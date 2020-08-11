Картина дня: вакцина от коронавируса, высылка украинских рабочих из Эстонии и отъезд Тихановской в Литву

Яна Тоом: Лукашенко в данный момент — не хозяин в своей стране

Эстонские политики раскритиковали итоги выборов в Белоруссии. Как отреагирует на переизбрание Лукашенко Евросоюз? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом. Читать далее...

Магазин ценит эстонских клиентов в два раза дороже, чем русских?

Магазин косметики TradeHouse заподозрили в дискриминации клиентов по национальному признаку. На его подарочной карте черным по белому на эстонском языке написано, что при покупке на сумму более 35 евро клиенту дарят десять подарочных евро, в то время как на русском языке сообщается, что клиент на тех же условиях получит только пять. Читать далее...

В Эстонии подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1493 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, девять проб дали положительный результат. Читать далее...

Светлана Тихановская призвала прекратить протесты и соблюдать закон

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Читать далее...

"Я так и осталась слабой женщиной": Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве, и она в безопасности. Позже она записала ведеобращение. Читать далее...

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 Третий день протестов в Белоруссии: люди снова вышли на улицу

В Республике Беларусь третий день проходят акции протеста. Предыдущие два дня сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, которые применяют слезоточивый газ, водометы и стреляют резиновыми пулями. Читать далее...

Решение принято: некоторые украинские рабочие должны покинуть Эстонию

По распоряжению Департамента полиции и погранохраны страну должны будут покинуть 12 прибывших в Эстонию спецрейсом украинских рабочих. Читать далее...

Крупный финский инвестор: я возьму эстонское гражданство и вступлю в партию!

Крупный инвестор, гражданин Финляндии Йоаким Хелениус считает себя эстонским предпринимателем. В Эстонии он вел деятельность с 1992 года, поддержав тогда «Отечество» и реформы Марта Лаара. Читать далее...

18-летний парень, которому нельзя раскрывать секреты ремесла

Выросший в Эстонии 18-летний Оскар Столович, которого считают самым молодым профессиональным иллюзионистом в Эстонии, мечтает научиться фокусу с поеданием стакана. Читать далее...

Карта: в каких странах маски обязательны и что грозит за их отсутствие?

Относительно обязательного ношения масок в качестве меры предосторожности во время эпидемии коронавируса во всем мире продолжают ломать копья. В Эстонии их ношение до сих пор не обязательно, и Департамент здоровья обещает не требовать этого даже в случае более широкого распространения вируса. Как обстоят с этим дела в остальных странах Европы? Читать далее...

На следующей неделе откроется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка