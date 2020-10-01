Картина дня: смерть пациентки с COVID-19, тревожная тенденция распространения вируса и заявление Навального

В Эстонии скончалась пациентка с COVID-19, заразился 81 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 686 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 81 проба. Читать далее...

Мрачный прогноз: через неделю число нуждающихся в стационарном лечении может вырасти

Если в апреле с коронавирусом были госпитализированы 153 человека, что стало пиком весеннего периода, то вчера в стационарном лечении нуждались 35 человек с коронавирусом, один из которых находится на ИВЛ. По данным Департамента здоровья, вирус, до сих пор распространявшийся в основном среди молодежи, стал более активно распространяться среди людей старше 50 лет, и поэтому ожидается, что число людей, нуждающихся в стационарном лечении, увеличится. Читать далее...

Кийк и Хельме: тенденция распространения коронавируса вызывает тревогу

Министр социальных дел Танель Кийк и исполняющий обязанности премьер-министра Мартин Хельме назвали нынешнюю тенденцию распространения коронавирусной инфекции тревожной. Читать далее...

Навальный: я утверждаю, что за отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. Читать далее...

Сказка про дачного бычка, или Как закрытые границы влияют на продажу недвижимости в приграничных районах Эстонии

Исторически сложилось так, что многие дома и дачи в пригородах Нарвы и Нарва-Йыэсуу принадлежат россиянам. Отдых на собственной даче в Эстонии всегда считался престижным у жителей и Ленинграда, и Петербурга. Некоторые приобрели дачи в Принаровье еще в советские времена, другие вложили в покупку деньги в то время, когда курс рубля к евро был для жителей России вполне приемлемым. Сейчас, по мнению специалистов, многие из них хотят избавиться от недвижимости в соседней стране. Читать далее...

Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации

В среду, 30 сентября, участники дискуссионной передачи "Кто кого?" обсудили обращение Конгресса украинцев в эстонские государственные инстанции. Представители украинской общины утверждают, что русскоязычные новостные порталы Эстонии выставляют их в негативном контексте и манипулируют заголовками. Читать далее...

Рейтинг самых богатых возглавил миллионер, претендующий стать первым миллиардером в Эстонии

Первое место в рейтинге самых богатых от Äripäev занял один из основателей Transferwise Кристо Кяэрманн, который может стать первым миллиардером в Эстонии. Читать далее...

Правительство ЭР поддерживает проведение этапа чемпионата мира по ралли и в 2021 году

Сегодня правительство решило, что поддерживает проведение официального этапа чемпионата мира по ралли и в 2021 году, если владелец прав на организацию серии WRC и команда Rally Estonia заключат договор о проведении этапа в Эстонии. Читать далее...

Правительство решило продолжить подготовку к расследованию гибели парома Estonia