Картина дня: ежегодник КаПо, результаты расследования ОЗХО и обстановка в Сирии

Полиция безопасности задержала еще одного агента ГРУ

В конце прошлого года Полиция безопасности (КаПо) задержала действовавшего на территории Эстонии агента Главного разведывательного управления (ГРУ), который собирал информацию о жизненно важных объектах. Читайте далее...

Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль: посольство РФ не верит в его подлинность

Британская полиция опубликовала новое заявление от имени Юлии Скрипаль, которая, по информации Лондона, была отравлена в городе Солсбери вместе со своим отцом, бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем. Читайте далее...

ОЗХО подтвердила российское происхождение "Новичка"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Специалисты единогласно говорят о "российском происхождении" вещества, которое было использовано для атаки. Читайте далее...

Новый госсекретарь США готов прекратить мягкую политику в отношении РФ

По мнению Майка Помпео, больше нельзя мириться с "агрессивными действиями России". Однако возможности для диалога с Москвой нужно сохранить, полагает экс-глава ЦРУ и преемник Тиллерсона. Читайте далее...

СМИ сообщили о выходе российских кораблей из сирийского Тартуса

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус, сообщила в среду газета "Коммерсант", ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite International. Читайте далее...

На границе разворачивают сотни граждан бывшего СССР

Ежедневные пресс-сводки Депаратмента полиции и погранохраны очень часто содержат скупую информацию о том, как на эстонско-российской границе в Эстонию не впустили некоего гражданина, например, Молдавии, Туркменистана или даже России. Читайте далее...

Обвиняемые в двойном убийстве члены Кемеровской преступной группировки предстали перед судом

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали двое мужчин, которых обвиняют в убийстве двух представителей преступной группировки, членами которой они сами и являются. Чтобы скрыть следы преступления, преступники подожгли ночной клуб "Посейдон". Читайте далее...

Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией ядерного оружия

Генсек НАТО предупредил, что у российских властей растет готовность использовать ядерное оружие. Москва модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается, заявил Йенс Столтенберг. Читайте далее...

КаПо знает десятерых жителей Эстонии, действующих на территории ИГИЛ в Сирии

У КаПо есть сведения о десятке лиц, действовавших в Сирии на территории Исламского государства, половина из них - несовершеннолетние. Читайте далее...

Департамент конкуренции повернулся спиной к потребителям электричества

В начале февраля Департамент конкуренции разослал сообщение: если потребитель электричества ленится менять продавца электроэнергии, то он сам виноват в том, что платит крупнейшему в Эстонии продавцу, компании Eesti Energia, более высокую по сравнению с другими поставщиками услуги цену. Читайте далее...

"Политбеженца" из России посадили в Эстонии за работу на ФСБ

Ходатайствовавший о предоставлении ему политического убежища в Эстонии псковский тренер по борьбе Михаил Петров был осужден на пять лет тюрьмы за деятельность, направленную против независимости и целостности ЭР, выясняется из ежегодника КаПо.

Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные

Начиная с 25 мая 2018 в Европейском союзе начнет действовать новый закон о защите данных, в связи с чем Rimi обновляет все договоры карт клиента. Клиенты могут обновить договор в терминале или на сайте Rimi. Читайте далее...

Германия отказалась играть активную роль в военной акции США в Сирии

Германия "не будет играть активную роль" в каком бы то ни было военном ответе США на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Читайте далее...

Концертный дом Nordea сменил название

Концертный дом Nordea с четверга переименован в концертный дом Alexela. Читайте далее...

Полиция возбудила дело против хулиганов, пинавших свечи в память о жертвах депортаций