Картина дня: суд по делу об аварии на Лаагна-теэ, возможное смягчение ограничений и проблемы эстонских строителей в Финляндии

Учительнице, которая отказалась от AstraZeneca, дважды отказались делать прививку другой вакциной

Учительница из Ида-Вирумаа рассказала, что она и ее коллеги, которые испугались вакцины AstraZeneca и отказались от нее, выбыли из списка работников передовой линии, которых государство вакцинирует в первую очередь. Когда привезли вакцину Moderna, к которой не было такого недоверия, оказалось, что привиться ею учителям нельзя. Читать далее...

Галерея 〉 На Тоомпеа и на площади Вабадузе нет протестующих

Сегодня утром на Тоомпеа и на площади Вабадузе не было видно протестующих. Однако стражи порядка на всякий случай дежурят на местах. Читать далее...

"Больных нет - это актеры и куклы": во что верят участники акций против коронаограничений

Уже неделю на Тоомпеа проходят народные сборища несмотря на то, что в настоящее время страна закрыта из-за пандемии, и действуют как требования ношения маски, так и правило 2+2. За что выступают марширующие по Старому городу люди, выясняла программа Kuuuurija.

Нарвская больница приглашает на вакцинацию: в распоряжении 240 доз от Pfizer

16, 17, 18 апреля Нарвская больница проведет вакцинацию от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и людей в возрасте от 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Читать далее...

Судья, обвиняемая во взяточничестве, предстала перед судом

Сегодня, 13 апреля, в Харьюском уездном суде начался процесс над обвиняемой в получении взяток судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк. Читать далее...

Предприниматели оплачивают счета из своего кармана, проверяющие шпионят под окнами

Как говорил товарищ Сталин: нет человека - нет проблемы. Так можно охарактеризовать и картину, которая наблюдается сейчас в центре Тарту, потому что улицы опустели, и как коммерческая, так и преступная деятельность из-за этого практически прекратились. Читать дальше...

Силы обороны: осенью вблизи Эстонии можно ожидать роста напряженности в сфере безопасности

В новом ежегоднике Сил обороны центр разведки рассматривает военные и касающиеся политики безопасности изменения в России и анализирует, что они означают для Эстонии. Читать дальше...

Работодатели недовольны организацией вакцинации

По сообщению Центрального союза работодателей Эстонии, работодатели недовольны организацией вакцинации, из-за которой постоянно откладывается снятие локдауна. Читать дальше...

ФОТО 〉 Таллинн строится: в центре города снесли любимый многими магазин

Активно застраиваются окрестности площади Вабадузе. Наверняка проезжающие или проходящие по Пярнускому шоссе горожане обратили внимание, что снос продолжается, и исчезло небольшое здание под номером 21, с турбюро и салоном красоты, а также с любимым многими рукодельницами магазином тканей и товаров для шитья Saana в полуподвале. Читать дальше...

Разборки соседей в Таллинне: в одном доме переругались жители трех квартир