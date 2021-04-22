Картина дня: годовщина депортации, система штрафных баллов и "позорная" жалоба Яны Тоом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 июня.
В понедельник, 14 июня, в Эстонии чтят память жертв депортации 1941 года. С того момента, как советской властью в Сибирь было депортировано более десяти тысяч человек, прошло 80 лет. Читать далее...
В начале июня в редакцию Postimees пришло обеспокоенное письмо из Вырумаа с просьбой, чтобы мы не забыли о 14 июня – печальной дате, когда исполнится 80 лет нанесенной Эстонии травме. Читать далее...
Владельцы баров, работающих в трех основных тусовочных кварталах Таллинна - Теллискиви, Ноблесснере и Старом городе, - ожидали наплыва посетителей в первые выходные без ограничений, но такой суматохи не могли предвидеть даже они. Читать далее...
Планы эстоноземельцев, путешествующих рейсом AirBaltic через Латвию, могут накрыться медным тазом, если полагаться только на свидетельство о вакцинации: Латвия требует, чтобы транзитные пассажиры вдобавок к нему предъявляли и результаты ПЦР-теста. Читать далее...
В Харьюском уездном суде в понедельник начался процесс по делу 15 молодых людей, обвиняемых в обширной наркоторговле. В числе подсудимых звезда телевизионного реалити-шоу, адвокат авторитетного адвокатского бюро, известный фотограф и многие другие. Читать далее...
Хотя ни один производитель вакцин сам не предлагал перекрестное использование разных вакцин, в мире уже есть несколько исследований, в которых у людей, привитых разными вакцинами, возник более сильный иммунный ответ, чем в случае прививки одной и той же вакциной. Читать далее...
В регистр создаваемой в Эстонии системы штрафных баллов, сосредоточенной на особо опасных и повторяющихся нарушениях правил дорожного движения, согласно предварительному анализу попадет четверть владельцев водительских прав. Читать далее...
Министерство иностранных дел рекомендует серьезно оценить необходимость поездки и изучить информацию о стране назначения и транзита, а также об условиях въезда и выезда из страны в дополнение к другой соответствующей информации о стране назначения. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2422 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 28, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...
С понедельника, 14 июня, можно проводить мероприятия с большим, чем предполагают общие требования, числом участников, если в них участвуют только люди, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, переболевшие COVID-19 или прошедшие курс вакцинации. Читать далее...
Депутат парламента Анти Пооламетс (EKRE) в начале месяца разместил в социальных сетях публикацию, указывающую на коррупционное прошлое вице-мэра Раквере Андреса Яадла (Центристская партия), из-за чего на прошлой неделе он получил письмо с требованием на 10 000 евро. Читать далее...
Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило в понедельник обжаловала оправдательный приговор бывшему министру внешней торговли и инфотехнологии Марти Куузику по делу о семейном насилии. Прокурор добивается обвинительного приговора и требует приговорить подсудимого к тюремному заключению сроком на три месяца условно с испытательным сроком в один год. Читать далее...
Департаменту здоровья известно о первом случае, когда принимавший участие в выпускной церемонии человек сдал положительный тест на коронавирус, предположительно, речь идет об индийском штамме. Читать далее...
Восемь человек были арестованы в рамках международной полицейской операции в Эстонии и Финляндии по подозрению в принадлежности к эстонской банде, специализирующейся на ограблении ювелирных магазинов. Читать далее...
Молодой водитель без прав на управление автомобилем пытался скрыться от полиции, но был задержан благодаря бдительной женщине. Суд наказал нарушителя десятью днями ареста. Читать далее...
Таллиннский окружной суд в понедельник существенно ужесточил сроки тюремного заключения лидеру так называемой кемеровской преступной группировки Вячеславу Гулевичу (Славе Кемеровскому) и участникам группировки. Читать далее...
В Литве с сегодняшнего дня начали вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет, а после заседания рабочей группы по вакцинации против Covid-19 было решено, что вакцина будет предлагаться подросткам и в Эстонии. Читать далее...
Депутат Европарламента Рихо Террас назвал позорной жалобу депутата Европарламента Яны Тоом и писателя Каура Кендера в комиссию по петициям. По словам Терраса, в неделю, когда Эстония отмечает годовщину депортации, Тоом нападает на политику Эстонии в области гражданства. Читать далее...
Что гонит птенца дятла на верхушку дерева, а предприимчивую эстонку в высокогорье, откуда не всякий альпинист возвращается живым и здоровым? О первом народная мудрость гласит, что туда его гонит кровь. А Крисли Мелеск, побывавшую на самой высокой вершине мира высотой 8848,86 метра Сагарматхе-Джомолунгме-Эвересте, погнала туда жажда приключений. Читать далее...