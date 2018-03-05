Картина дня: скандал с избранницей Олега Осиновского, последствия алкоакциза и бесплатное обучение эстонскому языку

Галерея: на улице Виру началась торговля цветами

В понедельник вечером на цветочном рынке на улице Виру в Старом Таллинне начали торговать цветами первые три-четыре киоска. К нынешнему моменту киоски переданы в общей сложности одиннадцати победителям недавнего аукциона на распределение торговых мест. Читайте далее...

Осиновский: какое нам дело до российских, украинских и китайских грузов? Биров: «Эстония – це Европа!»

В Брюсселе начинают сомневаться в том, что проект Rail Baltica нужен странам Балтии. Их договороспособность ставит под угрозу стройку века, которая может остаться без европейского финансирования. Кому нужна Rail Baltica? И хватит ли грузов и пассажиров? Читайте далее...

The New York Times о Насте Рыбке: ее мольба пропадает втуне

"В этой истории есть все элементы бульварного чтива, хотя ее развязка до сих пор остается загадкой", - пишет журналист The New York Times Ричард Ч. Пэддок. Читайте далее...

С сегодняшнего дня доступно бесплатное обучение эстонскому языку

Фонд интеграции представил сегодня, 5 марта, разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, предоставляющую возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью приложения. Читайте далее...

Таави Рыйвас переметнулся к литовцам?

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас вошел в совет расположенного в Литве Вильнюсского блокчейн-центра и будет участвовать в создании такого же центра в Эстонии. Читайте далее...

Пенсионерка из Таллинна сняла со счета умершего знакомого тысячи евро

Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении пожилой женщины, которая сняла со счета умершего знакомого 8200 евро наличными и использовала их для своих нужд. Читайте далее...

Полиция ищет пропавшего 15-летнего Сильвера

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летнего Сильвера, который вчера должен был вернуться в Тапаскую спецшколу. Читайте далее...

Перегрев отменяется? Недвижимость в Таллинне продолжает дорожать

В феврале в Таллинне совершили 773 сделки с квартирной собственностью, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период 2017 года. Средняя цена квадратного метра в квартире выросла за год на семь процентов до 1843 евро. Читайте далее..

Эстонцам, ограбившим в Австрии ювелирный магазин, грозит 15 лет тюрьмы

Государственная прокуратура Австрии предъявила эстонцам, пытавшимся ограбить ювелирный магазин, обвинение в вооруженном ограблении — им угрожает пятнадцатилетний срок тюремного заключения. Читайте далее...

Der Spiegel: что чувствует машинист, когда под колесами его поезда покончили с собой четверо?

Каждый год в Германии 800 человек кончают с собой, прыгнув под колеса поезда. Еженедельник Der Spiegel пишет о том, как справляется с трагедией машинист, когда под колесами его поезда расстались с жизнью четыре человека. Читайте далее...

Организатор акции протеста: в день столетия республики сотни тысяч евро остались в Латвии