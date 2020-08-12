Картина дня: мошеннические схемы, перспективы туризма осенью и четвертый день протестов белорусов

Раскрываем схему: мошенники не только обчищают счета, но и берут кредиты

«Служба безопасности банка должна найти, кто сливает информацию о клиентах. Полиция могла бы хоть что-то сделать, чтобы это остановить, - пожаловался Сергей Х., ставший одной из жертв мошенников, звонящих по телефону, представляющихся работниками банка и обчищающих счета потерпевших под ноль. – У них была вся информация обо мне. Откуда?» Читать далее...

Коронавирусное приложение будет готово на следующей неделе

На следующей неделе должно быть готово мобильное приложение, с помощью которого люди смогут узнать, соприкасались ли они с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус, сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Блог: российская вакцина в Европе даже не рассматривается

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма поделились последними данными о распространении коронавируса в Эстонии и тем, в какой стадии находится ситуация с вакциной. Читать далее...

Протесты в Белоруссии: умер второй человек, пострадал сотрудник ГАИ, врачи вышли на акцию против насилия властей

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

Чиновница с гигантской зарплатой убедительно показала класс

Имя нового руководителя Департамента по делам образования и молодежи Уллы Илиссон (46) в последние недели выучила вся Эстония. Необычно большая зарплата – 6900 евро в месяц – нового руководителя в сфере образования, перешедшего из финансового сектора, привлекла невероятно много внимания. Читать далее...

Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной

Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак.

Записи с камер видеонаблюдения: в Таллинне орудовал топливный вор и серийный мошенник

В июле Харьюский уездный суд приговорил к трем с половиной годам реального тюремного заключения 37-летнего мужчину, которого Пыхьяская окружная прокуратура обвинила в совершении многочисленных мошенничеств. Читать далее...

Яанус Муракас: руководители ферм вынуждены сами доить коров

Руководитель высшего звена с большим стажем, глава молочного хозяйства E-Piim Яанус Муракас беспокоится о качестве нашей рабочей силы: «Мы уже привыкли к тому, что в ресторанах мы не получаем хорошего обслуживания. Мы прощаем парикмахера, если он подстриг нас не так, как мы хотели. Признаки того, что качество нашего обслуживания и продукции может снизиться, отчетливо видны», - приводит его слова Postimees.

Реймаа: складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции