Картина дня: повышение пенсий, cнятие ограничений на полеты, новая теория о гибели "Эстонии" и убийство в Мустамяэ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 сентября.
Автор документального сериала: суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин
Режиссер документального сериала «Эстония – находка, которая изменит все» Хендрик Эвертссон сказал в Стокгольме в интервью Postimees, что его команда была уверена, что они найдут в корпусе «Эстонии» повреждение, но потрясли его размеры. Читать далее...
Инженер-кораблестроитель о гибели парома «Эстонии»: скорее всего, подлодка здесь не при чем
Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета и инженер-кораблестроитель Кристьян Табри сомневается в том, что гибель парома «Эстония» произошла в результате столкновения с подлодкой. Согласно чертежам, в день трагедии в том месте, где сейчас обнаружили пробоину, спасались люди. «Если бы там было дыра, в которую втекло 600 тонн воды, сложно предположить, что кто-нибудь мог бы спастись», - сказал Табри в интервью. Читать далее...
Хельме: Лаару пора рассказать, что он знает о крушении парома «Эстония»
После просмотра сериала Discovery о гибели парома «Эстония» министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявил, что любому замалчиванию должен прийти конец. «Нет никаких сомнений, что судно затонуло при столкновении с большим внешним объектом. Уже стали появляться новые глупые теории о том, что пробоина возникла из-за камня на морском дне или корпус как-то само разорвало», - написал Хельме в социальных сетях. Читать далее...
Коронавирус подхватили еще 49 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 563 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 49 проб. Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 30 человек. Читать далее...
Проигнорировали требования изоляции: зараженные коронавирусом рабочие пришли на завод
Отправившиеся на мебельное производство Stemwood в Тырва украинские работники не соблюдали ограничения на передвижение, следует из ответа Департамента здоровья. Под наблюдением в качестве близких контактов находятся 11 человек. Читать далее...
Решение принято: в Эстонии повысят пенсии
Правительство пришло к соглашению о повышении пенсий в следующем году. Повышение пенсий с 1 апреля увеличит доход пенсионера по старости в среднем более чем на 20 евро. Читать далее...
В Таллиннской экономической школе у преподавателя обнаружен коронавирус
Расположенная в Мустамяэ Таллиннская экономическая школа сегодня разослала учащимся сообщение о том, что один из преподавателей заболел коронавирусом COVID-19, в связи с чем одна из групп переходит на дистанционное обучение. Читать далее...
Белоруссия приняла ответные меры на санкции стран Балтии
Белоруссия приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз. Читать далее...
Правительство продлило карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19
Во вторник правительство продлило карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и их близких контактов до 31 декабря. Читать далее...
Правительство меняет систему ограничений на прямые перелеты
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу написал в социальных сетях, что правительство изменило систему авиаперевозок, и согласно этим изменениям прямые перелеты будут ограничены только во Францию, Испанию и Чехию. Читать далее...
ФОТО 〉 Взрыв в мустамяэской квартире помог обнаружить ферму конопли
Вечер 13 сентября прошлого года начался для Ильи так же, как и все прошлые вечера на протяжении последних месяцев. Он установил на своей маленькой кухне оборудование для приготовления конопляного масла и зажег баллон с жидким газом. Читать далее...
Коронавирус в школе: полсотни учеников на удаленном обучении, учителя носят визоры
Коронавирус добрался до Раквереской гимназии: ученик 12 класса получил положительный тест. На домашний карантин отправлены 57 абитуриентов и двое педагогов. Учителя обязаны носить защитные визоры или маски. Читать далее...
Человек, потерявший в крушении парома «Эстонии» дочь: судно нужно поднять с морского дна
Роковым сентябрьским утром 26 лет назад житель Вильянди Антс Хаас никак не мог поверить тому, что звучало по новостям. Это не могло быть правдой. Такие большие и мощные судна не уходят под воду. Читать далее...
Эстонии угрожает опасный троян
Сеть вредоносной программы Emotet, которая активно распространяется по всему миру и в августе снова достигла Эстонии, может привести к утечкам данных и непреднамеренному нарушению Общего регламента по защите данных Европейского союза, предупреждает Департамент государственной инфосистемы. Читать далее...
Можно ли верить экстрасенсам? Семья ослепшей эстонской девушки лишилась крупной суммы
Семья потерявшей зрение молодой женщины лишилась крупной суммы денег после того, как обратилась к известному экстрасенсу в надежде на излечение от тяжелого недуга. Ингрид и ее мать не захотели показывать свои лица в эфире Kuuuurija, так как не хотят становиться посмешищем: они поверили найденному на просторах интернета ясновидящему, который пообещал вернуть слепой девушке зрение. И все же они решили, что обязаны сделать этот случай достоянием гласности, чтобы предостеречь других людей c печальными судьбами. Читать далее...
В Таллинне в квартире найден труп человека с признаками насильственной смерти
Вчера около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ в квартире было найдено тело 46-летнего мужчины с признакам насильственной смерти. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Читать далее...
ЖУТКОЕ ВИДЕО 〉 В центре Таллинна автомобиль сбил пересекавшего дорогу на красный свет водителя скутера
Центр по надзору за дорожным движением опубликовал на своей странице в Facebook довольно жуткое видео аварии с участием электросамоката. ДТП произошло в самом центре Таллинна на перекресте улиц Пронкси и Гонсиори. Читать далее...
В результате ДТП на квадроцикле погиб старейшина волости Ляэнеранна
Старейшина волости Ляэнеранна сегодня, 29 сентября умер в результате тяжелых травм, полученных при езде на квадроцикле, сообщил Департамент полиции и погранохраны. Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Читать далее...
ЛАЗЕЙКА В ЗАКОНЕ? 〉 Таксист, оставшийся без лицензии из-за аварии на пьяную голову, снова возит пассажиров
Весной один из вильяндиских таксистов в нетрезвом состоянии спровоцировал аварию с участием трех машин, а убегая с места происшествия, испортил изгородь частного дома. Избежавшему судебного наказания мужчине власти Вильянди отказали в продлении лицензии на такси, но с разрешением, полученным в Пярну, он снова может на законных основаниях возить клиентов в своем родном городе. Читать далее...
Один зараженный коронавирусом отправляет на карантин весь коллектив
Стоматологическая клиника Каарли отправила в Департамент здоровья гипотетический вопрос, что если в регистратуре четверо работников, которые сидят в метре друг от друга за плексигласом и носят хирургические маски, все ли работники должны уходить на карантин из-за одного зараженного. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Юный водитель устроил гонки с полицей, но застрял на лесной дороге
Во время рейда в городе Тюри полицейские заметили ехавший со стороны Сяревере подозрительный автомобиль, за которым последовал один полицейский патруль и дал ему знак остановиться. «Водитель проигнорировал данный ему знак и стал скрываться от полицейских в сторону деревни Лаупа. Читать далее...
На шоссе Таллинн-Тарту открыт отрезок, по которому можно ехать со скоростью до 120 км/ч
Со вторника на недавно открытом участке Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту можно передвигаться с максимально разрешенной скоростью 120 километров в час, но только в светлое время суток и при хороших дорожных условиях. Читать далее...
Крупнейший производитель деревянных домов: в последнее время на рынке творилась полная дичь
Глава крупнейшего в Эстонии производителя деревянных домов, фирмы Harmet, в которой работает более 800 человек, Тоомас Калев, сказал, что на рынке домов в последнее время творилась «такая ерунда», что на то, чтобы оправиться от нее, уйдет еще год. И он вовсе не имеет в виду пандемию коронавируса. Читать далее...
Нанятые через эстонские вербовочные фирмы украинцы нелегально работают на стройках Финляндии
Полиция Финляндии начинает расследование по факту эксплуатации украинцев в качестве нелегальной рабочей силы, в организации схемы подозревают фирмы по найму рабочей силы в Эстонии и Финляндии. Читать далее...
СЮРПРИЗ 〉 Жители Южной Эстонии рады: неизвестные заасфальтировали дорогу, ведущую к их деревне
Вернувшиеся в прошлую среду домой жители небольшой деревни Висси под Эльвой были приятно удивлены. В небольшую деревню, состоящую из нескольких домов, ведет узкая тупиковая улица, большая часть которой находится в частной собственности. По словам жителя деревни, он был очень удивлен, когда, возвращаясь с работы домой, увидел, что к его дому ведет только что заасфальтированная дорога. Читать далее...
Расследующий отмывание денег через Эстонию экс-глава ФБР: могу позвонить Путину в любое время
На прошлой неделе в Эстонию прилетел бывший генеральный директор ФБР Луис Фри, который помогает Эстонской Республике отмыться от подозрений в отмывании денег. Ведущая программы Kuuuurija Катрин Лус оказалась одним из немногих эстонских журналистов, кому удалось поговорить с ним тет-а-тет. Читать далее...