не остановить полностью распространение коронавируса, то хотя бы предотвратить его вторую волну.

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