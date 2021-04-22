Картина дня: продление ограничений, оценка работы правительства и дипломатический скандал
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 мая.
На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предложение продлить ограничения по предотвращению распространения коронавируса до 16 мая. Читать далее...
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и второй вице-спикер Рийгикогу Мартин Хельме считает, что глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, министр внутренних дел Кристиан Яани и премьер-министр Кая Каллас должны подать в отставку из-за чрезмерной реакции полиции на протесты в начале апреля. Читать далее...
Вчера до полудня российский самолет ИЛ-96 вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии. Читать далее...
Овчарка Арина, которая прошлым летом чудом выжила в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах в лифте жилого дома. Читать далее...
Министерство социальных дел готовится реформировать пенсионную систему, в результате чего представители целого ряда профессий могут лишиться льгот. Читать далее...
Весной следующего года ставки акцизов на дизельное топливо вернутся на прежний уровень. Газета Maa Elu изучила, что станет со льготой по акцизному налогу на дизельное топливо особого назначения, которым пользуются фермеры. Читать далее...
В августе 2020 года гражданин Украины Сергей (настоящие имя и фамилия редакции известны), большую часть жизни проживший в Эстонии и имеющий здесь вид на жительство, возвращался из поездки вместе с семьей. Ничто не предвещало беды, пока таможенник не заявил, что Сергей не имеет права въехать в страну: его вид на жительство аннулирован. «Меня выгнали из страны как собаку, и теперь говорят, что я причастен к исламскому терроризму», — негодует Сергей.
Правительству Каи Каллас 6 апреля исполняется сто дней. Политики и журналисты рассказали Rus.Postimees, чем им запомнился этот период. Читать далее...
План правящей коалиции затормозить рост расходов на гособорону стал неожиданностью не только для Сил обороны, но и для самой коалиции. В принятой правительством стратегии госбюджета предусмотрено уменьшение на 60,4 млн евро, из которых почти четверть, 14,3 млн евро, будет сокращена за счет Минобороны. Читать далее...
Цена на картофель на рынке очень низкая для производителей, поэтому может возникнуть ситуация, когда эстонский картофель просто исчезнет с прилавков магазинов. Читать далее...
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), заслуживает сожаления, что Россия применяет санкции против граждан Евросоюза, отстаивающих европейские ценности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366, то есть 8,3% от общего количества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Аннели Отть. Читать далее...
Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер говорит, что показатели распространения коронавируса указывают на плато. Однако, если посмотреть разные регионы, то видно, что заражаемость уже растет. Читать далее...
В эстонском парламенте идут негласные консультации между политическими партиями в попытке подобрать кандидата в президенты, который смог бы осенью получить в Рийгикогу достаточное для избрания число голосов. Читать далее...
Прошедшие вакцинацию от коронавируса за границей жители Эстонии не имеют оснований для получения эстонского сертификата, им нужно попросить справку в стране, где они вакцинировались. Читать далее...
Tallink Grupp открыл в Финляндии и Швеции продажу спецкруизов на летний сезон, впервые предложив июньские и июльские рейсы по внутренним маршрутам и круизы без схода на берег. Читать далее...
Если изначально у полиции было подозрение, что 60-летний местный житель, найденный поздно вечером 1 мая на пересечении Элу-теэ и Элизе-теэ в Папсааре волости Аудру, скончался в ДТП, вскрытие показало, что мужчина скончался в результате проблем со здоровьем, его телесные повреждения были обусловлены падением. Читать далее...