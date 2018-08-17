Картина дня: прекращение поисков ракеты, инцидент с паромом и приговор обвиняемому в убийстве

Паром не может справиться с ветром: пассажиров уже два часа катают по кругу

Замещающая паром "Лейгер" "Меркандия" вышла в 12 часов из порта Хельтермаа, но из-за сильного ветра капитан не смог войти в канал Рукки, из-за чего судно было вынуждено какое-то время кружить в море. Об этом Postimees рассказал пассажир, находившийся на борту. Читать далее...

Силы обороны прекращают активные поиски ракеты: жителям Эстонии следует быть внимательными

Силы обороны с сегодняшнего дня прекращают активные поиски выпущенной в прошлый вторник по ошибке испанским истребителем ракеты. Информация о возможном местоположении ракеты будет проверяться и дальше. Читать далее...

Цены на жилье резко взлетят: президент Банка Эстонии об отмене самофинансирования при взятии кредита

Предвыборное обещание Центристской партии предлагать молодым семьям жилищный кредит под поручительство государства, породит несколько рисков, сказал президент Банка Эстонии Ардо Ханссон. Читать далее...

Все средства хороши? Жителей Таллинна встревожили планы Maxima

Жители улицы Пуки-теэ таллиннского микрорайона Меривялья, где Maxima уже почти десять лет хочет построить магазин, обвиняют торговую сеть как в желании силой протолкнуть свой план, что означает игнорирование требований общей планировки, в скупке жилой недвижимости, так и в непрозрачности делопроизводства. Читать далее...

Первый день фестиваля Weekend: 70 человек доставлены в участок

В первый день фестиваля Weekend полиция задержала около 70 человек. Несмотря на это, по оценке правоохранительных органов, открытие фестиваля было относительно спокойным и крупных инцидентов удалось избежать. Читать далее...

Разборки между эстонскими строителями: увезли в лес и избивали несколько часов

Финская полиция отправила на этой неделе в прокуратуру материалы расследования в отношении четырех эстонцев, которые в ноябре прошлого года в центре Хельсинки ограбили соотечественника, затолкали его в машину, отвезли на 20 километров вглубь леса, избили и бросили там. Читать далее...

Обвиняемый в жестоком убийстве проведет в тюрьме год и восемь месяцев

В четверг вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски в мае 2017 года: обвиняемый - 19-летний Кирилл Копейкин - проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев, это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк. Читать далее...

Астролог Игорь Манг о подходе к женщинам: у меня свой метод

Материалы административного дела Игоря Манга о домогательствах показывают, какую тактику использовал составитель гороскопов при сближении с женщинами. Читать далее...

Алкотестер показал у пилота Finnair перед вылетом 1,5 промилле

Полиция проверила капитана самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Алкотестер показал 1,5 промилле, пилот еще не был в самолете. Читать далее...

Убийство российских журналистов в ЦАР было спланировано заранее