Картина дня: 80 лет со дня июньской депортации, суд над бандой наркоторговцев и надвигающаяся жара

К преступлениям против человечности нельзя относиться упрощенно

В понедельник, 14 июня, в Эстонии чтят память жертв депортации 1941 года. С того момента, как советской властью в Сибирь было депортировано более десяти тысяч человек, прошло 80 лет. Читать далее...

14-летний эстонский мальчик из Сибири: пришли мне книг и один карандаш

В начале июня в редакцию Postimees пришло обеспокоенное письмо из Вырумаа с просьбой, чтобы мы не забыли о 14 июня – печальной дате, когда исполнится 80 лет нанесенной Эстонии травме. Читать далее...

Фото 〉 Начался судебный процесс по делу крупной наркогруппировки

В Харьюском уездном суде в понедельник начался процесс по делу 15 молодых людей, обвиняемых в обширной наркоторговле. В числе подсудимых звезда телевизионного реалити-шоу, адвокат авторитетного адвокатского бюро, известный фотограф и многие другие. Читать далее...

Исследование 〉 «Смешивание» вакцин может обеспечить более сильный иммунный ответ

Хотя ни один производитель вакцин сам не предлагал перекрестное использование разных вакцин, в мире уже есть несколько исследований, в которых у людей, привитых разными вакцинами, возник более сильный иммунный ответ, чем в случае прививки одной и той же вакциной. Читать далее...

Нарушители, трепещите! Система штрафных баллов появится в ближайшие годы

В регистр создаваемой в Эстонии системы штрафных баллов, сосредоточенной на особо опасных и повторяющихся нарушениях правил дорожного движения, согласно предварительному анализу попадет четверть владельцев водительских прав. Читать далее...

С понедельника требование самоизоляции распространяется на прибывающих из десяти европейских стран

Министерство иностранных дел рекомендует серьезно оценить необходимость поездки и изучить информацию о стране назначения и транзита, а также об условиях въезда и выезда из страны в дополнение к другой соответствующей информации о стране назначения. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 28 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2422 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 28, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Новое послабление: Covid-сертификат позволяет участвовать в многотысячных мероприятиях

С понедельника, 14 июня, можно проводить мероприятия с большим, чем предполагают общие требования, числом участников, если в них участвуют только люди, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, переболевшие COVID-19 или прошедшие курс вакцинации. Читать далее...

Из-за публикации в соцсети от депутата парламента требуют 10 000 евро

Депутат парламента Анти Пооламетс (EKRE) в начале месяца разместил в социальных сетях публикацию, указывающую на коррупционное прошлое вице-мэра Раквере Андреса Яадла (Центристская партия), из-за чего на прошлой неделе он получил письмо с требованием на 10 000 евро. Читать далее...

Прокурор добивается обвинительного приговора экс-министру Марти Куузику

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило в понедельник обжаловала оправдательный приговор бывшему министру внешней торговли и инфотехнологии Марти Куузику по делу о семейном насилии. Прокурор добивается обвинительного приговора и требует приговорить подсудимого к тюремному заключению сроком на три месяца условно с испытательным сроком в один год. Читать далее...

В выпускном участвовал зараженный коронавирусом: у него подозревают индийский штамм