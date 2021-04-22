Картина дня: продление ограничений, оценка работы правительства и дипломатический скандал

Правительство продлило связанные с коронавирусом ограничения до середины мая

На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предложение продлить ограничения по предотвращению распространения коронавируса до 16 мая. Читать далее...

Мартин Хельме: глава полиции, министр внутренних дел и премьер должны уйти в отставку

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и второй вице-спикер Рийгикогу Мартин Хельме считает, что глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, министр внутренних дел Кристиан Яани и премьер-министр Кая Каллас должны подать в отставку из-за чрезмерной реакции полиции на протесты в начале апреля. Читать далее...

Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии, МИД вызвал посла РФ

Вчера до полудня российский самолет ИЛ-96 вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии. Читать далее...

Собака, чудом выжившая в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах

Овчарка Арина, которая прошлым летом чудом выжила в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах в лифте жилого дома. Читать далее...

В Эстонии могут отменить пенсионные льготы за вредные условия труда

Министерство социальных дел готовится реформировать пенсионную систему, в результате чего представители целого ряда профессий могут лишиться льгот. Читать далее...

Эра дешевого топлива закончится через год: фермеры встревожены

Весной следующего года ставки акцизов на дизельное топливо вернутся на прежний уровень. Газета Maa Elu изучила, что станет со льготой по акцизному налогу на дизельное топливо особого назначения, которым пользуются фермеры. Читать далее...

«Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону

В августе 2020 года гражданин Украины Сергей (настоящие имя и фамилия редакции известны), большую часть жизни проживший в Эстонии и имеющий здесь вид на жительство, возвращался из поездки вместе с семьей. Ничто не предвещало беды, пока таможенник не заявил, что Сергей не имеет права въехать в страну: его вид на жительство аннулирован. «Меня выгнали из страны как собаку, и теперь говорят, что я причастен к исламскому терроризму», — негодует Сергей.

Сто дней правительства Каллас 〉 «Их не интересует, как люди справляются с кризисом»

Правительству Каи Каллас 6 апреля исполняется сто дней. Политики и журналисты рассказали Rus.Postimees, чем им запомнился этот период. Читать далее...

Антс Лаанеотс: оборонные расходы хочет сократить пятая колонна