Картина дня: суд по делу об аварии на Лаагна-теэ, возможное смягчение ограничений и проблемы эстонских строителей в Финляндии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 апреля.
На сегодняшнем совещании правительство обсудило вопрос постепенного смягчения ограничений и решило вернуться к обсуждению на следующей неделе. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5598 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 638, то есть 11,4% от общего количества. Читать далее...
Строительные работы не являются одним из видов работ, необходимых для функционирования общества, подчеркивает пограничная служба Финляндии. На прошлой неделе она отправила обратно 58 человек из трех портов Хельсинки. Читать дальше...
Единственная возможность побороть коронавирус — это вакцинировать минимум 80 процентов взрослого населения. Наша любимая Эстония и здесь выделяется на общем фоне: мы первые в Европе по заболеваемости и на последнем месте по вакцинации групп риска, особенно в возрастной группе 80+, пишет в Pärnu Postimees семейный врач Мадис Вескимяги.
Сегодня утром в Харьюском уездном суде возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Читать далее...
На заседании во вторник мужчины поделились с судом своими воспоминаниями о дне аварии. Если еще осенью следователям были даны подробные показания, то теперь Халилов и Калашников словно потеряли дар речи. Читать дальше...
К 30 апреля Эстония планирует изготовить решение, которое в народе называют паспортом вакцинации, а чиновники — справкой иммунизации или даже справкой соответствия иммунизации. Читать далее...
Россия выжидает подходящего момента, когда вновь сможет удивить всех в связи с Украиной, пишет научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стоическу. Читать далее...
В то время, когда рестораны вынуждены были из-за коронавируса закрыться и могут рассчитывать только на продажи на вынос, будут полезны находчивые решения. Продавать еду на вынос легко, но что делать с официантами, которые в иное время с блеском в глазах принимали заказы в зале. Должны ли они пополнять ряды безработных? Читать далее...
Обещание бывшего председателя партии EKRE Марта Хельме учредить в Рийгикогу группу поддержки по выходу из Европейского союза, по словам его однопартийцев, не насколько однозначно, как кажется на первый взгляд. Читать далее...
Учительница из Ида-Вирумаа рассказала, что она и ее коллеги, которые испугались вакцины AstraZeneca и отказались от нее, выбыли из списка работников передовой линии, которых государство вакцинирует в первую очередь. Когда привезли вакцину Moderna, к которой не было такого недоверия, оказалось, что привиться ею учителям нельзя. Читать далее...
Сегодня утром на Тоомпеа и на площади Вабадузе не было видно протестующих. Однако стражи порядка на всякий случай дежурят на местах. Читать далее...
Уже неделю на Тоомпеа проходят народные сборища несмотря на то, что в настоящее время страна закрыта из-за пандемии, и действуют как требования ношения маски, так и правило 2+2. За что выступают марширующие по Старому городу люди, выясняла программа Kuuuurija.
16, 17, 18 апреля Нарвская больница проведет вакцинацию от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и людей в возрасте от 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Читать далее...
Сегодня, 13 апреля, в Харьюском уездном суде начался процесс над обвиняемой в получении взяток судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк. Читать далее...
Как говорил товарищ Сталин: нет человека - нет проблемы. Так можно охарактеризовать и картину, которая наблюдается сейчас в центре Тарту, потому что улицы опустели, и как коммерческая, так и преступная деятельность из-за этого практически прекратились. Читать дальше...
В новом ежегоднике Сил обороны центр разведки рассматривает военные и касающиеся политики безопасности изменения в России и анализирует, что они означают для Эстонии. Читать дальше...
По сообщению Центрального союза работодателей Эстонии, работодатели недовольны организацией вакцинации, из-за которой постоянно откладывается снятие локдауна. Читать дальше...
Активно застраиваются окрестности площади Вабадузе. Наверняка проезжающие или проходящие по Пярнускому шоссе горожане обратили внимание, что снос продолжается, и исчезло небольшое здание под номером 21, с турбюро и салоном красоты, а также с любимым многими рукодельницами магазином тканей и товаров для шитья Saana в полуподвале. Читать дальше...
Инспекторы МуПо обеспокоены, поскольку в последнее время стало поступать неожиданно много жалоб в связи с нарушениями ночного и дневного покоя. Жалобы приходят отовсюду, но особенно из спальных районов, где много жилых домов советского времени. Читать дальше...