Картина дня: резкий рост числа зараженных, Всемирный день чистоты и обломки советского мегапроекта

В Эстонии подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3197 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 61 проба. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней выросла до 28,97 случая на 100 000 жителей. Читать далее...

От редакции 〉 Все гуляли - веселились, подсчитали - прослезились

Как это уже стало традицией, вечером, когда добрая половина населения Эстонии уже заняла места на диванах и приступила к просмотру вечерних сериалов, предшествующих отходу ко сну, правительство разослало срочное сообщение о введении новых ограничений. Читать далее...

Исчезают последние следы советского мегапроекта

В Ласнамяэ в конце Лаагна-теэ приступили к сносу бетонного строения, которое в советское время должно было стать туннелем, по которому под автомагистралью могли проезжать трамваи. Читать далее...

Аас: на строительство четырехполосных шоссе денег ЕС больше не получить

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, через пару лет государству предстоит решить, брать ли кредит на строительство дорог или выделить под эти нужды больше денег из госбюджета, поскольку европейские деньги больше не могут использоваться для строительства дорог с четырьмя полосами. Читать далее...

Лицо недели 〉 Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Нашим читателям наверняка ни о чем не говорит имя Хельдура Паульсона. А Хельдуру Паульсону ни о чем не говорит изобразительное искусство. В частности, ему не угодило абстрактное, о чем он подробно и пафосно сообщил на заседании Пярнуского городского собрания, где обсуждался проект Балтийского художественного порта. Читать далее...

Латвийская полиция не будет специально проверять въезжающих из Эстонии на личных машинах

Несмотря на то, что Эстония и Литва включены в список стран, по приезде из которых в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию, Государственная полиция не будет проводить специальных рейдов возле границы для идентификации и проверки людей, въезжающих в Латвию на личном транспорте или пересекающих границу пешком. Читать далее...

Компания, управлявшая отелями Palace и Savoy, признана банкротом

В июне стало известно, что компания TallinnHotels OÜ, управляющая cтоличными отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, подала заявление о банкротстве и сократила 120 сотрудников. 10 сентября Харьюский уездный суд объявил предприятие банкротом. Читать далее...

Электроэнергия в странах Балтии подорожала на 40%

В августе, по сравнению с июлем, средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии выросла на 40%, основное влияние на это оказало ограничение потоков электроэнергии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. Читать далее...

Алексей Навальный рассказал о восстановлении после отравления

По словам оппозиционера, ему еще трудно налить себе воды и пользоваться телефоном. Навальный написал в Instagram, что предстоит решить еще много проблем, но путь, по которому двигаться, уже ясен. Читать далее...

В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников

Всемирный день чистоты начался в полночь по эстонскому времени на островах Фиджи в Тихом океане. В Эстонии Всемирный день чистоты проходит в субботу, 19 сентября, в котором принимает участие свыше 30 000 человек. Читать далее...

Моника Хауканымм: не выбрасывайте окурки из окна автомобиля!

Работники Управы района Кесклинн, принявшие участие в уборке по случаю Всемирного дня чистоты, убедились, что большое количество мелкого мусора попадает в природу из окон автомобилей. Читать далее...