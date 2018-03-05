Картина дня: скандал с избранницей Олега Осиновского, последствия алкоакциза и бесплатное обучение эстонскому языку

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
В Таллинне мужчина разбился насмерть на электрическом велосипеде
В Таллинне в воскресенье вечером мужчина средних лет на велосипеде, оснащенном электромотором, врезался в столб уличного освещения и разбился насмерть. Читать далее...
Галерея: неизвестные пытались украсть деньги из сгоревшего банкомата SEB
Сегодня ночью в 2:13 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в волости Пыхья-Сакала недалеко от магазина Konsum загорелся банковский автомат SEB. Читать далее...
Фото: соседский дымовой датчик спас жизни нескольких человек
В воскресенье вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на Рижском шоссе в двухэтажном деревянном доме на первом этаже возник пожар. Обмениваясь информацией с пресс-секретарем Ляэнеской Службы спасения, руководитель спасательных работ сказал, что соседей со второго этажа разбудил сработавший дымовой датчик. Читать далее...
Поручителей могут освободить от обязательств, но многие расплачиваются за чужие кредиты годами
Две женщины и их дети сейчас вынуждены еле-еле сводить концы с концами, потому что десять лет назад они помогли своей родственнице и выступили поручителями по ее кредиту. Та вскоре платить перестала, а дамы вынуждены отдуваться до сих пор. Недавно Госсуд принял решение, по которому банки должны более ответственно подходить к выбору поручителей. Но проблема, когда людям приходится платить по чужим фактически долгам и возвращать деньги по кредитам, которых они не брали, по-прежнему актуальна, пишет «МК-Эстония». Читать далее...
СМИ: подруга Олега Осиновского помогла внести залог за латвийского банкротного управляющего
По сведениям латвийских СМИ, назначенный судом залог в 500 тысяч евро за Мариса Спрудса внесла избранница самого богатого жителя Эстонии, 28-летняя жительница Резекне Анастасия Удалова. Она эту информацию категорически отрицает, пишет Rus.TVNET. Читать далее...
Чудо природы: сестры-двойняшки из Тарту родили в один день
Двойняшки Кейди и Кайди Поссул обе произвели на свет по прекрасному мальчику в один и тот же день – 28 февраля, пишет Tartu Postimees. Читать далее...
Читатель: почему банк собирает обо мне полную информацию? За отказ заполнить анкету грозят расторжением договора!
В редакцию портала Rus.Postimees обратился Валерий, у которого возникли вопросы в связи с требованием банка заполнить анкету. Читать далее...
Последствия алкоакциза: закрыты десятки приграничных магазинов
За год количество людей, которые едут из Эстонии в Латвию за алкоголем, выросло на 66 процентов, следует из представленного сегодня исследования Института конъюнктуры. Читать далее...
Сама жизнь требует проведения реформы родительской зарплаты
Конечно, принятые в конце прошлого года поправки к закону позволяют матерям и отцам работать во время отпуска по уходу за ребенком, однако прервать отпуск можно только по месяцам. Скоро Министерство социальных дел завершит подготовку законопроекта, согласно которому получать родительскую зарплату можно будет по дням, чтобы работать с частичной нагрузкой, пишет Postimees. Читать далее...
Галерея: на улице Виру началась торговля цветами
В понедельник вечером на цветочном рынке на улице Виру в Старом Таллинне начали торговать цветами первые три-четыре киоска. К нынешнему моменту киоски переданы в общей сложности одиннадцати победителям недавнего аукциона на распределение торговых мест. Читайте далее...
Осиновский: какое нам дело до российских, украинских и китайских грузов? Биров: «Эстония – це Европа!»
В Брюсселе начинают сомневаться в том, что проект Rail Baltica нужен странам Балтии. Их договороспособность ставит под угрозу стройку века, которая может остаться без европейского финансирования. Кому нужна Rail Baltica? И хватит ли грузов и пассажиров? Читайте далее...
The New York Times о Насте Рыбке: ее мольба пропадает втуне
"В этой истории есть все элементы бульварного чтива, хотя ее развязка до сих пор остается загадкой", - пишет журналист The New York Times Ричард Ч. Пэддок. Читайте далее...
С сегодняшнего дня доступно бесплатное обучение эстонскому языку
Фонд интеграции представил сегодня, 5 марта, разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, предоставляющую возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью приложения. Читайте далее...
Таави Рыйвас переметнулся к литовцам?
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас вошел в совет расположенного в Литве Вильнюсского блокчейн-центра и будет участвовать в создании такого же центра в Эстонии. Читайте далее...
Пенсионерка из Таллинна сняла со счета умершего знакомого тысячи евро
Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении пожилой женщины, которая сняла со счета умершего знакомого 8200 евро наличными и использовала их для своих нужд. Читайте далее...
Полиция ищет пропавшего 15-летнего Сильвера
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летнего Сильвера, который вчера должен был вернуться в Тапаскую спецшколу. Читайте далее...
Перегрев отменяется? Недвижимость в Таллинне продолжает дорожать
В феврале в Таллинне совершили 773 сделки с квартирной собственностью, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период 2017 года. Средняя цена квадратного метра в квартире выросла за год на семь процентов до 1843 евро. Читайте далее..
Эстонцам, ограбившим в Австрии ювелирный магазин, грозит 15 лет тюрьмы
Государственная прокуратура Австрии предъявила эстонцам, пытавшимся ограбить ювелирный магазин, обвинение в вооруженном ограблении — им угрожает пятнадцатилетний срок тюремного заключения. Читайте далее...
Der Spiegel: что чувствует машинист, когда под колесами его поезда покончили с собой четверо?
Каждый год в Германии 800 человек кончают с собой, прыгнув под колеса поезда. Еженедельник Der Spiegel пишет о том, как справляется с трагедией машинист, когда под колесами его поезда расстались с жизнью четыре человека. Читайте далее...
Организатор акции протеста: в день столетия республики сотни тысяч евро остались в Латвии
В день столетия Эстонской Республики, когда в рамках акции протеста тысячи жителей Эстонии уехали в Латвию за алкоголем, южный сосед получил сотни тысяч евро, сказал организатор Таави Леппик. Читайте далее...