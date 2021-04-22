Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, путешествия в условиях ограничений и смерть участницы аварии на Лаагна-теэ

ДТП на Лаагна-теэ: скончалась находившаяся почти год в коме участница аварии

Одна из пострадавших в жуткой аварии на Лаагна-теэ, 57-летняя Татьяна, которая почти год находилась в коме, скончалась на прошлой неделе. Эту информацию Postimees подтвердили в прокуратуре. Читать далее...

Через две недели подсудимых по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ могут освободить из-под стражи

В промежутке между допросом свидетелей, суд обсудил ходатайства адвокатов подсудимых Романа Глуховченко и Ильи Гайдаленко об изменении меры пресечения для своих подзащитных, освободив их из-под стражи под электронный надзор. Читать далее...

Ограничения смягчаются 〉 Правительство разрешило массовые мероприятия с большим числом участников

С 28 июня правительство решило смягчить коронаограничения, увеличив предельное число участников мероприятий во внутренних помещениях и на улице. В помещениях в мероприятиях смогут принять участие до 1000, под открытым небом – до 5000 человек. При этом все же придется соблюдать требование рассредоточения и 50-процентной заполняемости помещения. Читать далее...

Войти в айти: почему иностранные айтишники выбирают Эстонию для работы и жизни

Эстония становится все более привлекательной для работы в сфере высоких технологий: большое количество компаний и стартапов приглашают сюда специалистов разных национальностей из разных стран. Лидируют, пожалуй, эмигранты из стран СНГ. Почему они приезжают сюда? Читать далее...

В Эстонии пока не будут смешивать вакцины разных производителей

Рабочая группа по организации вакцинации против COVID-19 вчера обсудила возможность комбинирования вакцин разных технологий и от разных производителей и решила, что на данном этапе вакцинации невозможно и неоправданно менять вакцину во время курса. Читать далее...

Огромные очереди: что ждет эстонских путешественников с 1 июля

Паспорт вакцинации, который будет введен в Европейском Союзе 1 июля, обеспечит свободное перемещение вакцинированных между государствами-членами, но не устранит сопровождающие путешествие неудобства. Чтобы предотвратить возможные проблемы, Эстония сама раздумает о создании временного цифрового решения, чтобы избежать скопления людей в туристических терминалах, очередей и траты времени. Читать далее...

Продолжается процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ

Сегодня продолжится судебное рассмотрение дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения во время драки у бара на ласнамяэской улице Ляэнемере-теэ. Читать далее...

ЭМО переполнено, время ожидания может достигать восьми часов

Отделение экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы перегружено, в связи с чем людям еще раз напоминают, что с легким недомоганием стоит сперва обращаться к семейному врачу. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 61 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4740 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 61, то есть 1,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Орудовавшие в Эстонии автоугонщики надолго высланы из страны

Перед Пярнуским уездным судом предстали 27-летний Эйдмантас Новогродскис и 38-летний Нериюс Жагарас, которые обвинялись в совершенных два года назад в летней столице автоугонах. В суде литовцы пошли на соглашение, и какое-то время в Эстонию они попасть не смогут. Читать далее...

«У нас нет привычки убивать». Главное из интервью Путина Эн-би-си о Навальном, Байдене и отношениях с США

Сайт администрации президента России опубликовал текст интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу Эн-би-си перед встречей с Джо Байденом. В числе прочего Путин ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из колонии живым, и ответил на обвинения в том, что Россия ведет против США кибервойну. Читать далее...

Фермеры, выращивающие клубнику: живем одним днем!

Крупные фермеры, выращивающие клубнику надеются при помощи иностранной силы покрыть ущерб прошлого года, прибавилось и интересующихся сбором урожая среди местных жителей, но не за счет пресловутых случайных работников. Читать далее...

Tallink спустя 16 месяцев возобновит работу на линии Таллинн - Стокгольм