Картина дня: последствия налогового изменения, встреча Путина и Кальюлайд глазами журналистов, предупреждение синоптиков

Налоговое изменение в Эстонии: почему одни получают больше льгот, чем другие?

К канцлеру юстиции обратился родитель двух детей, который обнаружил, что из-за налоговых изменений 2018 года он получил с декларацией о доходах значительно меньшую сумму, чем годом ранее, поскольку пенсия по потере кормильца теперь считается наравне с обычной пенсией налогооблагаемым доходом. По оценке канцлера юстиции, нынешняя налоговая система ставит потерявшие родителя семьи в невыгодное положение по сравнению с другими. Читайте далее...

Отличная новость! В Таллинне подешевело топливо

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Вильнюсе повысились, в Таллине - понизились, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...

Сынаялг о запрете находиться в ветропарке: ветряк может упасть и разрушиться

Получивший вчера запрет на пребывание в Айдуском ветряном парке член правления Eleon AS Олег Сынаялг говорит, что в ветряном парке проходили монтажные работы, которым нельзя препятствовать. Если в ближайшие дни поднимется ветер, по его словам, конструкция ветряка разрушиться, что приведет к ущербу в десятки миллионов евро. Читать далее...

Галерея: над Таллинном будут летать боевые вертолеты Apache

В субботу на авиабазе Эмари приземлились пять принадлежащих сухопутным войскам Соединенного Королевства вертолетов AH-64 Apache. Читать далее...

Эстонский бизнесмен смог выбраться из долгов в 11 миллионов евро

Занимающееся сельским хозяйством и животноводством предприятие Halinga OÜ четыре года назад попало в сложную ситуацию и у компании собралось долгов на 11 миллионов евро. В самый сложный момент за раз свалилось 19 нарушений по срокам оплаты. Читать далее...

«Лучше быть за столом, чем в меню»: Вескимяги назвал решение Кальюлайд встретиться с Путиным смелым шагом

По словам главы производителя мебели Standard и члена совета Eesti Raudtee Энна Вескимяги, решение президента Керсти Кальюлайд встретиться с президентом России Владимиром Путиным было очень правильным и смелым шагом. Читать далее...

Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог начаться из-за компьютерного сбоя. Об этом заявил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове. Читайте далее...

Крайне опасно: синоптики предупреждают жителей Эстонии

Как сообщает метеослужба Эстонии, в большей части страны крайне высокая пожароопасность. Читайте далее...

Опрос: самая популярная на выборах в Европарламент - Партия реформ

Отдать свои голоса на выборах в Европарламент представителям Партии реформ обещают 32% избирателей, что означает как минимум два мандата, при условии, что у Эстонии есть шесть мест в Европейском парламенте. Читайте далее...

В Гане преступники похитили почетного консула Эстонии

В четверг преступники похитили в столице Ганы Аккре почетного консула Эстонии Набиля Макрама Басбу, полиция освободил его, с мужчиной все в порядке. Читайте далее...