Картина дня: смерть пациентки с COVID-19, тревожная тенденция распространения вируса и заявление Навального

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на первое октября.
В Эстонии скончалась пациентка с COVID-19, заразился 81 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 686 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 81 проба. Читать далее...
Мрачный прогноз: через неделю число нуждающихся в стационарном лечении может вырасти
Если в апреле с коронавирусом были госпитализированы 153 человека, что стало пиком весеннего периода, то вчера в стационарном лечении нуждались 35 человек с коронавирусом, один из которых находится на ИВЛ. По данным Департамента здоровья, вирус, до сих пор распространявшийся в основном среди молодежи, стал более активно распространяться среди людей старше 50 лет, и поэтому ожидается, что число людей, нуждающихся в стационарном лечении, увеличится. Читать далее...
Кийк и Хельме: тенденция распространения коронавируса вызывает тревогу
Министр социальных дел Танель Кийк и исполняющий обязанности премьер-министра Мартин Хельме назвали нынешнюю тенденцию распространения коронавирусной инфекции тревожной. Читать далее...
Навальный: я утверждаю, что за отравлением стоит Путин
Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. Читать далее...
Сказка про дачного бычка, или Как закрытые границы влияют на продажу недвижимости в приграничных районах Эстонии
Исторически сложилось так, что многие дома и дачи в пригородах Нарвы и Нарва-Йыэсуу принадлежат россиянам. Отдых на собственной даче в Эстонии всегда считался престижным у жителей и Ленинграда, и Петербурга. Некоторые приобрели дачи в Принаровье еще в советские времена, другие вложили в покупку деньги в то время, когда курс рубля к евро был для жителей России вполне приемлемым. Сейчас, по мнению специалистов, многие из них хотят избавиться от недвижимости в соседней стране. Читать далее...
Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации
В среду, 30 сентября, участники дискуссионной передачи "Кто кого?" обсудили обращение Конгресса украинцев в эстонские государственные инстанции. Представители украинской общины утверждают, что русскоязычные новостные порталы Эстонии выставляют их в негативном контексте и манипулируют заголовками. Читать далее...
Рейтинг самых богатых возглавил миллионер, претендующий стать первым миллиардером в Эстонии
Первое место в рейтинге самых богатых от Äripäev занял один из основателей Transferwise Кристо Кяэрманн, который может стать первым миллиардером в Эстонии. Читать далее...
Правительство ЭР поддерживает проведение этапа чемпионата мира по ралли и в 2021 году
Сегодня правительство решило, что поддерживает проведение официального этапа чемпионата мира по ралли и в 2021 году, если владелец прав на организацию серии WRC и команда Rally Estonia заключат договор о проведении этапа в Эстонии. Читать далее...
Правительство решило продолжить подготовку к расследованию гибели парома Estonia
На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров правительство решило продолжить подготовку к дальнейшему расследованию гибели парома Estonia, включая консультации с Финляндией и Швецией. Читать далее...
Рандпере: расследование гибели «Эстонии» вызвало огромное недоверие
Имеющий юридическое образование Валдо Рандпере, который изучал международное морское право и долгое время жил в Швеции, где имел хорошие отношения с местными политиками, в том числе с бывшим премьер-министром Карлом Билдтом, и читал разные отчеты о гибели «Эстонии», не считает серьезной версию бывшего генерального прокурора Маргуса Курма о том, что паром ушел на дно в результате столкновения со шведской подводной лодкой. Читать далее...
В центре Таллинна 61-летний мужчина на глазах прохожих угрожал велосипедисту ножом
Накануне днем на Тартуском шоссе в центре Таллинна вооруженный ножом мужчина угрожал велосипедисту. До кровопролития не дошло в том числе благодаря вмешательству очевидцев. Полиция отреагировала на инцидент со всей серьезностью. Читать далее...
В Силламяэ проходят учения спасателей: по легенде ядовитое облако из порта движется на город
В порту Силламяэ 1 октября две специализированные химические бригады спасателей тренируются останавливать утечку аммиака и осаждать поднявшееся в воздух ядовитое облако. Одновременно по всему городу звучит громкий сигнал тревоги - Силламяэ, в котором расположены опасные производства, видимо, единственный в Эстонии город, полностью оснащенный такой системой оповещения. Читать далее...
Германия внесла Ида-Вирумаа в список зон риска
Вчера Германия пополнила список зон риска, куда включила Ида-Вирумаа. Согласно установленному порядку, Германия может внести в него не только страны, но и отдельные регионы, где в течение недели на 100 000 человек приходится более 50 случаев заболевания коронавирусом. Читать далее...
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