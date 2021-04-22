Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, путешествия в условиях ограничений и смерть участницы аварии на Лаагна-теэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 июня.
Одна из пострадавших в жуткой аварии на Лаагна-теэ, 57-летняя Татьяна, которая почти год находилась в коме, скончалась на прошлой неделе. Эту информацию Postimees подтвердили в прокуратуре. Читать далее...
В промежутке между допросом свидетелей, суд обсудил ходатайства адвокатов подсудимых Романа Глуховченко и Ильи Гайдаленко об изменении меры пресечения для своих подзащитных, освободив их из-под стражи под электронный надзор. Читать далее...
С 28 июня правительство решило смягчить коронаограничения, увеличив предельное число участников мероприятий во внутренних помещениях и на улице. В помещениях в мероприятиях смогут принять участие до 1000, под открытым небом – до 5000 человек. При этом все же придется соблюдать требование рассредоточения и 50-процентной заполняемости помещения. Читать далее...
Эстония становится все более привлекательной для работы в сфере высоких технологий: большое количество компаний и стартапов приглашают сюда специалистов разных национальностей из разных стран. Лидируют, пожалуй, эмигранты из стран СНГ. Почему они приезжают сюда? Читать далее...
Рабочая группа по организации вакцинации против COVID-19 вчера обсудила возможность комбинирования вакцин разных технологий и от разных производителей и решила, что на данном этапе вакцинации невозможно и неоправданно менять вакцину во время курса. Читать далее...
Паспорт вакцинации, который будет введен в Европейском Союзе 1 июля, обеспечит свободное перемещение вакцинированных между государствами-членами, но не устранит сопровождающие путешествие неудобства. Чтобы предотвратить возможные проблемы, Эстония сама раздумает о создании временного цифрового решения, чтобы избежать скопления людей в туристических терминалах, очередей и траты времени. Читать далее...
Сегодня продолжится судебное рассмотрение дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения во время драки у бара на ласнамяэской улице Ляэнемере-теэ. Читать далее...
Отделение экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы перегружено, в связи с чем людям еще раз напоминают, что с легким недомоганием стоит сперва обращаться к семейному врачу. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4740 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 61, то есть 1,8% от общего количества тестов. Читать далее...
Перед Пярнуским уездным судом предстали 27-летний Эйдмантас Новогродскис и 38-летний Нериюс Жагарас, которые обвинялись в совершенных два года назад в летней столице автоугонах. В суде литовцы пошли на соглашение, и какое-то время в Эстонию они попасть не смогут. Читать далее...
Сайт администрации президента России опубликовал текст интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу Эн-би-си перед встречей с Джо Байденом. В числе прочего Путин ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из колонии живым, и ответил на обвинения в том, что Россия ведет против США кибервойну. Читать далее...
Крупные фермеры, выращивающие клубнику надеются при помощи иностранной силы покрыть ущерб прошлого года, прибавилось и интересующихся сбором урожая среди местных жителей, но не за счет пресловутых случайных работников. Читать далее...
Tallink во вторник сообщил, что 9 июля 2021 года вновь откроет популярный паромный маршрут Таллинн - Стокгольм после почти 16-месячной вынужденной паузы, вызванной введенными ограничениями на поездки между Эстонией и Швецией. Первоначально паромная линия будет обслуживаться одним судном, Baltic Queen, с поочередным отправлением из Таллинна и Стокгольма через день, сообщила во вторник пресс-служба предприятия. Читать далее...